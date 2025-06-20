«Комо» может потратить 100 млн евро на трансферы этим летом

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вчера, 12:22

«Комо» ставит перед собой амбициозные цели на следующий сезон.

Руководство итальянского клуба готово выделить 100 млн евро на трансферы этим летом. Боссы команды хотят, чтобы «Комо» вышел в еврокубки.