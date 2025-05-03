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ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковИталия. Серия А 2024/2025

«Комо» продлит аренду полузащитника «Манчестер Сити»

вчера, 15:24

«Комо» продлит ещё на один сезон аренду полузащитника «Манчестер Сити» Максимо Перроне. Также итальянский клуб готов начать переговоры о полноценном выкупе игрока.

Перроне выступает за «Комо» с августа 2024 года. Его контракт с «Манчестер Сити» действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 22-летний опорный полузащитник сыграл 22 матча в Серии А, в которых отметился 2 ассистами и получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 9 миллионов евро.

Ранее полузащитник «Комо» Ассан Диао вошёл в число кандидатов на звание лучшего игрока Серии А в апреле.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:19
А голы он что совсем не умеет забивать...
drug01
drug01
вчера в 15:31
Игрок хороший это верное решение
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