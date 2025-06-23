Семшов — о главном тренере ЦСКА: «Странно, что не назначили Березуцкого»

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов сказал, что удивлён назначению Фабио Челестини на пост главного тренера московского ЦСКА.
Пока непонятно, чего ждать. Для меня немного странно, почему не назначили Березуцкого, который был в штабе Николича. Что будет при Челестини? Будет ли он менять команду под себя сразу? Или оставит это на зимнюю паузу, где будет больше времени? Очень тяжело что‑то предугадать. Но я думаю, что с таким составом ЦСКА всё равно будет претендовать на медали.
Напомним, что о назначении швейцарца Челестини на должность главного тренера армейцев было официально объявлено 20 июня.
Без сомнения Шевченко нам насолил, поэтому и победа над Францией в контексте итога всего отбора оказалась лишь победой над Францией.
Кстати, в том отборе на ЧМ-10 команда выглядела совсем неплохо. И помнится, что в домашнем матче с Германией судья (Бузака, если не ошибаюсь) не поставил чистейший пенальти на Быстрове, всё тоже могло сложиться иначе. Да и со словенцами у себя играли достойно, должны были забивать больше, но в Мариборе...
Без сомнения Шевченко нам насолил, поэтому и победа над Францией в контексте итога всего отбора оказалась лишь победой над Францией.
Кстати, в том отборе на ЧМ-10 команда выглядела совсем неплохо. И помнится, что в домашнем матче с Германией судья (Бузака, если не ошибаюсь) не поставил чистейший пенальти на Быстрове, всё тоже могло сложиться иначе. Да и со словенцами у себя играли достойно, должны были забивать больше, но в Мариборе...
лучшие - Карпин, Слуцкий - ничего не показали в Европе
(Испания, Англия и Нидерланды)
явный пример - сборная и ее результаты до назначения Хиддинка.
просто помните, какие тренеры были у руля сборной до Хиддинка.
и что за игру показывала команда.
лучшие - Карпин, Слуцкий - ничего не показали в Европе
(Испания, Англия и Нидерланды)
явный пример - сборная и ее результаты до назначения Хиддинка.
просто помните, какие тренеры были у руля сборной до Хиддинка.
и что за игру показывала команда.
ему видней...
ему видней...