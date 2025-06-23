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Ромащенко — новый главный тренер «Урала»

вчера, 13:54

Мирослав Ромащенко официально представлен в качестве главного тренера екатеринбургского «Урала».

В телеграм-канале команды сказано следующее:

Решение принято Советом директоров клуба. Предсезонные сборы «Урала» под руководством Мирослава Юрьевича начнутся уже 25 июня. Поздравляем с назначением и желаем плодотворной работы!

Предыдущим главным тренером клуба был Олег Шатов.

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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 21:46
Мирославу надо отдать должное. Проявил завидное мужество, согласившись тренировать команду под надзором г-на Иванова. Не каждый решится на такое испытание. Ромащенко решился, видимо, приспичило.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:24
Опять мимо!
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:06, ред.
Ну, дай Бог, чтобы у него получилось.
В Ахмате первый блин вышел комом, но, как известно, за битого двух небитых дают.
Успехов на тренерском поприще!
Томь???
Так это да-а-авно было... )
lukarelli
lukarelli
вчера в 21:03
Гончаренко и Ромащенко(кто это?),походу Иванов устал
Сп62
Сп62 ответ 4x96sb6fdrjq (раскрыть)
вчера в 20:36
Что хочет Урал? Хочет сэкономить на тренере.
Vilar
Vilar
вчера в 19:51
А Черчесов, когда придёт в Урал?
rkx5qga956a8
rkx5qga956a8
вчера в 16:19
Урал на следующий год должен выходить в РПЛ.
4x96sb6fdrjq
4x96sb6fdrjq
вчера в 15:48
Тренер совсем ни о чем, Урал чего хочет?
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:34
В Урале сделали выбор!Посмотрим что получится в итоге
Baggio R.
Baggio R. ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 15:14
Не совсем чужой город ему. Он играл за Уралмаш в 90-ых.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:58
Зачем это Мирославу?
qw7buzu2ps4d
qw7buzu2ps4d
вчера в 14:01
Считай, у Урала нет тренера.
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