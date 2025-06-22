Хоан Гарсия получал письма с угрозами после перехода в «Барселону»

1750604243

вчера, 17:57

После перехода из «Эспаньола» в «Барселону» голкипер столкнулся с волной анонимных звонков и сообщений с угрозами, из-за чего ему пришлось сменить номер телефона.

Вратарь почти не выходит из дома и во время отпуска общался только с узким кругом друзей.

В целях безопасности он даже пропустил вечеринку по случаю дня рождения одного из близких друзей из «Эспаньола».

Отмечается, что не все в бывшем клубе одобрили переход Гарсии в «Барселону», однако часть коллектива отнеслась к этому решению с пониманием.