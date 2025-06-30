«Динамо» разгромило ОФК в матче Братского кубка

«Динамо» обыграло сербский ОФК в матче Братского кубка (4:0).
На 8-й минуте счёт открыл Максим Осипенко. Ярослав Гладышев на 21-й удвоил преимущество московской команды. Лука Гагнидзе на 82-й забил третий мяч. Ещё одним голом отметился Дмитрий Скопинцев на 85-й, реализовавший пенальти.
Что касается Динамо, то однозначно лучший Гладышев!!! Умеет парень и атаку разогнать и партнеров завести, и пас разрезающий выдать!!! По-прежнему вижу его на месте Воронина, но здесь, конечно решать Карпину. Понравился Осипенко, у которого радость на лице от возвращения к любимому Карпину!!! Бителло разочаровал, кроме голевого паса, так, особо ничем и не отметился, много ошибался даже в простых ситуациях...
Как всегда ужасен Маричаль, который своим идиотизмом мог вполне привезти пенальти, хватая соперника за майку в своей штрафной, или, даже удалиться, сыграв грязно и грубо в подкате... Неплохо динамовцы играли в контратаках, когда соперник, раз за разом проваливался в центре поля и теряя позицию. Вобщем, понравился Гагнидзе -забив отличный гол. Два идиота комментатора сравнили этот гол с голом Хвички, которому и трёх жизней не хватит, чтобы повторить шедевр Гагнидзе!!!
Вобщем, победа, что называется на классе, без особых усилий. Видно, Валера работает, налаживает игру, а опасения о том, что Динамо может заиграть в футбол Ростова быстро улетучились. Ждем игры с сильными соперниками, но пока довольствуeмся с командами послабее. Карпина с победой!!!
Что касается Динамо, то однозначно лучший Гладышев!!! Умеет парень и атаку разогнать и партнеров завести, и пас разрезающий выдать!!! По-прежнему вижу его на месте Воронина, но здесь, конечно решать Карпину. Понравился Осипенко, у которого радость на лице от возвращения к любимому Карпину!!! Бителло разочаровал, кроме голевого паса, так, особо ничем и не отметился, много ошибался даже в простых ситуациях...
Как всегда ужасен Маричаль, который своим идиотизмом мог вполне привезти пенальти, хватая соперника за майку в своей штрафной, или, даже удалиться, сыграв грязно и грубо в подкате... Неплохо динамовцы играли в контратаках, когда соперник, раз за разом проваливался в центре поля и теряя позицию. Вобщем, понравился Гагнидзе -забив отличный гол. Два идиота комментатора сравнили этот гол с голом Хвички, которому и трёх жизней не хватит, чтобы повторить шедевр Гагнидзе!!!
Вобщем, победа, что называется на классе, без особых усилий. Видно, Валера работает, налаживает игру, а опасения о том, что Динамо может заиграть в футбол Ростова быстро улетучились. Ждем игры с сильными соперниками, но пока довольствуeмся с командами послабее. Карпина с победой!!!
Это первый матч под его руководством (дроты не в счёт), да и отыгран он разными составами по тайму каждый.
Но можно отметить пару общих моментов, они проклёвываются.
1.Ребятишки хорошо перемещаются, предлагают себя, что даёт возможность партнёрам быстрее двигать мяч и обострять.
Рука ли это Карпина, или просто на поле нет Макарова и Карры- жизнь покажет)
2.Карпин неплохо умеет в агрессивный прессинг, его ростовские исполняли это весьма внушительно, и в Динамо отказываться от данного игрового элемента он явно не намерен.
В завершение о матче- соперник выглядел слабенько и был смят.
Что ни говори, а у сербов кроме Црвены и Партизана все остальные это так, смотрят футбол ребята, в принципе-то.
Из неожиданностей- Карпин подтянул к главной команде вингера Влада Степанова, которому всего 16 лет и который даже в Динамо-2 человек новый и почти не играл там ещё, он игрок Динамо-мол, выступающего в МФЛ.
Ну, забивал там неплохо, было дело.
Однако решение всё равно парадоксальное, так как Карпину и увидеть-то Степанова было негде и пока особенно некогда.
Как Карпин успел настолько оценить игрока, что привлёк себе- пока загадка.
Дал парню целых полчаса, хотя интересными действиями Владик предсказуемо не отметился.
ЗЫ. Для этого матча 4:0 счёт очень скромный, моментов динамовцы загубили немеряно, сия проблема по-прежнему при нас.
ЗЫ2.В конце на несколько минут вышел Панченко. Прощальный матч..
Тепло проводили Киру.. Болельщики запомнят его, конечно
Это первый матч под его руководством (дроты не в счёт), да и отыгран он разными составами по тайму каждый.
Но можно отметить пару общих моментов, они проклёвываются.
1.Ребятишки хорошо перемещаются, предлагают себя, что даёт возможность партнёрам быстрее двигать мяч и обострять.
Рука ли это Карпина, или просто на поле нет Макарова и Карры- жизнь покажет)
2.Карпин неплохо умеет в агрессивный прессинг, его ростовские исполняли это весьма внушительно, и в Динамо отказываться от данного игрового элемента он явно не намерен.
В завершение о матче- соперник выглядел слабенько и был смят.
Что ни говори, а у сербов кроме Црвены и Партизана все остальные это так, смотрят футбол ребята, в принципе-то.
Из неожиданностей- Карпин подтянул к главной команде вингера Влада Степанова, которому всего 16 лет и который даже в Динамо-2 человек новый и почти не играл там ещё, он игрок Динамо-мол, выступающего в МФЛ.
Ну, забивал там неплохо, было дело.
Однако решение всё равно парадоксальное, так как Карпину и увидеть-то Степанова было негде и пока особенно некогда.
Как Карпин успел настолько оценить игрока, что привлёк себе- пока загадка.
Дал парню целых полчаса, хотя интересными действиями Владик предсказуемо не отметился.
ЗЫ. Для этого матча 4:0 счёт очень скромный, моментов динамовцы загубили немеряно, сия проблема по-прежнему при нас.
ЗЫ2.В конце на несколько минут вышел Панченко. Прощальный матч..
Тепло проводили Киру.. Болельщики запомнят его, конечно