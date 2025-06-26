Тошич: «Руководство „Спартака“ видит потенциал Станковича»

Бывший футболист ЦСКА и сборной Сербии оценил работу главного тренера московского «Спартака» .

Станкович провёл хорошую первую часть сезона, а вторая не была такой успешной. Но, думаю, руководство «красно-белых» видит потенциал Деяна и то, что вместе с ним клуб может добиться больших успехов. Очень ценю и уважаю Станковича. Это человек с сильным характером. Такой тренер нужен «Спартаку».