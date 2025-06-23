Директор «Фламенго»: «За Уэсли мы хотим 30 млн евро»

Директор «Фламенго» Жозе Боту высказался о переговорах по поводу 21-летнего защитника Уэсли, которым интересуется «Зенит».
Трансфер Уэсли? 25 млн евро недостаточно, чтобы купить его. Нужно по крайней мере 30. Сам Уэсли готов к Европе. Он огромный талант. Посмотрим, что будет после Клубного чемпионата мира, но мы не обязаны его продавать.
Ранее сообщалось о том, что «Зенит» предложил 25 млн евро за переход игрока.
Только сегодня читал отзывы о его игре на КЧМ...
Ну явно не тот парень кто достоин быть в тройке рекордов по продажам Фламенго..
И посему ....Руководству бразильского клуба из офиса Зенита отправлен сувенир на картинке ниже...
Только сегодня читал отзывы о его игре на КЧМ...
Ну явно не тот парень кто достоин быть в тройке рекордов по продажам Фламенго..
И посему ....Руководству бразильского клуба из офиса Зенита отправлен сувенир на картинке ниже...