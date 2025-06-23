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Директор «Фламенго»: «За Уэсли мы хотим 30 млн евро»

вчера, 14:10

Директор «Фламенго» Жозе Боту высказался о переговорах по поводу 21-летнего защитника Уэсли, которым интересуется «Зенит».

Трансфер Уэсли? 25 млн евро недостаточно, чтобы купить его. Нужно по крайней мере 30. Сам Уэсли готов к Европе. Он огромный талант. Посмотрим, что будет после Клубного чемпионата мира, но мы не обязаны его продавать.

Ранее сообщалось о том, что «Зенит» предложил 25 млн евро за переход игрока.

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Все комментарии
nubom
nubom
вчера в 17:45
Я думаю, что Остап Бендер все-таки добрался до Рио-де-Жанейро. Иначе откуда бразильцам известен классический развод на ситечко и стул?...
lotsman
lotsman
вчера в 16:26
Не хотите за 25, не надо. За 30 его никто не купит.
Karkaz
Karkaz
вчера в 15:33
Зенит стал вторым, поэтому в панике будет и 40 лямов выкладывать, чтобы вернуть 1 место.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:04
15 максимум!
Александр Гармашов
Александр Гармашов
вчера в 14:48
Согласен уже бы давно купили бы . Но Зенит сможет взять и за 30
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:24, ред.
Был бы игрок крутейший - давно бы в топ-5 тусил....
Только сегодня читал отзывы о его игре на КЧМ...
Ну явно не тот парень кто достоин быть в тройке рекордов по продажам Фламенго..
И посему ....Руководству бразильского клуба из офиса Зенита отправлен сувенир на картинке ниже...
Гость
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