«Кальяри» – «Сассуоло»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Кальяри» – «Сассуоло», который состоится 30 октября 2025 года.
«Кальяри»
«Кальяри» пытается очередной сезон выживать в Серии А и на данный момент набрал девять очков. Команда идет на 14 месте и на один пункт отстает от «Сассуоло», принимая его в предстоящем туре. Коллектив осознает важность поединка и в случае победы гарантирует себе повышение как минимум на одну ступеньку в турнирной таблице Серии А. Ничья будет не таким шикарным результатом, но тоже была бы вполне приемлема.
26 октября «Кальяри» сыграл вничью с «Вероной» (2:2), а 19 числа уступил на своем поле «Болонье» (0:2).
«Сассуоло»
«Сассуоло» вернулся в Серию А и старается держаться как минимум в середине турнирной таблицы. Коллектив идет на 13 месте с 10 баллами и отстает сразу от трех соперников на один балл. Выездная встреча с «Кальяри» может стать еще одним шансом набрать важные баллы и обойти возможно сразу несколько конкурентов сразу.
26 октября «Сассуоло» проиграл на своем поле «Роме» (0:1), а 18 числа команда сыграла вничью с «Лечче» (0:0).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Кальяри» – 2.55
- Ничья – 3.05
- Победит «Сассуоло»- 3
Статистика
- «Кальяри» выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах в основное время
- «Сассуоло» проиграл три из пяти выездных поединков за последнее время
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Сассуоло», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3. «Сассуоло» проиграл несколько последних матчей «Кальяри» и имеет отличный шанс прервать неприятную серию поражений.