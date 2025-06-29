«Зенит» разгромил «Црвену Звезду» в товарищеском матче

«Зенит» одержал победу над «Црвеной Звездой» в товарищеском матче. Встреча закончилась со счетом 3:0.
Голами в составе команды из Санкт-Петербурга отметились Лусиано Гонду и Луис Энрике, который оформил дубль.
Также стоит отметить, что в середине второго тайма с поля был удален защитник «Зенита» Дуглас Сантос.
Помогите разобраться с "юбилеем"?
Помогите разобраться с "юбилеем"?
Так свистели, что прошедший был юбилейный?)
Так свистели, что прошедший был юбилейный?)
Этот "воз" стоит, сколько себя помню, не сдвигаясь с места.
Этот "воз" стоит, сколько себя помню, не сдвигаясь с места.