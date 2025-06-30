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«Бавария» обыграла «Фламенго» и вышла в 1/4 финала Клубного чемпионата мира

сегодня, 01:06
ФламенгоЛоготип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)2 : 4Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бавария» обыграла «Фламенго» (4:2) в матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира.

На 6-й минуте полузащитник «Фламенго» Эрик Пульгар отправил мяч в свои ворота. На 9-й минуте Харри Кейн удвоил преимущество мюнхенского клуба. На 33-й минуте полузащитник «Фламенго» Жерсон отыграл один гол. На 41-й минуте забитым голом отметился хавбек «Баварии» Леон Горецка. На 54-й минуте полузащитник Жоржиньо снова сократил отставание «Фламенго», реализовав пенальти. На 73-й минуте Харри Кейн оформил дубль.

В 1/4 финала Клубного чемпионата мира «Бавария» сыграет с ПСЖ, который вчера, 29 июня, обыграл «Интер Майами» со счётом 4:0.

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Comentarios
Comentarios ответ catal (раскрыть)
сегодня в 03:22
Заруба будет потом битва вратарей
catal
catal
сегодня в 03:06
Да, матч Баварии с ПСЖ стоит посмотреть, ради него видимо этот КЧМ и проводился.
амурец
амурец
сегодня в 01:51
предсказуемо
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:40
Надо сказать Бавария произвела приятное впечатление - в 1/4 должно быть интересно!
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