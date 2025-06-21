Тукманов: «Если в деле „Торпедо“ замешан „Оренбург“, то надо разогнать РПЛ»

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вчера, 21:31

Бывший президент «Торпедо» прокомментировал слухи о том, что «Оренбург» может быть замешан в деле против руководства столичной команды.

Не думаю, что это возможно. Всё-таки есть корпоративная этика. Руководители клубов — достаточно закрытый круг людей, их там всего три десятка человек. Они друг друга знают. И если принимать эту версию, тогда вообще надо разогнать весь наш футбол. Мы пока строим предположения, но лично я не верю в эти обвинения.

Напомним, что Мещанский суд Москвы заключил под стражу совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова. Их подозревают в попытке дать взятку судье за принятие решения в пользу своей команды.