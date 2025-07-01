Жерсон отказал «Зениту» и близок к переходу в «Аль-Наср»

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сегодня, 10:03

Полузащитник «Фламенго» согласился на предложение «Аль-Насра» о контракте до конца 2029 года и сообщил об этом своему окружению. Новый тренер саудовского клуба Жорже Жезуш проявил интерес к игроку.

«Зенит» не успел перевести до 30 июня 25 миллионов евро отступных, а «Аль-Наср» готов предложить Жерсону зарплату около 8,5 миллионов евро в год, что почти в полтора раза больше предложения петербургского клуба (около 6 миллионов).

Сейчас «Аль-Наср» ждёт разрешения на перевод суммы отступных на счёт, который должен предоставить агент футболиста. После этого деньги поступят «Фламенго». В то же время «Зенит» настаивает, что сделка с Жерсоном завершена, и требует перевести средства на счёт игрока, ссылаясь на договорённости с его окружением.