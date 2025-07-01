«Манчестер Сити» в овертайме проиграл «Аль-Хилялю» и вылетел из Клубного ЧМ

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сегодня, 08:29

«Манчестер Сити» сенсационно уступил «Аль-Хилялю» в 1/8 финала Клубного чемпионата мира (3:4 после дополнительного времени).

На 9-й минуте «горожане» открыли счёт благодаря голу Бернарду Силвы. Маркос Леонардо на 46-й минуте восстановил равновесие. На 52-й Малком вывел саудовский клуб вперёд, но уже спустя три минуты Эрлинг Холанд снова сравнял счёт. После основного времени на табло было 2:2, и игра перешла в дополнительное время. На 94-й минуте защитник «Аль-Хиляля» Калиду Кулибали забил третий мяч своей команды, но на 104-й Фил Фоден вновь сделал счёт равным. Победу «Аль-Хилялю» принёс второй гол Маркоса Леонардо на 112-й минуте, который вывел саудовский клуб в следующий раунд.

В другом матче 1/8 финала «Интер» уступил «Флуминенсе» (0:2). Таким образом, в четвертьфинале турнира «Флуминенсе» сыграет с «Аль-Хилялем».