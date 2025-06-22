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«Црвена Звезда» объявила о переходе Тикнизяна

вчера, 17:45

«Црвена Звезда» объявила о подписании контракта с 26-летним защитником Наиром Тикнизяном из «Локомотива». Соглашение рассчитано на три года.

Сумма трансфера составила 1,7 миллиона евро с возможной доплатой в размере 0,5 миллиона евро.

«Локомотив» также получит 10% от суммы последующей продажи игрока. Зарплата футболиста составит 700 тысяч евро в год.

«Црвена Звезда» объявила о переходе Тикнизяна

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Все комментарии
ABir
ABir ответ 74annrcg3yg6 (раскрыть)
вчера в 23:16
В Сербии чемпионат на много слабее российского, так что это вряд ли шаг вперед в развитии игрока, но возможно попытка показать себя другим европейским командам.
Vilar
Vilar
вчера в 21:32
Наплакал себе 700 тыс. евро, всем бы так)))
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:27
Наконец то пристроили армянина...
particular
particular
вчера в 19:08
Звезда обрела свой небосклон :)))
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 19:07
Ну вот, теперь жена больше не будет видеть слёзы мужа. Нет мужа рядом - нет слёз. Или придётся бросать работу - хорошая проверка для семейных отношений. 🤔
43cd7wq4b3z7
43cd7wq4b3z7
вчера в 18:59
Не совсем понятно зачем он нужен ЦЗ.
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 18:45
Эммм...последующей продажи?)
Скорее всего поматается по бывшему союзу и к 30 годам осядет в Сочи или Рубине на постоянное кормление. Мол опытный игрок, для обоймы и прочая муть.
Датак
Датак
вчера в 18:38
следующий клуб скорее всего будет даже слабее,чем црвена
lukarelli
lukarelli
вчера в 18:37
Шаг назад
w3u8mfs7pa5m
w3u8mfs7pa5m
вчера в 18:28
Зарплата не ахти, попросту сбежал из России
112910415
112910415
вчера в 18:21
А может повезёт?!
74annrcg3yg6
74annrcg3yg6
вчера в 18:19
Чемпионат там, конечно, проще. Зато можно в еврокубках играть.
roma33rus
roma33rus
вчера в 18:11
ОТЛИЧНЫЙ ИГРОК ,ДОЛЖЕН ПОКАЗАТЬ КЛАСС, ЕСЛИ БУДУТ ДОВЕРЯТЬ!!!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:10
А я, честно говоря, не верю, что этот переход будет выгоден Црвене Звезде. Думаю, в игровом плане, Наир Тикнизян в Сербии тоже ничего не выиграет. Странно, откуда появился интерес клуба к игроку? У них там своих Тикнизянов некуда девать.
Joseph Dredd
Joseph Dredd
вчера в 17:47
Вполне возможно в Сербии пойдёт лучше и будет там играть на протяжении пары лет или дольше.
Гость
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