«Монако» готов продать Головина этим летом

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вчера, 12:28

Российский полузащитник может покинуть «Монако» в летнее трансферное окно.

Клуб выставил его на продажу, однако пока не получил ни одного предложения.

Кроме того, «Монако» намерен продать ещё нескольких игроков, в том числе и , чтобы привлечь в команду более молодых футболистов.