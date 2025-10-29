«Кальяри» – «Сассуоло»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1761754058

вчера, 19:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Кальяри» – «Сассуоло», который состоится 30 октября 2025 года.

«Кальяри»

«Кальяри» пытается очередной сезон выживать в Серии А и на данный момент набрал девять очков. Команда идет на 14 месте и на один пункт отстает от «Сассуоло», принимая его в предстоящем туре. Коллектив осознает важность поединка и в случае победы гарантирует себе повышение как минимум на одну ступеньку в турнирной таблице Серии А. Ничья будет не таким шикарным результатом, но тоже была бы вполне приемлема.

26 октября «Кальяри» сыграл вничью с «Вероной» (2:2), а 19 числа уступил на своем поле «Болонье» (0:2).

«Сассуоло»

«Сассуоло» вернулся в Серию А и старается держаться как минимум в середине турнирной таблицы. Коллектив идет на 13 месте с 10 баллами и отстает сразу от трех соперников на один балл. Выездная встреча с «Кальяри» может стать еще одним шансом набрать важные баллы и обойти возможно сразу несколько конкурентов сразу.

26 октября «Сассуоло» проиграл на своем поле «Роме» (0:1), а 18 числа команда сыграла вничью с «Лечче» (0:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Кальяри» – 2.55

Ничья – 3.05

Победит «Сассуоло»- 3

Статистика

«Кальяри» выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах в основное время

«Сассуоло» проиграл три из пяти выездных поединков за последнее время

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Сассуоло», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3. «Сассуоло» проиграл несколько последних матчей «Кальяри» и имеет отличный шанс прервать неприятную серию поражений.