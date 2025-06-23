«Барселона» подпишет молодого игрока «Копенгагена» за 2,5 млн евро

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вчера, 13:19

«Барселона» хочет купить 19-летнего полузащитника «Копенгагена» .

По информации инсайдера , клубы планируют заключить сделку на следующей неделе, в начале июля. «Барселона» подпишет игрока за 2,5 млн евро плюс 15% от возможной будущей перепродажи.

Первые сведения о переговорах начали поступать ещё несколько дней назад.

В минувшем сезоне Барджи провёл в чемпионате Дании всего 5 матчей из-за тяжёлой травмы.