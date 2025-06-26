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Тошич: «Руководство „Спартака“ видит потенциал Станковича»

вчера, 11:06

Бывший футболист ЦСКА и сборной Сербии Зоран Тошич оценил работу главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича.

Станкович провёл хорошую первую часть сезона, а вторая не была такой успешной. Но, думаю, руководство «красно-белых» видит потенциал Деяна и то, что вместе с ним клуб может добиться больших успехов. Очень ценю и уважаю Станковича. Это человек с сильным характером. Такой тренер нужен «Спартаку».

Напомним, что в прошлом месяце Станкович продлил контракт с клубом до лета 2027 года.

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Все комментарии
tzzprcgnx339
tzzprcgnx339
вчера в 13:45
В чем он увидел потенциал Станковича не понятно, результатом Станкович не радует, много истерики.
derrik2000
derrik2000
вчера в 13:07
"Это человек с сильным характером. Такой тренер нужен «Спартаку»."

А, вот, здесь давайте-ка разделим понятия "тренер" и "человек с сильным характером".
Как "человек с сильным характером" он, может, и есть такое.
Для знакомых, друзей, близких...
Может быть.
Не знаю.
А, вот, как "ТРЕНЕР" и в Италии, и в Спартаке он - полное 62о!
Ференцварош???
Так пусть туда и звездует, если там, на футбольных задворках, он считается "успешным коучем"!
Чё в России-то подъедаться???
Бабла намного больше, чем "на Угорьщине"???
Ну, это вопрос к "успешным манагерам" Спартака, ничего не смыслящим даже на уровне простого болельщика в футболе.
112910415
112910415
вчера в 12:52
второй сезон всё покажет
Comentarios
Comentarios
вчера в 12:43
Есть чет в нем заряд на победу
lotsman
lotsman
вчера в 11:58
Станкович проработал со Спартаком лишь один сезон. Наши, российские тренера, которые более, менее знают клубы РПЛ, игроков этих клубов, кто на что способен, и то в первый сезон не каждый может поставить игру команды как надо. А иностранцу надо многое понять, ко многому привыкнуть, чтобы поставить игру команды. Вот второй сезон Станковича в Спартаке и покажет на что он способен. А для успешной работы руководству, если оно видит потенциал Станковича, надо способствовать ему.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ jRest (раскрыть)
вчера в 11:13
Поменяли Ваш никнейм.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:08
"Такой тренер нужен «Спартаку»." - Пока результаты говорят об обратном...
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