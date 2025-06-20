«Монако» готов продать Головина этим летом

Российский полузащитник Александр Головин может покинуть «Монако» в летнее трансферное окно.
Клуб выставил его на продажу, однако пока не получил ни одного предложения.
Кроме того, «Монако» намерен продать ещё нескольких игроков, в том числе Элиэсса Бен Сегира и Манье Аклиуше, чтобы привлечь в команду более молодых футболистов.
И правда старики, которым уже не место в команде. Надо давать дорогу молодым, а тут эти пенсионеры места в клубе занимают.
И правда старики, которым уже не место в команде. Надо давать дорогу молодым, а тут эти пенсионеры места в клубе занимают.