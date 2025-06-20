Партей близок к уходу из «Арсенала»

Полузащитник Томас Партей и лондонский «Арсенал» не смогли договориться о новом контракте.
Ожидается, что нынешнее соглашение, которое истекает в конце июня, не будет продлено.
Интерес к 32-летнему игроку проявляют клубы из Турции.
Полузащитник Томас Партей и лондонский «Арсенал» не смогли договориться о новом контракте.
Ожидается, что нынешнее соглашение, которое истекает в конце июня, не будет продлено.
Интерес к 32-летнему игроку проявляют клубы из Турции.
Арсенал предлагал контракт по системе 1+1, но получили отказ, далее уже железно на 2 года, но и это не устроило агентов (по слухам, сам игрок хотел бы остаться в Лондоне), они требуют 3 года контракта и повышение з/п.... а такие условия, это прямая дорога в Турцию, Аравию или США....
Арсенал предлагал контракт по системе 1+1, но получили отказ, далее уже железно на 2 года, но и это не устроило агентов (по слухам, сам игрок хотел бы остаться в Лондоне), они требуют 3 года контракта и повышение з/п.... а такие условия, это прямая дорога в Турцию, Аравию или США....