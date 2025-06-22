Рамсдейл может покинуть «Саутгемптон»

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вчера, 23:17

Вратарь «Саутгемптона» может покинуть клуб этим летом.

По информации источника, сразу три клуба – турецкий «Галатасарай», а также английские «Вест Хэм» и «Лидс» – рассматривают возможность подписания 26-летнего голкипера. Ожидается, что «Саутгемптон», вылетевший из АПЛ , готов отпустить Рамсдейла за сумму около 20 млн фунтов.

Турецкий клуб может предложить вариант с арендой и последующим выкупом, в то время как английские команды заинтересованы в полноценном трансфере.

Сам Рамсдейл открыт к новым вариантам продолжения карьеры и рассматривает предложения, чтобы сохранить шансы на возвращение в сборную Англии.