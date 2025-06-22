Каррерас разочарован, что не успел перейти в «Реал» до КЧМ-2025

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вчера, 18:45

«Реал» пока не достиг соглашения с «Бенфикой» по трансферу защитника , однако футболист по-прежнему близок к переходу в мадридский клуб.

22-летний игрок уже давно согласовал условия личного контракта с «Реалом» и мечтает о возвращении в Ла Лигу.

Каррерас надеялся, что сделка будет оформлена до начала Клубного чемпионата мира, и разочарован, что переход пока не состоялся.

Сейчас защитник «считает дни» до возможного перехода в мадридский клуб.