Ненад Джорджевич вошёл в тренерский штаб «Спартака»

Пресс-служба «Спартака» объявила, что 45-летний сербский тренер Ненад Джорджевич присоединился к тренерскому штабу «красно-белых».
Он будет работать под руководством Деяна Станковича.
С лета 2023 года Джорджевич занимал должность ассистента главного тренера в клубе «Аль-Васл» из ОАЭ.
В активе Ненада 17 матчей за сербскую сборную. В том числе на чемпионате мира в Германии в 2006-м, ГДЕ ОН ИГРАЛ ВМЕСТЕ С ДЕЯНОМ СТАНКОВИЧЕМ".
"У нового тренера красно-белых есть лицензия UEFA A, при этом он ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ на лицензию Pro.
Джорджевич свободно говорит на английском языке, владеет также шведским и русским."
Всё ясно.
Мне, по крайней мере.
Корешок, который край как нуждается...
Надо же помочь по земляцки...
В активе Ненада 17 матчей за сербскую сборную. В том числе на чемпионате мира в Германии в 2006-м, ГДЕ ОН ИГРАЛ ВМЕСТЕ С ДЕЯНОМ СТАНКОВИЧЕМ".
"У нового тренера красно-белых есть лицензия UEFA A, при этом он ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ на лицензию Pro.
Джорджевич свободно говорит на английском языке, владеет также шведским и русским."
Всё ясно.
Мне, по крайней мере.
Корешок, который край как нуждается...
Надо же помочь по земляцки...