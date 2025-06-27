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В РФС сообщили, что клубы Медиалиги не имеют права играть в Кубке России

вчера, 15:59

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал источнику участие команд из Медиалиги в Кубке России.

Сколько клубов из Медиалиги сыграет в Кубке России? Обнаружилась небольшая проблема с Медиалигой, пытаемся её решить. Они немного не соответствуют закону — думаем, что делать. Прочитайте закон о спорте — выяснилось, что они не имеют права принимать участие в Кубке России. Надеемся устранить эту проблему, вариант есть. Ведём ли мы диалог? Они так ведут диалог… Видео последнее смотрели, как президент лиги с Дьяковым диалог ведут? Разве так можно диалог вести?

Если серьёзно — они нормальные ребята, мы в диалоге. Порядка трёх команд МФЛ я бы допустил на Кубок России, не вижу проблем. Мы своё видение отправили Николаю Осипову, он согласился — финалисты сезона Медиалиги и wild-card от партнёра турнира.

В розыгрыше турнира сезона 2024/25 принимали участие три клуба из Медиалиги: «Амкал», БроукБойз и 2DROTS.

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Все комментарии
4RT
4RT
сегодня в 11:48
Вот как наши чинуши законы знают. "Вот только случайно выяснилось..."
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 22:28
Участие в борьбе за Кубок команд Медиалиги понижает статус Кубка !
Все напоминает какой-то базар восточный...
Кому ни лень команду организует и вперёд, за Кубком...
Смешно...
Команды Медиалиги я сравнил бы с заводскими командами СССР: играют друг с другом на любительском уровне, никому никаких претензий не предъявляют. Но те команды не лезли с требованиями , а эти.... Какой им Кубок, кто вы есть такие?
У меня и названия их вызывают нездоровые ассоциации(2 Дротс?) или как там правильно?
Много чести им играть за Кубок, превращая всё и вся в посмешище.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:51
Добавлю: не надо превращать российский футбол в МЛС, со всякими шварцами и ему подобными.)))
c6s79prna6te
c6s79prna6te
вчера в 18:26
В прошлые годы играли и давали прикурить некоторым профессионалам. Теперь "профессионалы" испугались.
Брулин
Брулин
вчера в 17:41
Из диалог ничем не отличается от базара питерского Медведева. Дак он не в медиалиге только, может никто не подсказал ему
lotsman
lotsman
вчера в 17:14
Медиа лига, это медиа, ключевой термин Торонтской школы теории коммуникаций. Понятие обширное, но к спорту отношения никакого не имеет. Коммуникационные системы - телевидение, радио, интернет.........., но только не спорт. Пусть организуют кубок с себе подобными. Например - лига таксистов, лига сантехников и тому подобное. Только из РФС не надо делать шоу.
Варвар7
Варвар7 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 16:46
Добрый день ! Ни то , ни другое. Это видео с Ютуба , для его просмотра устанавливается специальное приложение VPN. Сам я в этом "ни в зуб ногой" - мне устанавливало молодое поколение (для них это не проблема).
P.S. А на видео Карлсон , который говори - "Ну я так не играю"...)
stanichnik
stanichnik ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:37, ред.
Доброго Здоровья, Варвар!
У меня ваша картинка не открывается, это проблема мего телефона или сайта?
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:16, ред.
И не надо им такого права предоставлять. Слишком много у нас футбола. Я бы провёл аудит финансовой деятельности всех клубов и провёл масштабные чистки. Что это за история с выставлением на продажу комплекта футболок клубом второй лиги? Как он получил лицензию? И, вообще, пора пересмотреть порядок лицензирования футбольных клубов. До сих пор не могу принять тот факт, что ФК Черноморец не допустили в РПЛ. А мы рассуждаем о Медиалиге...
Capral
Capral
вчера в 16:14
Хоть кубок России и не имеет того статуса, что когда-то кубок СССР, но все равно не надо превращать его в комедию с участием гитаристов и пианистов. Вчера уже увидел, что значит медиа Клуб- президент которого ругается как извозчик, да ещё на публику.
Пусть играют- сильнейшие, думаю это правильно.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:05
drug01
drug01
вчера в 16:04
А как же футбол тогда развивать?
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