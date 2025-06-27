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Испания претендует на проведение Клубного чемпионата мира 2029 года

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пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:58
с испании больше денег потекут в казну фифа..
да и трансляция по качеству лучше для нас)))
Futurista
Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 17:43
Марокко тоже претендент на проведение КЧМ....так почему же только Испания?)...
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:00
"Также турнир снова может принять США." - Понравилось однако...)
агентСмит
агентСмит
вчера в 15:00
А я был отдал Бразилии. Если они в США выходят из группы 4 из 4-х, то что будет дома?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:14
только Испания.
тем более в 2030 ЧМ по футболу пройдет в Испании, Португалии и Марокко.
drug01
drug01
вчера в 14:01
Надо дать Испании провести этот чемпионат!
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