«Зенит» разгромил «Црвену Звезду» в товарищеском матче

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вчера, 21:01

«Зенит» одержал победу над «Црвеной Звездой» в товарищеском матче. Встреча закончилась со счетом 3:0.

Голами в составе команды из Санкт-Петербурга отметились Лусиано Гонду и Луис Энрике, который оформил дубль.

Также стоит отметить, что в середине второго тайма с поля был удален защитник «Зенита» Дуглас Сантос.