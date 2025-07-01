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«Манчестер Сити» в овертайме проиграл «Аль-Хилялю» и вылетел из Клубного ЧМ

сегодня, 08:29
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 4Логотип футбольный клуб Аль-Хиляль (Эр-Рияд)Аль-ХиляльЗакончился в доп. время

«Манчестер Сити» сенсационно уступил «Аль-Хилялю» в 1/8 финала Клубного чемпионата мира (3:4 после дополнительного времени).

На 9-й минуте «горожане» открыли счёт благодаря голу Бернарду Силвы. Маркос Леонардо на 46-й минуте восстановил равновесие. На 52-й Малком вывел саудовский клуб вперёд, но уже спустя три минуты Эрлинг Холанд снова сравнял счёт. После основного времени на табло было 2:2, и игра перешла в дополнительное время. На 94-й минуте защитник «Аль-Хиляля» Калиду Кулибали забил третий мяч своей команды, но на 104-й Фил Фоден вновь сделал счёт равным. Победу «Аль-Хилялю» принёс второй гол Маркоса Леонардо на 112-й минуте, который вывел саудовский клуб в следующий раунд.

В другом матче 1/8 финала «Интер» уступил «Флуминенсе» (0:2). Таким образом, в четвертьфинале турнира «Флуминенсе» сыграет с «Аль-Хилялем».

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Все комментарии
azkan
azkan
сегодня в 10:25
Действительно нежданчик... не видел матч. А в обзорах тольок голы показывают.
Неужели МС сливали игру?
Что по игре то? Действительно Боно творил чудеса? 10 настоящих сейвов в одной игре?
Так уж и плохо сыграли шейхи? А как Аль Хиляль?
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:50
Не халяльно сыграли "горожане")))
Маг_тм
Маг_тм ответ catal (раскрыть)
сегодня в 09:38
Не надо забывать что этот тот Индзаги, который выиграл не мало трофеев с Интером. Он выстроил отличную команду, которая вышла в финал ЛЧ, и до последнего тура боролась за Серию А. Ну выдохлись старые игроки к концу сезона, это не вина тренера. И вообще, хорошую команду он точно не испортит.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:36
Ахахах. Ну хоть как-нибудь надо приплести Роналду, да?)
Дорогу этому проложили арабские деньги, деньги и еще раз деньги.
Кстати, тому же Роналду дорогу проложили тоже деньги)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:27
dpxemywn34f9

А при чём тут Бразилия ???
Семака нет на турнире....
А львиная часть Аль-Хилаля Конселу, Буну, Кулибали, Милинкович-Савич, Невеш не являются бразильцами...
dpxemywn34f9
dpxemywn34f9
сегодня в 09:18
Вы наверное забыли ,что именно Бразилия является 5-ти кратным чемпионом Мира,а королём в мировом футболе достижение ПЕЛЕ-никто в мире не превзошёл,так что удивлятся нечему ,всё закономерно!!!
AlanW 1
AlanW 1
сегодня в 09:15, ред.
Плей-офф становится интереснее с вылетом команд из европы, а то не хотелось бы видеть лигу чм в миниатюре.
Брулин
Брулин
сегодня в 09:15
Аль Хилаль, будучи даже не сильнейшей командой СА, провел равные матчи с Реалом и Сити, это очень многое говорит об уровне этой лиги.. да миллиарды, но какие топ составы собрали 4-5 лучших клуба из Аравии и ведь дорогу всему этому проложил именно Роналду
Alex_67
Alex_67
сегодня в 09:14
Пройдёт совсем немного времени и подобные результаты будут закономерными, хотя сегодня итоговый счёт удивил. А ведь совсем недавно Манчестер Сити выигрывал Лигу Чемпионов УЕФА, а теперь проиграл экзотическому сопернику. Пожалуй, с сегодняшнего дня, чемпионат Саудовской Аравии перестал быть экзотикой. Ведущие команды Премьер Лиги обладают серьёзными составами и умеют играть в футбол. Гвардиола может гордиться - он проиграл в официальном турнире клубу, который прежде вызывал у него ироничную улыбку. А ведь МС осуществил шикарные трансферы. Мне кажется, Пепу пора ответить за результат. Интересно, как Гвардиола прокомментирует своё очередное поражение?
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:14
Победа на морально-волевых!!! Весь второй тайм игроки Хиляля хромали от того, что сводили ноги, но исправно и дисциплинированно трудились, пахали, в итоге судьба оплатила им победой над сильным Сити! Впереди игра против Флуминенсе, вполне интересная пара!
Не скажу, что Сити слил турнир, играли основой, боролись до конца, но Бону и Кулибали были на высоте! В общем, денег на турнире заработали, новых игроков обкатали, теперь можно и отдохнуть
AKA0077
AKA0077
сегодня в 09:11
А ещё над Реалом смеялись, что они сыграли вничью с Хилялем.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:10
А вот и сенсации подъехали...
С одной стороны вроде бы и пох на этот турнир, но с другой хотелось посмотреть еще сити, всего одну игру их видел против юве
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:04, ред.
Ожидаемо и предсказуемо......
У МС нет ни Малкома ни желания...
На 98,4% был уверен в победе аравийцев.......

Браво Аль Хилаль !!!!!!!!!!
МС без коментариев...как начали лететь всем подряд с 30 октября прошлого года...с пяти поражений к ряду.....так и не останавливаются....и не шатал их только ленивый......17 поражений......
С игроками на 1,33 млрд евро это надо ещё умудриться...теперь Пеп "особенный"..)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:02
Ожидаемо....
У МС нет Малкома...и желания....
catal
catal ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 08:55
Интересно с чего Хиляль становятся сильнее если их тренирует тот Инзаги, что устроил в финале ЛЧ феерический слив?
4nz9v7cc74e4
4nz9v7cc74e4
сегодня в 08:54
лига верблюдов в действии
Comentarios
Comentarios ответ jRest (раскрыть)
сегодня в 08:51
Я их фаворитами считал. Эта их перепасовка тики таки их погубила
catal
catal
сегодня в 08:49, ред.
Гвардиола красиво самоустранился от турнира, якобы в овертайме.
Поныв перед матчем, как этот КЧМ убьет футболистов.

Кстати этим Леонардо интересовался Арсенал и Реал. Хороший нап.
jRest
jRest
сегодня в 08:45
Когда вчера писал, что Сити нужно слить турнир и отдыхать, то предположить не мог, что Гвардиола это прочитает. Простите. 😐
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 08:43
То самое чувство, когда некоторые целый год писали "Лига Верблюдов", а потом они выносят твой клуб в плей-офф КЧМ)))

Писал с улыбкой этот текст)
Comentarios
Comentarios
сегодня в 08:42
Желания больше было победить
sv_1969
sv_1969
сегодня в 08:38
Интер и Сити пошли домой)))
112910415
112910415
сегодня в 08:32
маленькая сенсация
ну совсем маленькая
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 08:31
В начале турнира я говорил что хочу посмотреть, что из себя представляет Саудовская команда. Что они крепкие парни, и могут дать бой любому топ клубу Европы. Мои ожидания оправдались. СА с каждым днём становится все сильнее, и интереснее.
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