Каррерас разочарован, что не успел перейти в «Реал» до КЧМ-2025

«Реал» пока не достиг соглашения с «Бенфикой» по трансферу защитника Альваро Каррераса, однако футболист по-прежнему близок к переходу в мадридский клуб.
22-летний игрок уже давно согласовал условия личного контракта с «Реалом» и мечтает о возвращении в Ла Лигу.
Каррерас надеялся, что сделка будет оформлена до начала Клубного чемпионата мира, и разочарован, что переход пока не состоялся.
Сейчас защитник «считает дни» до возможного перехода в мадридский клуб.
Но есть немцы...
Но есть немцы...
а если наступит, Реал некуда не денется.
а если наступит, Реал некуда не денется.
Сливочные не выиграют трофей, а после матча с Баварией побольше отдохнет перед стартом нормального сезона.
Сливочные не выиграют трофей, а после матча с Баварией побольше отдохнет перед стартом нормального сезона.