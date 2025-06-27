Месси сыграет на Матче звёзд МЛС

МЛС объявила состав на Матч всех звёзд 2025 года против лучших футболистов мексиканской Лиги MX.
Игра пройдёт 23 июля на стадионе Q2 в Остине.
Вратари: Дэйн Клэйр («Миннесота Юнайтед»), Брэд Стувер («Остин»), Йохей Такаока («Ванкувер Уайткепс»);
Защитники: Жорди Альба («Интер Майами»), Максимилиан Арфстен («Коламбус Крю»), Тристан Блэкмон («Ванкувер Уайткепс»), Майкл Бокселл («Миннесота Юнайтед»), Александр Фриман («Орландо Сити»), Якоб Глеснес («Филадельфия Юнион»), Энди Нахар («Нэшвилл»), Майлз Робинсон («Цинциннати»);
Полузащитники: Себастьян Беральтер («Ванкувер Уайткепс»), Давид Кошта («Портленд Тимберс»), Эвандер («Цинциннати»), Диего Луна («Реал Солт-Лейк»), Йеппе Тверсков («Сан-Диего»), Филип Цинкернагель («Чикаго Файр»);
Нападающие: Патрик Агиманг («Шарлотт»), Тай Барибо («Филадельфия Юнион»), Денис Буанга («Лос-Анджелес»), Андерс Дрейер, Ирвинг Лосано (оба — «Сан-Диего»), Лионель Месси («Интер Майами»), Диего Мартин Росси («Коламбус Крю»), Брэндон Васкес («Остин»), Брайан Уайт («Ванкувер Уайткепс»).