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Каррерас разочарован, что не успел перейти в «Реал» до КЧМ-2025

вчера, 18:45

«Реал» пока не достиг соглашения с «Бенфикой» по трансферу защитника Альваро Каррераса, однако футболист по-прежнему близок к переходу в мадридский клуб.

22-летний игрок уже давно согласовал условия личного контракта с «Реалом» и мечтает о возвращении в Ла Лигу.

Каррерас надеялся, что сделка будет оформлена до начала Клубного чемпионата мира, и разочарован, что переход пока не состоялся.

Сейчас защитник «считает дни» до возможного перехода в мадридский клуб.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:38
Скорее всего Бенфика еще какие-то плюшки из-за КЧМ запросила. Если с Трентом еще более менее можно было пойти(более медийный), то за молодого испанца Перес решил не доплачивать. После кчм оформят спокойно
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:50
Природа на стороне латинос - жара....
Но есть немцы...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:31
Ещё бы. Это всем на пользу было бы..., кроме Бенфики))
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 21:08
Думаю, что Каррерасу не стоит из-за этого переживать. С Бенфикой шансов на трофей у него не меньше. Реал не относится к фаворитам турнира и вряд ли сможет далеко пройти.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:47
наслаждайся жизнью сегодня, Каррерас.... потому что вчерашний день прошел, Реал передумал, а завтрашний может никогда не наступить.
а если наступит, Реал некуда не денется.
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 18:49
А чего жалеть?
Сливочные не выиграют трофей, а после матча с Баварией побольше отдохнет перед стартом нормального сезона.
Гость
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