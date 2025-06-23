«Зенит» предложил 25 млн евро за Уэсли, но получил отказ

Технический директор «Фламенго» Жозе Бото подтвердил, что клуб отклонил предложение в 25 млн евро за 21-летнего защитника Уэсли. По его словам, бразильский клуб рассчитывает выручить за игрока не менее 30 млн евро.
По информации журналиста Вене Касагранде, официальный запрос по Уэсли направил именно «Зенит», однако получил отказ.
Интерес к футболисту проявляли и другие европейские клубы, в том числе из Италии. Однако, узнав о позиции «Фламенго», они не стали направлять официальные предложения, понимая, что бразильцы не готовы отпускать игрока за меньшую сумму.
Который за 6 сезонов будет брать 8 чемпионств ??
Или который на совете директоров скажет "Не надо трансферов, я поставлю игру позволяющую всегда быть первыми"??
Ну допустим решит руководство что 6 чемпионств плюс одно серебро - неудовлетворительный результат.....и начнёт ежесезонную тренерскую чехарду как у некоторых...вы думаете это приведёт к улучшению результата??
С "нормальными" как вы говорите тренерами Зенит по 5 лет не чемпионил....к ряду....и предлагаете в угоду зрелищности и тренерской мысли вернуться к этому варианту??
Касаемо покупок в 25-33 млн - дорого и не совсем обосновано в отсутствии еврокубков.....
С утверждением что есть вина тренера если команда укомплектованная на 170 млн уступает первую строчку команде укомплектованной на 98 млн - согласен......тут спору нет....но и шашкой махать не стал бы....
Большее внимание уделил бы самой селекции.....и академии....
Ни поисков вне бразильского рынка...ни новых отечественнных молодых игроков не видно.....
Я если честно вообще не понимаю смысл работы :
- Здравствуйте, у нас есть 25 млн, нам нужен Уесли.
- Здравствуйте, да...у нас есть Уесли но продадим за 35 млн.
- Хорошо, мы согласны.
И пока так устроено....Кисляки-Батраковы-Жемалетдиновы в Зените не появятся
Который за 6 сезонов будет брать 8 чемпионств ??
Или который на совете директоров скажет "Не надо трансферов, я поставлю игру позволяющую всегда быть первыми"??
Ну допустим решит руководство что 6 чемпионств плюс одно серебро - неудовлетворительный результат.....и начнёт ежесезонную тренерскую чехарду как у некоторых...вы думаете это приведёт к улучшению результата??
С "нормальными" как вы говорите тренерами Зенит по 5 лет не чемпионил....к ряду....и предлагаете в угоду зрелищности и тренерской мысли вернуться к этому варианту??
Касаемо покупок в 25-33 млн - дорого и не совсем обосновано в отсутствии еврокубков.....
С утверждением что есть вина тренера если команда укомплектованная на 170 млн уступает первую строчку команде укомплектованной на 98 млн - согласен......тут спору нет....но и шашкой махать не стал бы....
Большее внимание уделил бы самой селекции.....и академии....
Ни поисков вне бразильского рынка...ни новых отечественнных молодых игроков не видно.....
Я если честно вообще не понимаю смысл работы :
- Здравствуйте, у нас есть 25 млн, нам нужен Уесли.
- Здравствуйте, да...у нас есть Уесли но продадим за 35 млн.
- Хорошо, мы согласны.
И пока так устроено....Кисляки-Батраковы-Жемалетдиновы в Зените не появятся
Поэтому..., я говорю о человеке, который тренит клуб у которого ноль достойных притязаний в принципе. Речь, стессно , об игре Зенита до известных событий...
Поэтому..., я говорю о человеке, который тренит клуб у которого ноль достойных притязаний в принципе. Речь, стессно , об игре Зенита до известных событий...