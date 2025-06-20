Вратарь Хоан Гарсия представлен в качестве игрока «Барселоны»

Пресс-служба «Барселоны» представила вратаря Хоана Гарсию в качестве нового игрока команды.
Голкипер подписал контракт до 2031 года.
Пресс-служба «Барселоны» представила вратаря Хоана Гарсию в качестве нового игрока команды.
Голкипер подписал контракт до 2031 года.
И недовольные постоянно повторяются и обсуждение продолжается безрезультатно. Поэтому администрация дала возможность создать группу без призов, где все равны. Это же ясно как день - выбирайте эту группу и оставьте в покое - и фермеров, и писателей, и администрацию. Есть все условия для выбора.
Спасибо админам и программистам за создание группы без призов для настоящего спортивного интереса игроков.
И недовольные постоянно повторяются и обсуждение продолжается безрезультатно. Поэтому администрация дала возможность создать группу без призов, где все равны. Это же ясно как день - выбирайте эту группу и оставьте в покое - и фермеров, и писателей, и администрацию. Есть все условия для выбора.
Спасибо админам и программистам за создание группы без призов для настоящего спортивного интереса игроков.
Или же наоборот, как Протон подметил правильно - целая общага может реально сидеть на одном IP.
Ну и никто не отменял пока VPN.
В общем, по IP бан с развитием технологий ушёл в прошлое.
Или же наоборот, как Протон подметил правильно - целая общага может реально сидеть на одном IP.
Ну и никто не отменял пока VPN.
В общем, по IP бан с развитием технологий ушёл в прошлое.