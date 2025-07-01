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«Интер» проиграл «Флуминенсе» и вылетел с Клубного чемпионата мира

сегодня, 00:02
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)0 : 2Логотип футбольный клуб Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)ФлуминенсеМатч завершен

«Интер» потерпел поражение от «Флуминенсе» в матче 1/8 финала плей-офф Клубного чемпионата мира (0:2).

Счёт открыл Херман Кано на 3-й минуте. Второй мяч забил Эркулес на 90+3-й.

Миланский клуб завершил выступление в турнире. Бразильская команда в четвертьфинале сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль».

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:45, ред.
Самое хреновое для Интера - это недосказанность в футбольном смысле.
Ну неужто нельзя было договориться с Индзаги по тренерским перетрубациям после клубного ЧМ? Симоне что... упертый как Конте ?! Нет, он вполне себе адекватный и интеллигентный мужик...Ведь понятно как дважды два, что команда нынче возрастная ... и в плане созидания чего-то такого нового, бесперспективная..., однако ломать былой скелет и игровые связи раньше окончания турнира в Штатах..., это ...курам насмех.
амурец
амурец
сегодня в 01:37
да уж, неожиданно
Gorasul
Gorasul
сегодня в 01:31
Почему до сих пор не наняли тренера Интеру?
Comentarios
Comentarios ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 01:20
Да и с 3-5-2 им надо что то делать медленные
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 01:14
Ну вот как раз с Барсой был не фарт, а очень хорошо продуманная игра и полный разгром идиотского понятия "офсайдные ловушки" конФЛИКта!!!
Capral
Capral
сегодня в 01:11
Павлюшкин.

Это не всегда так. Интер создавал свои моменты, как правило стихийно, после банальных навесов или забросов. У Лаутаро, если не ошибаюсь- один удар в створ ворот. Бразилы играли грамотно, в эконом режиме и остро контратаковали. У Интера нет продуманной системности в игре, а все разговоры про возраст интеристов не оправдали себя после победы над Барселоной. Если при Индзаги была определенная стратегия и хотябы относительная надежная игра в обороне, то сейчас команда играет исключительно на удачу. А говорить о мнимом преимуществе Интера или о количестве голевых моментов не приходится, после примитивных наскоков...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:06
В матчах с Барсой фарт закончился для Интер. Пора омолодить состав.
Варвар7
Варвар7 ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 01:01
Интер свои голевые моменты в "запорол", а бразильцы использовали - по моему чётко написано -"логичный Вы наш"....)))
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 00:54
Одно противоречит другому. Если победа заслуженная, то у бразил должно было быть больше моментов. Л - логика
протон
протон
сегодня в 00:37
sv_1969 Лазить" можно по деревьям по скалам в архивах невозможно, в архивах можно поискать , поднять архивы за прошлый период. Не нужно приводить аналогии Ф. Паршунина золотой был игрок, мудрый, негативного никогда не замечал от игрока.Кулаками тут никто не машет, не стучит, не размахивает, сотрясая воздух. Не нужно преувеличивать. Зачем мне подсказывать, какие у меня действия в Кп Я за своими действиями слежу и комфортно себя чувствую. Бывает хочу дать некую интенцию что бы был актив на сайте но злого умысла никогда с моей стороны нет. Вот именно давайте будем проще, относится друг другу с уважением, не искать причин как найти ошибки в действиях другого игрока. Я тут более 10 лет думаю с момента создания этого сайта, помню до того как создал этот ник с протоном были и другие. Что вас так тревожит, что я тут долгожитель это нарушает правила более того я допустим рад кто преданн своим делом этому сайту. Если мои действия вам не нравятся, то для этого есть игнорирование. За свои действия я както отвечу думаю поправлять не стоит. Многие игроки с разными характерами, и не всем всё нравится. Ничего плохого нет в том, если человек сказал более 10 или 15 лет на сайте. Это разве хваставство? Я вот для себя считаю что у меня нет права кого либо тут учить обучать. Подсказать доброе могу с большим удовольствием помогу всегда. Мои двери без глазка, они всегда открыты для здравого смысла.
Capral
Capral ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 00:31
Согласен.)))
Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:28
Временщик сразу было понятно
catal
catal
сегодня в 00:24
Интер когда-то побаивались в Европе. "Хорошо бы не на Интер попасть в 1/8 ЛЧ". Теперь ПСВ или Астон Вилла опаснее.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 00:18
Лучше проиграть Флу 0-2, чем потом снова 0-5 псж
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:15
Можно сказать матч неиспользованных возможностей для Интера. Столько моментов "запороли". Ну а бразильцы молодцы - четвертьфинал заслужен!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:14
Вывод: Интер, Атлетико и Порту опозорили европейский футбол на клубном чемпионате мира.
протон
протон
сегодня в 00:14
Флуминенсе без особых проблем прошёл дальше.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:10
Может оно и к лучшему... Трофей Клубного Чемпионата Мира по футболу пока не самый почётный, за него костьми ложиться никто не собирается, а впереди начало национальных сезонов. Хотя, делить турниры на главные и второстепенные, это плохая примета.
Evgen_86
Evgen_86
сегодня в 00:10
Флу часто смотрел на турнире из-за Ганзо, но ему дали сыграть только в первой игре с корейцами, где он сыграл слабо и после его потери бразильцы пропустили гол и его ту же Гауша снял с игры. И больше его так и не выпускают на турнире.
Эх был мастер! Специфичны, игрок на чистых мячах. С шикарной техникой, видением поля и интеллектом.
azkan
azkan
сегодня в 00:10
С заслуженной победой Флуминенс и Сильву! Итальянцам в концовке сильно не везло. Надо было так играть по раньше.
Но шейхи съедят такой Флу.
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 00:08
Или скорое увольнение...
Приветствую, Володя!!!
nikolah
nikolah
сегодня в 00:07
Жаль, мяч сегодня совершенно не шёл в ворота, возможно оно и к лучшему, дальше Сити был бы, да и команде надо отдохнуть, 63 матча за сезон это чересчур
Capral
Capral
сегодня в 00:06
Катастрофический сезон для Интера- ни игры, ни результата. Сейчас самая большая интрига, как долго еще продержится тренер миланцев...
Evgen_86
Evgen_86
сегодня в 00:05
У Интера, как-будто, как и в 2010 остались руины. Только тогда Маур выиграл всё, что только можно и свалил, а Индзаги проиграл всё, что только можно и также свалил. Хотя может просто надо отдохнуть, учитывая, сколько возрастных игроков в составе итальянского клуба.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:05
Коллапс какой-то. Столько моментов и ни одного мяча не забили.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:05
Флу молодцы конечно! А Киву предстоит много работы
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