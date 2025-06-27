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Месси сыграет на Матче звёзд МЛС

вчера, 09:50

МЛС объявила состав на Матч всех звёзд 2025 года против лучших футболистов мексиканской Лиги MX.

Игра пройдёт 23 июля на стадионе Q2 в Остине.

Вратари: Дэйн Клэйр («Миннесота Юнайтед»), Брэд Стувер («Остин»), Йохей Такаока («Ванкувер Уайткепс»);

Защитники: Жорди Альба («Интер Майами»), Максимилиан Арфстен («Коламбус Крю»), Тристан Блэкмон («Ванкувер Уайткепс»), Майкл Бокселл («Миннесота Юнайтед»), Александр Фриман («Орландо Сити»), Якоб Глеснес («Филадельфия Юнион»), Энди Нахар («Нэшвилл»), Майлз Робинсон («Цинциннати»);

Полузащитники: Себастьян Беральтер («Ванкувер Уайткепс»), Давид Кошта («Портленд Тимберс»), Эвандер («Цинциннати»), Диего Луна («Реал Солт-Лейк»), Йеппе Тверсков («Сан-Диего»), Филип Цинкернагель («Чикаго Файр»);

Нападающие: Патрик Агиманг («Шарлотт»), Тай Барибо («Филадельфия Юнион»), Денис Буанга («Лос-Анджелес»), Андерс Дрейер, Ирвинг Лосано (оба — «Сан-Диего»), Лионель Месси («Интер Майами»), Диего Мартин Росси («Коламбус Крю»), Брэндон Васкес («Остин»), Брайан Уайт («Ванкувер Уайткепс»).

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Все комментарии
y652enx275pc
y652enx275pc
вчера в 13:38
Неужели это ещё кому-то нужно.
Evgen_86
Evgen_86
вчера в 12:42
Суарес, Бускетс???
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:31
ЗМ ему и по скорому!!!)))
uutqvg9np8w2
uutqvg9np8w2
вчера в 11:14
Так и должно быть, он там всё же саая главная звезда.
jRest
jRest
вчера в 10:35
Каждая следующая звезда всё звездатее, чем предыдущая. Из всех фамилий только две знаю. Чувствую, отличный матч звёзд получится, лишь бы зрители в погоне за автографами не путали игроков с другими зрителями. 😁
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:19
Было бы cтранно, если бы не сыграл....
HE Э ГO И CT
HE Э ГO И CT
вчера в 10:18
Сейчас и арабы придумают что-то похожее.. Авейру всегда повторяет за Месси.. Правда неудачно.. 😄
xpvqq7dcm8kd
xpvqq7dcm8kd
вчера в 10:11
Так вот кто занял место Лёши Миранчука!
fcv27v9vm4ct
fcv27v9vm4ct
вчера в 09:56
Звезды должны играть там, где стали звездами.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:54
Еще один товарняк
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