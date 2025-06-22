«Црвена Звезда» объявила о переходе Тикнизяна

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вчера, 17:45

«Црвена Звезда» объявила о подписании контракта с 26-летним защитником из «Локомотива». Соглашение рассчитано на три года.

Сумма трансфера составила 1,7 миллиона евро с возможной доплатой в размере 0,5 миллиона евро.

«Локомотив» также получит 10% от суммы последующей продажи игрока. Зарплата футболиста составит 700 тысяч евро в год.