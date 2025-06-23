«Бавария» готова перехватить Нико Уильямса у «Барселоны»

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сегодня, 00:59

«Бавария» продолжает бороться за трансфер из «Атлетика» и в последние 48 часов сделала футболисту новое предложение по контракту.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенский клуб готов платить игроку 12 млн евро в год.

«Бавария» рассчитывает, что «Барселона» не сможет оформить трансфер из-за финансовых трудностей или проблем с регистрацией игрока для участия в Ла Лиге. Сам Уильямс ждёт, когда «Барселона» и «Атлетик» смогут достичь соглашения.