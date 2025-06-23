Клубы из России и Турции ведут борьбу за Заболотного

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вчера, 17:34

Нападающий рассматривает три варианта продолжения карьеры: «Спартак», «Краснодар» и один из клубов из верхней части турецкого чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Спартак» согласовал с Заболотным контракт по схеме «1+1». Ожидается, что зарплата футболиста в московском клубе составит 600 тысяч евро в год.