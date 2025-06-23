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Семшов — о главном тренере ЦСКА: «Странно, что не назначили Березуцкого»

вчера, 08:38

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов сказал, что удивлён назначению Фабио Челестини на пост главного тренера московского ЦСКА.

Пока непонятно, чего ждать. Для меня немного странно, почему не назначили Березуцкого, который был в штабе Николича. Что будет при Челестини? Будет ли он менять команду под себя сразу? Или оставит это на зимнюю паузу, где будет больше времени? Очень тяжело что‑то предугадать. Но я думаю, что с таким составом ЦСКА всё равно будет претендовать на медали.

Напомним, что о назначении швейцарца Челестини на должность главного тренера армейцев было официально объявлено 20 июня.

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Все комментарии
Dinamo
Dinamo ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 21:32, ред.
Да, да, вспомнил сейчас. В целом это было несправедливое поражение при хорошей игре.
Sergo81
Sergo81 ответ Dinamo (раскрыть)
вчера в 21:29
Согласен. И Баллак Аршавина задавил в своей штрафной и он же березуцкому чуть ногу не оторвал, в щепки защиту разбил. И ранее Измайлову голеностоп выдавил, после чего Марат перестал показывать свою великолепную игру. Костолом чёртов. Грязно играл с нами. С другими такого не замечал. Может личное что ?
Dinamo
Dinamo ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 21:11
Кстати, в отборе на Евро-08 наши выглядели куда хуже, чем на ЧМ-10, но чудом пролезли в финальный этап.
Dinamo
Dinamo ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 21:07
Да, я просто ушёл от темы тренеров :)
Без сомнения Шевченко нам насолил, поэтому и победа над Францией в контексте итога всего отбора оказалась лишь победой над Францией.

Кстати, в том отборе на ЧМ-10 команда выглядела совсем неплохо. И помнится, что в домашнем матче с Германией судья (Бузака, если не ошибаюсь) не поставил чистейший пенальти на Быстрове, всё тоже могло сложиться иначе. Да и со словенцами у себя играли достойно, должны были забивать больше, но в Мариборе...
Sergo81
Sergo81 ответ Dinamo (раскрыть)
вчера в 20:38
Вот тут с вами не соглашусь. Поражение от Исландии было у бышовца, а Романцев принял команду с тремя поражениями и на последнем месте. И, не будь того гола Андрюхи, вышел бы с первого места в группе с Францией и Украиной. Не слабо так поиграли. А вот Группа смерти на евро 2008, в ней Франция никакая была, одно очко и один гол забитый. Кстати в стыках и Россия в 2009 и Украина в 1999 играли с Словенией и обе проиграли)), эх словенцы, уделали.
Dinamo
Dinamo ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 19:53
Это понятно. Никто не отрицает, что победа над чемпионами Мира французами - это одно из знаковых событий российского футбола за всю почти 35летнюю историю существования. Но её цена - это третье место в группе отбора (с отскоком от Андорры, поражением от Исландии). А победа над голландцами (на тот момент главными фаворитами чемпионата - безоговорочное первое место в группе смерти) - это бронза Евро.
Sergo81
Sergo81 ответ Dinamo (раскрыть)
вчера в 17:25
Может быть…, но победа над французами в 99, а они ЧМ 98, че 00, а кто такие голландцы 2008 ? Да и марибор был год спустя с тем же тренером и почти тем же составом
Dinamo
Dinamo ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 16:54
Может быть тем, что победа Гуса была в четвертьфинале Евро? А Марибор вообще в другом отборе?
Sergo81
Sergo81 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 16:11
Помним игры. Вот Романцев, например. Чем его победа над французами и и не выход на евро( штрафной Шевченко) отличается от победы Гуса над голландцами и памятным Морибором ? Та команда с лидером Карпиным на равных играла с Зиданами и Шевченко. Разве нет ?
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
вчера в 14:39
потому что, в ЦСКА больше не решает не Гинер, не Бабаев. Орешкин и Ко, как захотят так и будет, они бабосы там отмывают им тратиться на трансферы, как еврею дать подачку.
112910415
112910415
вчера в 14:01
выбор тренера сродни гаданию на кофейной гуще ...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:19
среди росс.тренеров нет специалистов тренерского цеха выше среднего европейского уровня.
лучшие - Карпин, Слуцкий - ничего не показали в Европе
(Испания, Англия и Нидерланды)
явный пример - сборная и ее результаты до назначения Хиддинка.
просто помните, какие тренеры были у руля сборной до Хиддинка.
и что за игру показывала команда.
u9zjdvkbku5s
u9zjdvkbku5s
вчера в 11:21
В ЦСКА, как и в Спартаке, лишь бы только иностранец.
Comentarios
Comentarios ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 10:46
Уж лучше бы Семина нам назначили
lotsman
lotsman
вчера в 10:43
Березуцкий ещё постажируется у европейца, поднаберётся опыта, и потом вогзьмёт бразды правления в свои руки.)
dqj3742haaht
dqj3742haaht
вчера в 10:43
В цска главное не футбол, они пошли по пути своих друзей спартаковцев - зарабатывать деньги на смене тренеров.
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:36
Если так рассуждать, то почему в Динамо не назначили Гусева вместо Карпина.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 10:34
Действительно, а почему не назначили Березуцкого? Откуда взялся этот Челестини? Такое впечатление, что кто-то не хочет, чтобы российский футбол развивался. Будь моя воля, я, кроме жёсткого лимита на легионеров, ввёл бы большой налог на иностранных тренеров.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 09:35
Жираф большой
ему видней...
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:21
Думаю для многих это решение показалось странным
Comentarios
Comentarios
вчера в 08:54
Приплыли
Вещий
Вещий
вчера в 08:46
Руководство приняло решение... теперь пусть отвечают за результат
Гость
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