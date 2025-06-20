«Арсенал» интересуется вингером «Челси» Мадуеке

«Арсенал» проявляет интерес к вингеру «Челси» Нони Мадуеке и рассматривает его в качестве потенциального усиления атаки.
По данным источника, лондонский клуб следит за ситуацией вокруг 23-летнего футболиста, однако «синие» пока не готовы расставаться с игроком.
Интерес к Мадуеке также проявляют другие клубы АПЛ.
Нужен ли он Арсеналу?! Думаю нет, ибо основной правый вингер у нас Сака, а держать на лавке Нони нет смысла, да и самому игроку нет смысла быть игроком подмены, лучше уйти в Ньюкасл и там быть основным!
Скажу так, если игрок готов быть запасным вариантом, то я не против такого варианта
Нужен ли он Арсеналу?! Думаю нет, ибо основной правый вингер у нас Сака, а держать на лавке Нони нет смысла, да и самому игроку нет смысла быть игроком подмены, лучше уйти в Ньюкасл и там быть основным!
Скажу так, если игрок готов быть запасным вариантом, то я не против такого варианта