Ромащенко — новый главный тренер «Урала»

Мирослав Ромащенко официально представлен в качестве главного тренера екатеринбургского «Урала».
В телеграм-канале команды сказано следующее:
Решение принято Советом директоров клуба. Предсезонные сборы «Урала» под руководством Мирослава Юрьевича начнутся уже 25 июня. Поздравляем с назначением и желаем плодотворной работы!
Предыдущим главным тренером клуба был Олег Шатов.
В Ахмате первый блин вышел комом, но, как известно, за битого двух небитых дают.
Успехов на тренерском поприще!
Томь???
Так это да-а-авно было... )
В Ахмате первый блин вышел комом, но, как известно, за битого двух небитых дают.
Успехов на тренерском поприще!
Томь???
Так это да-а-авно было... )