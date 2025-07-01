«Интер» проиграл «Флуминенсе» и вылетел с Клубного чемпионата мира

«Интер» потерпел поражение от «Флуминенсе» в матче 1/8 финала плей-офф Клубного чемпионата мира (0:2).
Счёт открыл Херман Кано на 3-й минуте. Второй мяч забил Эркулес на 90+3-й.
Миланский клуб завершил выступление в турнире. Бразильская команда в четвертьфинале сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль».
Эх был мастер! Специфичны, игрок на чистых мячах. С шикарной техникой, видением поля и интеллектом.
Эх был мастер! Специфичны, игрок на чистых мячах. С шикарной техникой, видением поля и интеллектом.