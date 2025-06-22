 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Испания. Примера 2024/2025

Хоан Гарсия получал письма с угрозами после перехода в «Барселону»

вчера, 17:57

После перехода из «Эспаньола» в «Барселону» голкипер Хоан Гарсия столкнулся с волной анонимных звонков и сообщений с угрозами, из-за чего ему пришлось сменить номер телефона.

Вратарь почти не выходит из дома и во время отпуска общался только с узким кругом друзей.

В целях безопасности он даже пропустил вечеринку по случаю дня рождения одного из близких друзей из «Эспаньола».

Отмечается, что не все в бывшем клубе одобрили переход Гарсии в «Барселону», однако часть коллектива отнеслась к этому решению с пониманием.

Подписывайся в ВК
Все новости
Тукманов: «Если в деле „Торпедо“ замешан „Оренбург“, то надо разогнать РПЛ»
21 июня
В Российской Премьер-Лиге не сомневаются в финансовых гарантиях «Торпедо»
21 июня
ОфициальноРулевого сборной Канады обвинили в оскорблениях в матче Кубка КОНКАКАФ
21 июня
Президент «Урала»: «Мы готовы заменить „Торпедо“ в Российской Премьер-Лиге»
20 июня
Руководство «Торпедо» подозревают в попытке повлиять на арбитра Перезву
20 июня
Алаев прокомментировал ситуацию с задержанием совладельца «Торпедо»
20 июня
 
Сортировать
Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 01:07
Правильно поступил молодой парень. Для больших побед выбирают Барселону! Одну из самых титулованных клубов в мире!
Agamaga005
Agamaga005 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:03
Это его личный выбор! Каждому нужно разбираться в его жизни, а не лезть в чужую. Для него это огромный шаг вперёд. Для этого спортсмены и работают до 7-го пота чтоб оказаться в числе лучших.
catal
catal
вчера в 21:59
Тер Штеген не унимается? Или Щесны? А может и сам Месси, если у Гарсии договор не с его Адидас, а с Найком, как у Роналду и Мбаппе.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:28
Ну он сам виноват. Неправильно он поступил, переходя к врагам своего клуба.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:20
Волков бояться - в лес не ходить
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 20:40
Тер Штеген строчит анонимки? 🤭
sv6sgsum6w9g
sv6sgsum6w9g
вчера в 20:35
К сожалению, неадекватов хватает везде.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:37
Ненормальных людей везде хватает
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:18
Вот тебе и оба клуба из Каталонии... А что же Хоан Гарсия хотел? А может он не знал о непримиримой вражде между ними? В любом случае единственный выбор нужно было сделать ещё в раннем детстве. Одним словом странный трансфер и не логичный..
Capral
Capral
вчера в 18:15
И нужна ему эта Барселона, сам наверняка уже жалеет. Тем более, в ЛЧ всё равно ничего не светит, а так, хоть спокойно жилось...
4fq4eazrzh6q
4fq4eazrzh6q
вчера в 18:05
У фанатов от любви до ненависти короткий шаг
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 