«Челси» поборется с «Ювентусом» за Коло Муани

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вчера, 23:33

Нападающий , права на которого принадлежат «Пари Сен-Жермен», сейчас выступает за «Ювентус» на правах аренды.

По информации источника, туринский клуб намерен сохранить игрока ещё на один сезон и рассчитывает договориться о праве выкупа при выполнении несложных условий.

В то же время ПСЖ предпочёл бы продать 26-летнего форварда сразу, но готов рассмотреть и более гибкие предложения.

Кроме того, интерес к Коло Муани проявляет «Челси», который уже начал переговоры с парижским клубом.