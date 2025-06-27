В РФС сообщили, что клубы Медиалиги не имеют права играть в Кубке России

Генеральный секретарь РФС прокомментировал источнику участие команд из Медиалиги в Кубке России.

Сколько клубов из Медиалиги сыграет в Кубке России? Обнаружилась небольшая проблема с Медиалигой, пытаемся её решить. Они немного не соответствуют закону — думаем, что делать. Прочитайте закон о спорте — выяснилось, что они не имеют права принимать участие в Кубке России. Надеемся устранить эту проблему, вариант есть. Ведём ли мы диалог? Они так ведут диалог… Видео последнее смотрели, как президент лиги с Дьяковым диалог ведут? Разве так можно диалог вести?

Если серьёзно — они нормальные ребята, мы в диалоге. Порядка трёх команд МФЛ я бы допустил на Кубок России, не вижу проблем. Мы своё видение отправили Николаю Осипову, он согласился — финалисты сезона Медиалиги и wild-card от партнёра турнира.