«Динамо» разгромило ОФК в матче Братского кубка

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вчера, 21:00

«Динамо» обыграло сербский ОФК в матче Братского кубка (4:0).

На 8-й минуте счёт открыл Максим Осипенко. Ярослав Гладышев на 21-й удвоил преимущество московской команды. Лука Гагнидзе на 82-й забил третий мяч. Ещё одним голом отметился Дмитрий Скопинцев на 85-й, реализовавший пенальти.