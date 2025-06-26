Тошич: «Руководство „Спартака“ видит потенциал Станковича»

Бывший футболист ЦСКА и сборной Сербии Зоран Тошич оценил работу главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича.
Станкович провёл хорошую первую часть сезона, а вторая не была такой успешной. Но, думаю, руководство «красно-белых» видит потенциал Деяна и то, что вместе с ним клуб может добиться больших успехов. Очень ценю и уважаю Станковича. Это человек с сильным характером. Такой тренер нужен «Спартаку».
Напомним, что в прошлом месяце Станкович продлил контракт с клубом до лета 2027 года.
А, вот, здесь давайте-ка разделим понятия "тренер" и "человек с сильным характером".
Как "человек с сильным характером" он, может, и есть такое.
Для знакомых, друзей, близких...
Может быть.
Не знаю.
А, вот, как "ТРЕНЕР" и в Италии, и в Спартаке он - полное 62о!
Ференцварош???
Так пусть туда и звездует, если там, на футбольных задворках, он считается "успешным коучем"!
Чё в России-то подъедаться???
Бабла намного больше, чем "на Угорьщине"???
Ну, это вопрос к "успешным манагерам" Спартака, ничего не смыслящим даже на уровне простого болельщика в футболе.
А, вот, здесь давайте-ка разделим понятия "тренер" и "человек с сильным характером".
Как "человек с сильным характером" он, может, и есть такое.
Для знакомых, друзей, близких...
Может быть.
Не знаю.
А, вот, как "ТРЕНЕР" и в Италии, и в Спартаке он - полное 62о!
Ференцварош???
Так пусть туда и звездует, если там, на футбольных задворках, он считается "успешным коучем"!
Чё в России-то подъедаться???
Бабла намного больше, чем "на Угорьщине"???
Ну, это вопрос к "успешным манагерам" Спартака, ничего не смыслящим даже на уровне простого болельщика в футболе.