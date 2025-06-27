В РФС сообщили, что клубы Медиалиги не имеют права играть в Кубке России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал источнику участие команд из Медиалиги в Кубке России.
Сколько клубов из Медиалиги сыграет в Кубке России? Обнаружилась небольшая проблема с Медиалигой, пытаемся её решить. Они немного не соответствуют закону — думаем, что делать. Прочитайте закон о спорте — выяснилось, что они не имеют права принимать участие в Кубке России. Надеемся устранить эту проблему, вариант есть. Ведём ли мы диалог? Они так ведут диалог… Видео последнее смотрели, как президент лиги с Дьяковым диалог ведут? Разве так можно диалог вести?
Если серьёзно — они нормальные ребята, мы в диалоге. Порядка трёх команд МФЛ я бы допустил на Кубок России, не вижу проблем. Мы своё видение отправили Николаю Осипову, он согласился — финалисты сезона Медиалиги и wild-card от партнёра турнира.
В розыгрыше турнира сезона 2024/25 принимали участие три клуба из Медиалиги: «Амкал», БроукБойз и 2DROTS.
Все напоминает какой-то базар восточный...
Кому ни лень команду организует и вперёд, за Кубком...
Смешно...
Команды Медиалиги я сравнил бы с заводскими командами СССР: играют друг с другом на любительском уровне, никому никаких претензий не предъявляют. Но те команды не лезли с требованиями , а эти.... Какой им Кубок, кто вы есть такие?
У меня и названия их вызывают нездоровые ассоциации(2 Дротс?) или как там правильно?
Много чести им играть за Кубок, превращая всё и вся в посмешище.
Все напоминает какой-то базар восточный...
Кому ни лень команду организует и вперёд, за Кубком...
Смешно...
Команды Медиалиги я сравнил бы с заводскими командами СССР: играют друг с другом на любительском уровне, никому никаких претензий не предъявляют. Но те команды не лезли с требованиями , а эти.... Какой им Кубок, кто вы есть такие?
У меня и названия их вызывают нездоровые ассоциации(2 Дротс?) или как там правильно?
Много чести им играть за Кубок, превращая всё и вся в посмешище.
P.S. А на видео Карлсон , который говори - "Ну я так не играю"...)
P.S. А на видео Карлсон , который говори - "Ну я так не играю"...)
У меня ваша картинка не открывается, это проблема мего телефона или сайта?
У меня ваша картинка не открывается, это проблема мего телефона или сайта?
Пусть играют- сильнейшие, думаю это правильно.
Пусть играют- сильнейшие, думаю это правильно.