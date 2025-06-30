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«Динамо» разгромило ОФК в матче Братского кубка

вчера, 21:00
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«Динамо» обыграло сербский ОФК в матче Братского кубка (4:0).

На 8-й минуте счёт открыл Максим Осипенко. Ярослав Гладышев на 21-й удвоил преимущество московской команды. Лука Гагнидзе на 82-й забил третий мяч. Ещё одним голом отметился Дмитрий Скопинцев на 85-й, реализовавший пенальти.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:18
Спасибо Толя...!!!
Capral
Capral
вчера в 22:03
Верх непрофессионализма- это не вымыть руки после огорода и сесть за компьютер...
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 21:47
Такие матчи расхолаживают "Динамо" ? Ну - ну. Не надо путать товарищеские игры, проводящиеся с целью проверки готовности к чемпионату и наигрыванию связей, не несущие никакой психологической нагрузки, с официальными матчами на первенство. Даже поражение ни о чём не говорило бы.
Верх непрофессионализма.
протон
протон
вчера в 21:46
В общем открытая тренировка удалась.
Осипенко с почином.
Гол от Луки украшение матча.
баск
баск
вчера в 21:17
Говорить об игровой схеме Карпина на мой взгляд, рановато.
Это первый матч под его руководством (дроты не в счёт), да и отыгран он разными составами по тайму каждый.
Но можно отметить пару общих моментов, они проклёвываются.

1.Ребятишки хорошо перемещаются, предлагают себя, что даёт возможность партнёрам быстрее двигать мяч и обострять.
Рука ли это Карпина, или просто на поле нет Макарова и Карры- жизнь покажет)

2.Карпин неплохо умеет в агрессивный прессинг, его ростовские исполняли это весьма внушительно, и в Динамо отказываться от данного игрового элемента он явно не намерен.

В завершение о матче- соперник выглядел слабенько и был смят.
Что ни говори, а у сербов кроме Црвены и Партизана все остальные это так, смотрят футбол ребята, в принципе-то.

Из неожиданностей- Карпин подтянул к главной команде вингера Влада Степанова, которому всего 16 лет и который даже в Динамо-2 человек новый и почти не играл там ещё, он игрок Динамо-мол, выступающего в МФЛ.

Ну, забивал там неплохо, было дело.
Однако решение всё равно парадоксальное, так как Карпину и увидеть-то Степанова было негде и пока особенно некогда.

Как Карпин успел настолько оценить игрока, что привлёк себе- пока загадка.
Дал парню целых полчаса, хотя интересными действиями Владик предсказуемо не отметился.

ЗЫ. Для этого матча 4:0 счёт очень скромный, моментов динамовцы загубили немеряно, сия проблема по-прежнему при нас.

ЗЫ2.В конце на несколько минут вышел Панченко. Прощальный матч..
Тепло проводили Киру.. Болельщики запомнят его, конечно
Capral
Capral
вчера в 21:15, ред.
Как по мне, такие матчи расхолаживают Динамо. Соперник очень слабый, явно хромающий во всех компонентах игры и прежде всего в игровой дисциплине. А уж что творится у ОФК в ЦЗ и опорной зоне, так ни в сказке сказать, ни пером описать... Полностью разбалансированная команда, которую, в лучшем случае хватило только на один тайм.

Что касается Динамо, то однозначно лучший Гладышев!!! Умеет парень и атаку разогнать и партнеров завести, и пас разрезающий выдать!!! По-прежнему вижу его на месте Воронина, но здесь, конечно решать Карпину. Понравился Осипенко, у которого радость на лице от возвращения к любимому Карпину!!! Бителло разочаровал, кроме голевого паса, так, особо ничем и не отметился, много ошибался даже в простых ситуациях...

Как всегда ужасен Маричаль, который своим идиотизмом мог вполне привезти пенальти, хватая соперника за майку в своей штрафной, или, даже удалиться, сыграв грязно и грубо в подкате... Неплохо динамовцы играли в контратаках, когда соперник, раз за разом проваливался в центре поля и теряя позицию. Вобщем, понравился Гагнидзе -забив отличный гол. Два идиота комментатора сравнили этот гол с голом Хвички, которому и трёх жизней не хватит, чтобы повторить шедевр Гагнидзе!!!

Вобщем, победа, что называется на классе, без особых усилий. Видно, Валера работает, налаживает игру, а опасения о том, что Динамо может заиграть в футбол Ростова быстро улетучились. Ждем игры с сильными соперниками, но пока довольствуeмся с командами послабее. Карпина с победой!!!
Vilar
Vilar
вчера в 21:15
Добрый вечер! Вопрос: "возврат" не по моей вине, ставок больше нет.
В следующий месяц можно "возврат" перенести?
sv_1969
sv_1969 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 21:14
Демотива́тор (демотивацио́нный по́стер) — разновидность настенного плаката. Демотиватор пародирует мотиваторы (плакаты, предназначенные для создания рабочего настроения), используя схожие с мотиваторами изображения, но с подписями, формально направленными на создание атмосферы обречённости и бессмысленности усилий.

Формат демотиватора включает базовое изображение в рамке, обрамлённое относительно широкими, чаще всего чёрными, полями и снабжённое по нижнему более широкому полю лозунгом, выполненным крупным белым или жёлтым шрифтом. Помимо слогана многие демотивационные постеры содержат текст-пояснение, выполненное мелким шрифтом, так или иначе оттеняющее смысловое наполнение изображения и/или слогана.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 21:11
ОФК занял 3 место в чемпионате Сербии. Чемпион там постоянный. Это Црвена Звезда.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:07
ОФК ЭТО ЧТО ЗА КЛУБ ОТКУДА ОН....
Гость
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