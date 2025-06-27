Испания претендует на проведение Клубного чемпионата мира 2029 года

По информации источника, несколько стран претендуют на проведение следующего Клубного чемпионата мира в 2029 году.
Речь идёт об Испании, Бразилии и Марокко. Также турнир снова может принять США.
По информации источника, несколько стран претендуют на проведение следующего Клубного чемпионата мира в 2029 году.
Речь идёт об Испании, Бразилии и Марокко. Также турнир снова может принять США.
да и трансляция по качеству лучше для нас)))
да и трансляция по качеству лучше для нас)))
тем более в 2030 ЧМ по футболу пройдет в Испании, Португалии и Марокко.
тем более в 2030 ЧМ по футболу пройдет в Испании, Португалии и Марокко.