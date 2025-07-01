«Аль-Наср» отпустит Дурана в аренду в «Фенербахче»

1751356530

сегодня, 10:55

По информации инсайдера Фабрицио Романо, нападающий «Аль-Насра» продолжит карьеру в турецком «Фенербахче». Форвард перейдёт в стамбульский клуб на правах аренды.

Сделка уже полностью согласована. «Аль-Наср» согласился отпустить Дурана в аренду, при этом сохранив ему зарплату до июня 2026 года.

21-летний колумбиец перешёл в «Аль-Наср» из «Астон Виллы» в январе 2025 года за 77 млн евро. Его годовой оклад в Саудовской Аравии составляет 18,8 млн евро.