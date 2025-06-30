«Бавария» обыграла «Фламенго» и вышла в 1/4 финала Клубного чемпионата мира

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сегодня, 01:06

«Бавария» обыграла «Фламенго» (4:2) в матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира.

На 6-й минуте полузащитник «Фламенго» Эрик Пульгар отправил мяч в свои ворота. На 9-й минуте Харри Кейн удвоил преимущество мюнхенского клуба. На 33-й минуте полузащитник «Фламенго» Жерсон отыграл один гол. На 41-й минуте забитым голом отметился хавбек «Баварии» Леон Горецка. На 54-й минуте полузащитник Жоржиньо снова сократил отставание «Фламенго», реализовав пенальти. На 73-й минуте Харри Кейн оформил дубль.