«Црвена Звезда» объявила о переходе Тикнизяна

«Црвена Звезда» объявила о подписании контракта с 26-летним защитником Наиром Тикнизяном из «Локомотива». Соглашение рассчитано на три года.
Сумма трансфера составила 1,7 миллиона евро с возможной доплатой в размере 0,5 миллиона евро.
«Локомотив» также получит 10% от суммы последующей продажи игрока. Зарплата футболиста составит 700 тысяч евро в год.
Скорее всего поматается по бывшему союзу и к 30 годам осядет в Сочи или Рубине на постоянное кормление. Мол опытный игрок, для обоймы и прочая муть.
Скорее всего поматается по бывшему союзу и к 30 годам осядет в Сочи или Рубине на постоянное кормление. Мол опытный игрок, для обоймы и прочая муть.