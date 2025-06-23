Семшов — о главном тренере ЦСКА: «Странно, что не назначили Березуцкого»

Бывший игрок сборной России сказал, что удивлён назначению на пост главного тренера московского ЦСКА .

Пока непонятно, чего ждать. Для меня немного странно, почему не назначили Березуцкого, который был в штабе Николича. Что будет при Челестини? Будет ли он менять команду под себя сразу? Или оставит это на зимнюю паузу, где будет больше времени? Очень тяжело что‑то предугадать. Но я думаю, что с таким составом ЦСКА всё равно будет претендовать на медали.