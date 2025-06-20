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«Комо» может потратить 100 млн евро на трансферы этим летом

вчера, 12:22

«Комо» ставит перед собой амбициозные цели на следующий сезон.

Руководство итальянского клуба готово выделить 100 млн евро на трансферы этим летом. Боссы команды хотят, чтобы «Комо» вышел в еврокубки.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:20
Всем бы таких амбициозных владельцев!!! Инданезийские братья-бизнесмены сначала спасли клуб от банкротства, а дальше граматно вели развитие клуба, что позволило им выйти в Серию А и закрепиться там!!! Проект Комо построен и подстроен под Фабрегаса (у него так же имеется пакет акций клуба!!) и когда пошли слухи о том, что Интер хочет назначить Фабрегаса главнвм тренером, лично я очень не хотел этого, т.к хотелось, что бы Комо и дальше продолжил свой подъем! 100 млн € сейчас это огромные деньги для клуба из Серии А...
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:41
Все клубы Серии А в фиговом положении. Думаю будет хорошо, если Комо этим воспользуется, и выйдет в топ 4 Итальянского футбола. Надеюсь у них там долгосрочный проект, а не просто бизнес клуб как Милан, и Интер, по заявлениям владельцев
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:23
даже Барса не имеет такой возможности)))
вот значит быть самыми богатыми владельцами клуба в Серии А
Гость
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