Клубы из России и Турции ведут борьбу за Заболотного

Нападающий Антон Заболотный рассматривает три варианта продолжения карьеры: «Спартак», «Краснодар» и один из клубов из верхней части турецкого чемпионата.
Ранее сообщалось, что «Спартак» согласовал с Заболотным контракт по схеме «1+1». Ожидается, что зарплата футболиста в московском клубе составит 600 тысяч евро в год.
Трансфер нападающего Антона Заболотного в «Спартак» может сорваться.
34-летний футболист, покинувший «Химки» в качестве свободного агента, ждет решение московского клуба по Ивану Сергееву.
Если спартаковцы купят форварда «Крыльев Советов», то откажутся от подписания Заболотного.
Трансфер нападающего Антона Заболотного в «Спартак» может сорваться.
34-летний футболист, покинувший «Химки» в качестве свободного агента, ждет решение московского клуба по Ивану Сергееву.
Если спартаковцы купят форварда «Крыльев Советов», то откажутся от подписания Заболотного.