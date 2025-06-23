Ромащенко — новый главный тренер «Урала»

официально представлен в качестве главного тренера екатеринбургского «Урала».

В телеграм-канале команды сказано следующее:

Решение принято Советом директоров клуба. Предсезонные сборы «Урала» под руководством Мирослава Юрьевича начнутся уже 25 июня. Поздравляем с назначением и желаем плодотворной работы!