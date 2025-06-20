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Джикия близок к переходу в «Антальяспор»

вчера, 13:10

Бывший защитник «Спартака» и «Химок» Георгий Джикия близок к переходу в «Антальяспор».

По данным источника, турецкий клуб близок к заключению сделки с россиянином. В ближайшее время футболист отправится в Турцию, чтобы подписать контракт.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:27
Когда несколько лет назад появилась информацич, что Джикия может перейти в Локо, я был не против, ведь он мог усилить команду.
После появлении информации в июне этого года, я задался вопросом "зачем нам нужен этот балласт?".
Джикия упустил шанс вовремя свалить из Спартака и как итог забвения.
Он как мне кажется сломался психологический.
Возможно Гоше подойдёт смена обстановки, чемпионата и он ещё напомнит о себе.
x47snp3szjzy
x47snp3szjzy
вчера в 14:22
Странно, что внутри страны никому не нужен.
Александр Гармашов
Александр Гармашов
вчера в 14:08
Удачи
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:33, ред.
Почему бы и нет, уровень футбола там сейчас выше чем у нас. Главное чтобы потянул
Гость
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