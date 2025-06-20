«Арсенал» интересуется вингером «Челси» Мадуеке

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вчера, 11:19

«Арсенал» проявляет интерес к вингеру «Челси» и рассматривает его в качестве потенциального усиления атаки.

По данным источника, лондонский клуб следит за ситуацией вокруг 23-летнего футболиста, однако «синие» пока не готовы расставаться с игроком.