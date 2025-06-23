«Зенит» предложил 25 млн евро за Уэсли, но получил отказ

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сегодня, 00:36

Технический директор «Фламенго» Жозе Бото подтвердил, что клуб отклонил предложение в 25 млн евро за 21-летнего защитника . По его словам, бразильский клуб рассчитывает выручить за игрока не менее 30 млн евро.

По информации журналиста Вене Касагранде, официальный запрос по Уэсли направил именно «Зенит», однако получил отказ.

Интерес к футболисту проявляли и другие европейские клубы, в том числе из Италии. Однако, узнав о позиции «Фламенго», они не стали направлять официальные предложения, понимая, что бразильцы не готовы отпускать игрока за меньшую сумму.