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Вратарь Хоан Гарсия представлен в качестве игрока «Барселоны»

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69Haya96
69Haya96
вчера в 16:33
Как сторонний зритель сразу понял, что против клоноводсва не стоит бороться, еще в конце февраля. В то время я не знал о группе без призов. Ну, через пару месяцев, когда я нашел эту информацию, я сразу понял, что это хорошая возможность, не беспокоя других своими повторяющимися комментариями, посоревноваться в группе без призов. Кто и зачем создал 100+ аккаунтов, мне теперь даже не интересно. Один из администраторов написал, что некоторые люди (даже клоновод) даже не заполняют адрес, чтобы получить свои призы, так в чем же смысл всего этого? Это больше похоже на игру в Бога. То есть он устанавливает законы игры. Ему все это доставляет удовольствие.

И недовольные постоянно повторяются и обсуждение продолжается безрезультатно. Поэтому администрация дала возможность создать группу без призов, где все равны. Это же ясно как день - выбирайте эту группу и оставьте в покое - и фермеров, и писателей, и администрацию. Есть все условия для выбора.

Спасибо админам и программистам за создание группы без призов для настоящего спортивного интереса игроков.
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 16:08, ред.
Я с телефона захожу на сайт, у меня при перезагрузке IP-адрес меняется. Фиксированных IP сейчас очень мало. Как правило, это проводной интернет у небольших провайдеров.
Или же наоборот, как Протон подметил правильно - целая общага может реально сидеть на одном IP.
Ну и никто не отменял пока VPN.

В общем, по IP бан с развитием технологий ушёл в прошлое.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:08
Всё понятно, Тер Штегена уже списали... Ну и правильно, нечего требовать от клуба уважения, которого он не заслужил. Барселона была, есть и будет.. А вот таких, как Андрей слишком много, чтобы всех помнить. Вот и Месси решил, что ему мало уважения оказывали и чем это закончилось.
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