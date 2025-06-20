Бывший защитник «Спартака» и «Химок» Георгий Джикия близок к переходу в «Антальяспор».
По данным источника, турецкий клуб близок к заключению сделки с россиянином. В ближайшее время футболист отправится в Турцию, чтобы подписать контракт.
Бывший защитник «Спартака» и «Химок» Георгий Джикия близок к переходу в «Антальяспор».
По данным источника, турецкий клуб близок к заключению сделки с россиянином. В ближайшее время футболист отправится в Турцию, чтобы подписать контракт.
После появлении информации в июне этого года, я задался вопросом "зачем нам нужен этот балласт?".
Джикия упустил шанс вовремя свалить из Спартака и как итог забвения.
Он как мне кажется сломался психологический.
Возможно Гоше подойдёт смена обстановки, чемпионата и он ещё напомнит о себе.
После появлении информации в июне этого года, я задался вопросом "зачем нам нужен этот балласт?".
Джикия упустил шанс вовремя свалить из Спартака и как итог забвения.
Он как мне кажется сломался психологический.
Возможно Гоше подойдёт смена обстановки, чемпионата и он ещё напомнит о себе.