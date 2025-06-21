Рулевого сборной Канады обвинили в оскорблениях в матче Кубка КОНКАКАФ

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна ( КОНКАКАФ ) объявила о начале дисциплинарного расследования в отношении Канадской футбольной ассоциации (CSA) и главного тренера сборной страны .

КОНКАКАФ инициировал дисциплинарное расследование в отношении Канадской футбольной ассоциации (CSA) и главного тренера Джесси Марша в связи с инцидентами, произошедшими во время матча Золотого кубка 2025 года между Канадой и Гондурасом 17 июня 2025 года.

Дисциплинарный комитет рассмотрит все имеющиеся доказательства, включая официальные отчёты, в которых подробно описывается, что CSA и её главный тренер пренебрегли правилами, применимыми к отстранённым от работы официальным лицам матча, и использовали оскорбительные выражения в адрес официальных лиц игры.