«Барселона» подпишет молодого игрока «Копенгагена» за 2,5 млн евро

«Барселона» хочет купить 19-летнего полузащитника «Копенгагена» Руни Барджи.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, клубы планируют заключить сделку на следующей неделе, в начале июля. «Барселона» подпишет игрока за 2,5 млн евро плюс 15% от возможной будущей перепродажи.
Первые сведения о переговорах начали поступать ещё несколько дней назад.
В минувшем сезоне Барджи провёл в чемпионате Дании всего 5 матчей из-за тяжёлой травмы.
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