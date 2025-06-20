Джикия близок к переходу в «Антальяспор»

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вчера, 13:10

Бывший защитник «Спартака» и «Химок» близок к переходу в «Антальяспор».

По данным источника, турецкий клуб близок к заключению сделки с россиянином. В ближайшее время футболист отправится в Турцию, чтобы подписать контракт.