«Аль-Наср» отпустит Дурана в аренду в «Фенербахче»

По информации инсайдера Фабрицио Романо, нападающий «Аль-Насра» Джон Дуран продолжит карьеру в турецком «Фенербахче». Форвард перейдёт в стамбульский клуб на правах аренды.
Сделка уже полностью согласована. «Аль-Наср» согласился отпустить Дурана в аренду, при этом сохранив ему зарплату до июня 2026 года.
21-летний колумбиец перешёл в «Аль-Наср» из «Астон Виллы» в январе 2025 года за 77 млн евро. Его годовой оклад в Саудовской Аравии составляет 18,8 млн евро.
поскорей набил свои 1000 голов.
или будет играть как японец Миура. рекорд по возрасту перебить.
поскорей набил свои 1000 голов.
или будет играть как японец Миура. рекорд по возрасту перебить.