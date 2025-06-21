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Рулевого сборной Канады обвинили в оскорблениях в матче Кубка КОНКАКАФ

вчера, 14:45
КанадаЛоготип футбольный клуб Канада6 : 0Логотип футбольный клуб ГондурасГондурасМатч завершен

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) объявила о начале дисциплинарного расследования в отношении Канадской футбольной ассоциации (CSA) и главного тренера сборной страны Джесси Марша.

КОНКАКАФ инициировал дисциплинарное расследование в отношении Канадской футбольной ассоциации (CSA) и главного тренера Джесси Марша в связи с инцидентами, произошедшими во время матча Золотого кубка 2025 года между Канадой и Гондурасом 17 июня 2025 года.

Дисциплинарный комитет рассмотрит все имеющиеся доказательства, включая официальные отчёты, в которых подробно описывается, что CSA и её главный тренер пренебрегли правилами, применимыми к отстранённым от работы официальным лицам матча, и использовали оскорбительные выражения в адрес официальных лиц игры.

Господин Марш в настоящее время отбывает двухматчевую дисквалификацию, наложенную дисциплинарным комитетом после инцидентов, которые имели место во время финала Лиги наций КОНКАКАФ 2025 года.

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Все комментарии
catal
catal
вчера в 15:08
Это длинные руки Баварии, требовавшей его истребить за травму в сборной своего Алфонсо Дэйвиса "по вине Марша". Записал оскорбления стопудов какой-нибудь Мюллер или Бэккенбауэр переодетый в журналистку.
y6d6z7vptvgg
y6d6z7vptvgg
вчера в 15:07
Оскорблять никого не нужно, особенно в официальных матчах, не нужно показывать свою слабость даже в матче с Гондурасом.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:54
С трибуны кричали "судья гетеросексуал"?
Ну, да это для них оскорбление.
Гость
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