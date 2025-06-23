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Ненад Джорджевич вошёл в тренерский штаб «Спартака»

вчера, 21:09

Пресс-служба «Спартака» объявила, что 45-летний сербский тренер Ненад Джорджевич присоединился к тренерскому штабу «красно-белых».

Он будет работать под руководством Деяна Станковича.

С лета 2023 года Джорджевич занимал должность ассистента главного тренера в клубе «Аль-Васл» из ОАЭ.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 11:36
Совсем недавно? Давно уж!
Igr Rоmanyuta
Igr Rоmanyuta
сегодня в 08:07
Это усиление ? А мне кажется просто имитация работы менеджмента
112910415
112910415
сегодня в 04:50
долгие годы про него все мечтали ... )
ABir
ABir
вчера в 23:32
Свои подтягиваются
Vilar
Vilar ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 23:31, ред.
Ну, да, на слуху три кадра: черчесов, каприн, мостовой - как говорила бабушка-соседка: спаси и сохрани от таких кадров.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 22:00
Позволь с тобой не согласиться . Академия у нас отвратительная , выпускающая откровенный усреднённый шлак , который сойдёт только для клубов ФНЛ . Лет за 10-15 никто ещё не заиграл на приличном уровне . Никто ! А кадры ,о которых ты говоришь , такого же пошиба ,как и молодёжь академии . Иначе давно бы засверкали ну хоть какими-то успехами . Поэтому - всё закономерно .
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:55, ред.
"45-летний Джорджевич в прошлом успешный защитник. Он четыре раза становился чемпионом родной страны с «Партизаном», выступал в Японии, Швеции, а с 2010 по 2011 год ИГРАЛ В РОССИИ ЗА «Крылья Советов».
В активе Ненада 17 матчей за сербскую сборную. В том числе на чемпионате мира в Германии в 2006-м, ГДЕ ОН ИГРАЛ ВМЕСТЕ С ДЕЯНОМ СТАНКОВИЧЕМ".

"У нового тренера красно-белых есть лицензия UEFA A, при этом он ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ на лицензию Pro.
Джорджевич свободно говорит на английском языке, владеет также шведским и русским."

Всё ясно.
Мне, по крайней мере.
Корешок, который край как нуждается...
Надо же помочь по земляцки...
Capral
Capral
вчера в 21:54
Сенатов забыл упомянуть французский, который, даже во время наполеоновских войн был в России вторым государственным.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
вчера в 21:51
По пути наименьшего сопротивления....
"Своим" учиться надо...потом опыта набираться...путь долгий и нелёгкий....
А тут позвонил...и готово...чел на месте...
И в случае неудачи "наши" ни при чём....приглашенцы виноваты...))
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:41
Россия всю свою историю тянулась к иностранщине. Вспомните, немецкий язык для бояр, английский для ПЕтра 1 и Елизаветы и т.п. Мог что-то перепутать в этом списке, не обессудьте, дело не в этом. Надеюсь, вы поняли, что я имею ввиду. И хотя сейчас, спустя триста лет, многое изменилось, эта тяга осталась прежней. Вера не в своих, а в заграничных товарищей (господ).
Видимо, ЭТО в нашей крови, и вытравить эту веру невозможно. К моему большому сожалению.
galem72
galem72
вчера в 21:37
Очередную сербскую бесполезность записали в спортивное руководство.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:29
Не надо Ненада!
STVA 1
STVA 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:26
Вот и я примерно тоже самое хотел написать(((
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:24
Не совсем понимаю эту тягу красно-белых ко всему иностранному. Ведь ещё совсем недавно Спартак был законодателем мод в российском футболе. Люди, которые писали славную историю никуда не делись, многие после футбола стали тренерами. У клуба прекрасная академия и болельщики по всей стране в огромном количестве. Зачем иностранцы? Почему бы не попробовать вернуть Спартаку его истинное лицо - лицо великого клуба. Кадры для этого есть, их много... Было бы желание...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:16
Станкович спросил на совете директоров :
- Можно ещё одного парня в тренерский штаб позвать ??
- Не надо.

Через день Ненад был в Москве.....
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:14, ред.
Что ещё остались денежки у Лукойла попилить. Ну тогда залетай братва порка дают. Я тоже кстати могу с бровки на судей покричать, может и меня на полставочки?
Гость
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