Партей близок к уходу из «Арсенала»

1750405938

вчера, 10:52

Полузащитник и лондонский «Арсенал» не смогли договориться о новом контракте.

Ожидается, что нынешнее соглашение, которое истекает в конце июня, не будет продлено.

Интерес к 32-летнему игроку проявляют клубы из Турции.