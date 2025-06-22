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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2024/2025

«Челси» поборется с «Ювентусом» за Коло Муани

вчера, 23:33

Нападающий Рандаль Коло Муани, права на которого принадлежат «Пари Сен-Жермен», сейчас выступает за «Ювентус» на правах аренды.

По информации источника, туринский клуб намерен сохранить игрока ещё на один сезон и рассчитывает договориться о праве выкупа при выполнении несложных условий.

В то же время ПСЖ предпочёл бы продать 26-летнего форварда сразу, но готов рассмотреть и более гибкие предложения.

Кроме того, интерес к Коло Муани проявляет «Челси», который уже начал переговоры с парижским клубом.

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Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros ответ Evgen_86 (раскрыть)
вчера в 23:55
Как чайки!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:49
Юве он тоже наврядли сможет пригодится.
Evgen_86
Evgen_86
вчера в 23:43
Челси всех готов забрать, кто хоть чуть-чуть блЯстит.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:38
Этот точно не нужен. Ничем не лучше того же Джексона.
Гость
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