Рулевого сборной Канады обвинили в оскорблениях в матче Кубка КОНКАКАФ

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) объявила о начале дисциплинарного расследования в отношении Канадской футбольной ассоциации (CSA) и главного тренера сборной страны Джесси Марша.
КОНКАКАФ инициировал дисциплинарное расследование в отношении Канадской футбольной ассоциации (CSA) и главного тренера Джесси Марша в связи с инцидентами, произошедшими во время матча Золотого кубка 2025 года между Канадой и Гондурасом 17 июня 2025 года.
Дисциплинарный комитет рассмотрит все имеющиеся доказательства, включая официальные отчёты, в которых подробно описывается, что CSA и её главный тренер пренебрегли правилами, применимыми к отстранённым от работы официальным лицам матча, и использовали оскорбительные выражения в адрес официальных лиц игры.
Господин Марш в настоящее время отбывает двухматчевую дисквалификацию, наложенную дисциплинарным комитетом после инцидентов, которые имели место во время финала Лиги наций КОНКАКАФ 2025 года.
Ну, да это для них оскорбление.
Ну, да это для них оскорбление.