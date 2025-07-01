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«Аль-Наср» отпустит Дурана в аренду в «Фенербахче»

сегодня, 10:55

По информации инсайдера Фабрицио Романо, нападающий «Аль-Насра» Джон Дуран продолжит карьеру в турецком «Фенербахче». Форвард перейдёт в стамбульский клуб на правах аренды.

Сделка уже полностью согласована. «Аль-Наср» согласился отпустить Дурана в аренду, при этом сохранив ему зарплату до июня 2026 года.

21-летний колумбиец перешёл в «Аль-Наср» из «Астон Виллы» в январе 2025 года за 77 млн евро. Его годовой оклад в Саудовской Аравии составляет 18,8 млн евро.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:29
и когда же этот гелевый ботокс завершит карьеру.
поскорей набил свои 1000 голов.
или будет играть как японец Миура. рекорд по возрасту перебить.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:20
Да уж.... удивляться в футболе можно постоянно....
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:59
Купили за 77 лямов, чтоб в аренду отдать? Гении управления)))
Гость
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