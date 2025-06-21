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Тукманов: «Если в деле „Торпедо“ замешан „Оренбург“, то надо разогнать РПЛ»

вчера, 21:31

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал слухи о том, что «Оренбург» может быть замешан в деле против руководства столичной команды.

Не думаю, что это возможно. Всё-таки есть корпоративная этика. Руководители клубов — достаточно закрытый круг людей, их там всего три десятка человек. Они друг друга знают. И если принимать эту версию, тогда вообще надо разогнать весь наш футбол. Мы пока строим предположения, но лично я не верю в эти обвинения.

Напомним, что Мещанский суд Москвы заключил под стражу совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова. Их подозревают в попытке дать взятку судье за принятие решения в пользу своей команды.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 11:31
Уже потихоньку просачивается инфрмация,судья с Раменска обратился в полицию,все как,кто,кому,за что сколько ,в каких матчах.Вот как оказывается с 1 лиги заходят в ПЛ .
alexamit
alexamit
сегодня в 09:41
Разогнать надо РФС до самого дворника!
112910415
112910415
сегодня в 05:37
Забавные фантазии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:58
Какие же тупые и прямоленейные журналюги, да и темето им верит недалеко ушли.
Кто может заменить Торпедо? Первым в списке Оренбург, ну тогда он автоматом всё замутил, что бы остаться в РПЛ ( ро мнению журналюк).
Причём операция началась за долго до вылета Оренбурга из РПЛ. Какие предусмотрительные в Оренбурге люди.
Интересно как бвло на самом деле?
Оренбург дал взятку судье, что бы он не брал взятки от Торпедо?
Оренбург дал взятку Торпедо, что бы те дали взятку судье?
Или ещё круче дали взятку и судье и Торпедо, что бы наверника.
t7xd5bpyw8fc
t7xd5bpyw8fc
сегодня в 00:09
Как все запущено в нашем футболе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:19
Представляю себе ситуацию: кто-то из Оренбурга надоумил московского воротилу дать взятку, шобы потом заложить этого воротилу. Каждая команда боролась в своей лиге, только боролись по разному. Одна через взятки (раз дело завели), другая на поле. А когда взяли за оппу, начали кивать в сторону, лишь бы отвлечь внимание от виновников. Хоть адвокаты, намекая на заинтересованных людей при власти, хоть руководство Торпедо. Может, всё же не надо было раздавать взятки, тогда сидели бы в своих креслах, а не на нарах? Пусть даже Торпедо и не прошло в РПЛ. Зато имя бы осталось чистое и скандалов не случилось...
Аксинья
Аксинья
вчера в 21:55
А что это за судья который мало того что не взял взятку, а еще настучал на автозаводцев куда следует - явно засланный казачок, наши судьи так не поступают))
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:48
Кто кого разгонит?! Там такие деньги крутятся!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 21:43
Если эти предположения оправдаются,то нет слов,грязная подстава.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:36
"Руководители клубов — достаточно закрытый круг людей, их там всего три десятка человек." - Так может уже стоит , чуть приоткрыть этот круг и хоть немножко тряхнуть...
протон
протон
вчера в 21:33
В Оренбурге пока вроде не давали никаких комментариев вообще. А вот Урал якобы готов заменить Торпедо в ПЛ. Может тогда Г.Иванову выскажем претензии?
Хотя каким образом Оренбург или Урал могут быть причастны к судейству в матче Сочи-Торпедо, одним адвокатам известно.
Гость
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