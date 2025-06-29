 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыТоварищеские матчи. Клубы 2025

«Зенит» разгромил «Црвену Звезду» в товарищеском матче

вчера, 21:01
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 0Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена ЗвездаМатч завершен

«Зенит» одержал победу над «Црвеной Звездой» в товарищеском матче. Встреча закончилась со счетом 3:0.

Голами в составе команды из Санкт-Петербурга отметились Лусиано Гонду и Луис Энрике, который оформил дубль.

Также стоит отметить, что в середине второго тайма с поля был удален защитник «Зенита» Дуглас Сантос.

Подписывайся в ВК
Все новости
ПСЖ отправил 4 безответных мяча в ворота «Интер Майами»
Вчера, 20:53
«Локомотив» обыграл тульский «Арсенал» в товарищеском матче
Вчера, 18:09
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл на выезде «Чанчунь Ятай»
Вчера, 15:29
«Челси» обыграл «Бенфику» и вышел в 1/4 финала Клубного чемпионата мира
Вчера, 08:01
Сборная Англии выиграла чемпионат Европы до 21 года
Вчера, 00:34
«Палмейрас» в овертайме обыграл «Ботафого» и вышел в 1/4 финала КЧМ-2025
28 июня
 
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 00:22
Доброй ночи!
Помогите разобраться с "юбилеем"?
Palex
Palex ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 00:19
К чему, этот сарказм?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:27
Очередной юбилейный год начинается с триумфа тренерской мысли, воплощённой в зенитовцев болеющих с детства за стрелку))
Шуnя771
Шуnя771 ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
вчера в 22:25
Уверены!?
Так свистели, что прошедший был юбилейный?)
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 22:20
Начало победного юбилейного сезона положено)
протон
протон
вчера в 22:04
Интересно каким составим играла Ц. Звезда?
sv_1969
sv_1969 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 22:01
А им то бишь всем этим миллерам и иже с ними по хрен на сборную! Это я не только за Зенит говоррю! Тот же Алекперов говорил что Спартак в первую очередь для него как коммерческий проект!
lobsterdam
lobsterdam ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 21:52
"Жаль только жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе..."
Этот "воз" стоит, сколько себя помню, не сдвигаясь с места.
lobsterdam
lobsterdam ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 21:47
Костяка нет, но есть скелет...
viv
viv
вчера в 21:41
Поздно пить боржоми, когда облажались на юбилей клуба.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:31
Семак готовит питерцев к очередной бронзе
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:19
Зенит, где российские игроки, умеющие забивать голы? Доиграемся мы с этими гастарбайтерами. Когда Российский футбол вернётся на международную арену кого мы будем показывать? А ведь Россия, я думаю, является рекордсменом по количеству игроков, привлекаемых на сборы национальной команды. А костяка сборной как не было, так и нет.
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:15
Товарняк есть товарняк... но победа поднимает настроение...
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:14
Это товарняк конечно но победа всегда заряжает
drug01
drug01
вчера в 21:05
Готовность Зенита радует! Краснодар должен это учесть!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:04
Энрике везде успевает)) только что ведь под его руководством Майами вынесли 4:0))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 