«Манчестер Сити» в овертайме проиграл «Аль-Хилялю» и вылетел из Клубного ЧМ

«Манчестер Сити» сенсационно уступил «Аль-Хилялю» в 1/8 финала Клубного чемпионата мира (3:4 после дополнительного времени).
На 9-й минуте «горожане» открыли счёт благодаря голу Бернарду Силвы. Маркос Леонардо на 46-й минуте восстановил равновесие. На 52-й Малком вывел саудовский клуб вперёд, но уже спустя три минуты Эрлинг Холанд снова сравнял счёт. После основного времени на табло было 2:2, и игра перешла в дополнительное время. На 94-й минуте защитник «Аль-Хиляля» Калиду Кулибали забил третий мяч своей команды, но на 104-й Фил Фоден вновь сделал счёт равным. Победу «Аль-Хилялю» принёс второй гол Маркоса Леонардо на 112-й минуте, который вывел саудовский клуб в следующий раунд.
В другом матче 1/8 финала «Интер» уступил «Флуминенсе» (0:2). Таким образом, в четвертьфинале турнира «Флуминенсе» сыграет с «Аль-Хилялем».
У МС нет ни Малкома ни желания...
На 98,4% был уверен в победе аравийцев.......
Браво Аль Хилаль !!!!!!!!!!
МС без коментариев...как начали лететь всем подряд с 30 октября прошлого года...с пяти поражений к ряду.....так и не останавливаются....и не шатал их только ленивый......17 поражений......
С игроками на 1,33 млрд евро это надо ещё умудриться...теперь Пеп "особенный"..)))
У МС нет ни Малкома ни желания...
На 98,4% был уверен в победе аравийцев.......
Браво Аль Хилаль !!!!!!!!!!
МС без коментариев...как начали лететь всем подряд с 30 октября прошлого года...с пяти поражений к ряду.....так и не останавливаются....и не шатал их только ленивый......17 поражений......
С игроками на 1,33 млрд евро это надо ещё умудриться...теперь Пеп "особенный"..)))
Не скажу, что Сити слил турнир, играли основой, боролись до конца, но Бону и Кулибали были на высоте! В общем, денег на турнире заработали, новых игроков обкатали, теперь можно и отдохнуть
Не скажу, что Сити слил турнир, играли основой, боролись до конца, но Бону и Кулибали были на высоте! В общем, денег на турнире заработали, новых игроков обкатали, теперь можно и отдохнуть