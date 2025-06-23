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«Бавария» готова перехватить Нико Уильямса у «Барселоны»

сегодня, 00:59

«Бавария» продолжает бороться за трансфер Николаса Уильямса из «Атлетика» и в последние 48 часов сделала футболисту новое предложение по контракту.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенский клуб готов платить игроку 12 млн евро в год.

«Бавария» рассчитывает, что «Барселона» не сможет оформить трансфер из-за финансовых трудностей или проблем с регистрацией игрока для участия в Ла Лиге. Сам Уильямс ждёт, когда «Барселона» и «Атлетик» смогут достичь соглашения.

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Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:50
Игроку видимо пофигу куда переходить...
протон
протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 01:33
Три человека читает от "А" до "Я".
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Ну, тут немного с оговоркой. когда вступают на смену работы. Им ведь тоже нужен отдых, как и нам. Примерно на третий день к вечеру по мск. По часам, думаю, не обязательно разглашать.Вероятность замены тоже имеет место.
Lobo77
Lobo77
сегодня в 01:16
Бавария зря рассчитывает. Когда Барселону что-то останавливало в этом плане?
протон
протон
сегодня в 01:00
Судя по новостям из лагеря Барселоны, то отступные будут выплачены после 30 июня. А также Ла Лига уведомила каталогов,что проблем с регистрацией не будет. Если это всё правда,то нынешнее ТО одно из лучших за последнее время.
Гость
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