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Клубы из России и Турции ведут борьбу за Заболотного

вчера, 17:34

Нападающий Антон Заболотный рассматривает три варианта продолжения карьеры: «Спартак», «Краснодар» и один из клубов из верхней части турецкого чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Спартак» согласовал с Заболотным контракт по схеме «1+1». Ожидается, что зарплата футболиста в московском клубе составит 600 тысяч евро в год.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:16
Привет, Володя!!!
Григорян? А кто это? Ааааааа, Гойко Митич- тренер женской команды. Знаю такого, очень авторитетный наставник!!! Ну, если он говорит, мне, там уже делать нечего.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:12
Виктор,день добрый!
Российский тренер Александр Григорян высказался о возможном переходе нападающего Ивана Сергеева в «Спартак» из «Крыльев Советов».

«Иван Сергеев по стилистике очень здорово подходит «Спартаку». Команде нужен игровичок на позицию центрального нападающего. А Сергеев относится именно к такой породе. Я вижу его в «Спартаке». Наверное, красно‑белые хотели габаритного форварда. Но и Сергеев может принести пользу «Спартаку», – сказал Григорян.
Сп62
Сп62
вчера в 20:58
И Заболотный и Сергеев игроки явно не для Спартака. От первого мяч отскакивает, как от бетона. Второй может хорошо себя проявить оттянутым напом при сильных крайних и толковым тренером. Последнии позиции в Спартаке отсутствуют.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:34, ред.
В Динамо я его не ждал с самого начала и не хотел этого трансфера. Спартак? Ну пусть попробуют, а вдруг получится и я ошибаюсь. Но думаю, что Сергеев не подойдет Спартаку, тем более, Станкович не тот тренер, который может раскрыть такого непростого игрока как Сергеев... На примере Зенита было видно, что стереотипы, на Сергеева не распространяются.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:30
И тем не менее: «Спартак» вошел в число претендентов на форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

Они перебили предложение «Динамо» по этому трансферу.

Спартаковцы готовы заплатить за экс-игрока «Зенита» 400 миллионов рублей, а динамовцы – 300 миллионов.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:08
Привет, Володя!!!
Ни в Заболотном, ни в Сергееве- не вижу ничего хорошего для Спартака. С Заболотным всё итак понятно, а для Сергеева нужна схема Осинькина, в противном случае велика вероятность, что он не заиграет... То, что Спартаку нужен сильный ЦН- общеизвестно, но не каждый подойдет. Я был бы счастлив, если бы в Спартак вернулся Соболь, с предварительными извинениями, разумеется...)))
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:55
Виктор, привет!
Трансфер нападающего Антона Заболотного в «Спартак» может сорваться.

34-летний футболист, покинувший «Химки» в качестве свободного агента, ждет решение московского клуба по Ивану Сергееву.

Если спартаковцы купят форварда «Крыльев Советов», то откажутся от подписания Заболотного.
bubrxkj8y3af
bubrxkj8y3af
вчера в 19:14
Гроза манекенов стал очень популярным, лучше ему будет, несомненно, в спартаке.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:47, ред.
Вот и пускай идет в туречину...) А так смешно все это и еще смешнее будет если он окажеться в Спартаке..
Capral
Capral
вчера в 17:46
Ну и, как это комментировать и комментировать ли вообще?! Да еще и название какое- "ведут борьбу за Заболотного". У меня нет слов...
Гость
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