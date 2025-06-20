«Комо» может потратить 100 млн евро на трансферы этим летом

«Комо» ставит перед собой амбициозные цели на следующий сезон.
Руководство итальянского клуба готово выделить 100 млн евро на трансферы этим летом. Боссы команды хотят, чтобы «Комо» вышел в еврокубки.
«Комо» ставит перед собой амбициозные цели на следующий сезон.
Руководство итальянского клуба готово выделить 100 млн евро на трансферы этим летом. Боссы команды хотят, чтобы «Комо» вышел в еврокубки.
вот значит быть самыми богатыми владельцами клуба в Серии А
вот значит быть самыми богатыми владельцами клуба в Серии А