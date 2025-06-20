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Партей близок к уходу из «Арсенала»

вчера, 10:52

Полузащитник Томас Партей и лондонский «Арсенал» не смогли договориться о новом контракте.

Ожидается, что нынешнее соглашение, которое истекает в конце июня, не будет продлено.

Интерес к 32-летнему игроку проявляют клубы из Турции.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:05
Жаль конечно, что не удалось договориться, но что поделать, такая работа у агентов, искать лучшие условия для своих клиентов....
Арсенал предлагал контракт по системе 1+1, но получили отказ, далее уже железно на 2 года, но и это не устроило агентов (по слухам, сам игрок хотел бы остаться в Лондоне), они требуют 3 года контракта и повышение з/п.... а такие условия, это прямая дорога в Турцию, Аравию или США....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:06
Не велика и потеря...
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