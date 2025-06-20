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«Арсенал» интересуется вингером «Челси» Мадуеке

вчера, 11:19

«Арсенал» проявляет интерес к вингеру «Челси» Нони Мадуеке и рассматривает его в качестве потенциального усиления атаки.

По данным источника, лондонский клуб следит за ситуацией вокруг 23-летнего футболиста, однако «синие» пока не готовы расставаться с игроком.

Интерес к Мадуеке также проявляют другие клубы АПЛ.

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Все комментарии
bnp8b5h9t8xv
bnp8b5h9t8xv
вчера в 14:56
Надо же какой популярный, а фан паза полтора землекопа...
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:13
Мадуеке нравился по игре за ПСВ, но в Челси он явно не оправдал ожидания....то ли в игру Марески не вписывается, то ли АПЛ не потянул...
Нужен ли он Арсеналу?! Думаю нет, ибо основной правый вингер у нас Сака, а держать на лавке Нони нет смысла, да и самому игроку нет смысла быть игроком подмены, лучше уйти в Ньюкасл и там быть основным!
Скажу так, если игрок готов быть запасным вариантом, то я не против такого варианта
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:10
Ззззабирайте 😁
tnnqj42fqdtv
tnnqj42fqdtv
вчера в 11:52
Втжно они ожидают более приемлемую цену...
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:22
Думаю они его не основным игроком пригласить хотят
Гость
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