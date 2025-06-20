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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2024/2025

«Монако» готов продать Головина этим летом

вчера, 12:28

Российский полузащитник Александр Головин может покинуть «Монако» в летнее трансферное окно.

Клуб выставил его на продажу, однако пока не получил ни одного предложения.

Кроме того, «Монако» намерен продать ещё нескольких игроков, в том числе Элиэсса Бен Сегира и Манье Аклиуше, чтобы привлечь в команду более молодых футболистов.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
вчера в 17:19
Болельщики ЦСКА писали, что Головин перерос Монако, надо переходить в топ клуб. Вот и посмотрим куда перейдёт и как заиграет.
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вчера в 14:48
Хороших игроков не продаст ни одна команда.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 13:27
Одному 20-ть лет, другому 23-ри года...

И правда старики, которым уже не место в команде. Надо давать дорогу молодым, а тут эти пенсионеры места в клубе занимают.
AKH
AKH
вчера в 12:36
Они что одурели там?😀 Аклюш потрясный и молодой игрок. Видать все дело в бабле. Ну и крен с ними. Может Лион перехватит взамен Шерки..
Гость
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