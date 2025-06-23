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«Зенит» предложил 25 млн евро за Уэсли, но получил отказ

сегодня, 00:36

Технический директор «Фламенго» Жозе Бото подтвердил, что клуб отклонил предложение в 25 млн евро за 21-летнего защитника Уэсли. По его словам, бразильский клуб рассчитывает выручить за игрока не менее 30 млн евро.

По информации журналиста Вене Касагранде, официальный запрос по Уэсли направил именно «Зенит», однако получил отказ.

Интерес к футболисту проявляли и другие европейские клубы, в том числе из Италии. Однако, узнав о позиции «Фламенго», они не стали направлять официальные предложения, понимая, что бразильцы не готовы отпускать игрока за меньшую сумму.

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 06:02
Народно́е достояние видимо...
ww2hfbda4ues
ww2hfbda4ues
сегодня в 05:17
    Comentarios
    Comentarios ответ Alex_67 (раскрыть)
    сегодня в 03:42
    Не будем мешать
    Comentarios
    Comentarios
    сегодня в 03:41
    Какой такой Зенит видишь мы кушаем
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 02:41
    Да где ж найти такого.....
    Амбициозного...харизматичного ...смелого....умелого...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 02:38
    Есть ли у вас варианты...с приглашаторами??
    Кого надо было звать???
    Черчесов??....Слуцкий???....Николич???..Карпин???
    Или есть смысл приглашать малоизвестных импортных экспериментаторов??......чтоб в конце сезона не сказать "Да уж....лучшее враг хорошего"…...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 02:36, ред.
    ))) Не утрируйте. Не надо быть Гвардиолой, чтобы иметь гордость и здоровые амбиции. Никто не требовал от Семака ушастого. Все хотели видеть элементарное Достоинство и хоть какое-то подобие Характера.
    Поэтому..., я говорю о человеке, который тренит клуб у которого ноль достойных притязаний в принципе. Речь, стессно , об игре Зенита до известных событий...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 02:27
    Вы одновременно говорите об убогости РПЛ и требуете гвардиолоодобного тренера для Зенита...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 02:12, ред.
    Я канеш. дико извиняюсь за вмешательство..., у вас несколько раз прозвучало слово Результат. О каком, пардон, результате в вашем понимании идёт речь? Чемпионство в убогой РПЛ - это типа венец командного и тренерского искусства , то есть - Результат для Зенита? Так понимаю? А последние места в подгруппе в ЛЧ из года в год и вёдра помоев в этой связи - это, значит, не Результат для Зенита ? Семак говорит, что да, - не результат. Ну и какой же он нормальный коуч после этого ?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Alex_67 (раскрыть)
    сегодня в 01:58, ред.
    Нормальный - это какой ???
    Который за 6 сезонов будет брать 8 чемпионств ??
    Или который на совете директоров скажет "Не надо трансферов, я поставлю игру позволяющую всегда быть первыми"??
    Ну допустим решит руководство что 6 чемпионств плюс одно серебро - неудовлетворительный результат.....и начнёт ежесезонную тренерскую чехарду как у некоторых...вы думаете это приведёт к улучшению результата??
    С "нормальными" как вы говорите тренерами Зенит по 5 лет не чемпионил....к ряду....и предлагаете в угоду зрелищности и тренерской мысли вернуться к этому варианту??

    Касаемо покупок в 25-33 млн - дорого и не совсем обосновано в отсутствии еврокубков.....
    С утверждением что есть вина тренера если команда укомплектованная на 170 млн уступает первую строчку команде укомплектованной на 98 млн - согласен......тут спору нет....но и шашкой махать не стал бы....
    Большее внимание уделил бы самой селекции.....и академии....
    Ни поисков вне бразильского рынка...ни новых отечественнных молодых игроков не видно.....
    Я если честно вообще не понимаю смысл работы :
    - Здравствуйте, у нас есть 25 млн, нам нужен Уесли.
    - Здравствуйте, да...у нас есть Уесли но продадим за 35 млн.
    - Хорошо, мы согласны.

    И пока так устроено....Кисляки-Батраковы-Жемалетдиновы в Зените не появятся
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Alex_67 (раскрыть)
    сегодня в 01:24
    Всё в этой жизни тянется к своему: нормальному клубу - нормальный тренер; а Зениту - Семак.
    Alex_67
    Alex_67
    сегодня в 01:19
    А слабо Зениту тренера подписать нормального
    Сенатов Юрий 1
    Сенатов Юрий 1
    сегодня в 00:51
    Остановятся на двадцати семи.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ derrik2000 (раскрыть)
    сегодня в 00:49, ред.
    Да за такие бабки, бразилы Уэсли сами в ящик запихают (как Ришара в Игрушке) и завтра же чартерным он будет в Питере..., а может даже и сегодня.
    derrik2000
    derrik2000 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 00:47
    Согласен категорическм!
    С 1-го июля газ подорожает для населения, и Газпрому купить ентого Уэсли за 60 - раз плюнуть. )
    Capral
    Capral
    сегодня в 00:43, ред.
    Фламенго оказался честным и благородным- решил не грабить народ России...
    протон
    протон
    сегодня в 00:41
    у Галицкого была мечта 11 воспитанников на поле, у Зенита 11 бразильцев?
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 00:41, ред.
    Чё Миллер жмётся то ? 25 иль 30..., какая ему разница ?
    Будь мужиком, - стукни по столу и швырни им сразу 60 - пусть поперхнутся и подавятся!!
    Гость
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