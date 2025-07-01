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Жерсон отказал «Зениту» и близок к переходу в «Аль-Наср»

сегодня, 10:03

Полузащитник «Фламенго» Жерсон согласился на предложение «Аль-Насра» о контракте до конца 2029 года и сообщил об этом своему окружению. Новый тренер саудовского клуба Жорже Жезуш проявил интерес к игроку.

«Зенит» не успел перевести до 30 июня 25 миллионов евро отступных, а «Аль-Наср» готов предложить Жерсону зарплату около 8,5 миллионов евро в год, что почти в полтора раза больше предложения петербургского клуба (около 6 миллионов).

Сейчас «Аль-Наср» ждёт разрешения на перевод суммы отступных на счёт, который должен предоставить агент футболиста. После этого деньги поступят «Фламенго». В то же время «Зенит» настаивает, что сделка с Жерсоном завершена, и требует перевести средства на счёт игрока, ссылаясь на договорённости с его окружением.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 10:34
А в зенит он собирался ради чего?? Ясное дело, что бабло для него на первом месте
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:29, ред.
Если настолько жаден то пусть и там и там играет....
Пару туров за Зенит...пару туров за Роналдуклаб....
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:27
Как раз бабло, как вы выражаетесь, и стало причиной отказа. Зенит предлагал 6 млн., а шейхи предложили 8,5млн. Чувак повёлся на бабло.
Capral
Capral
сегодня в 10:21
Как только чувак узнал, кто тренер, тут же отказал. Очевидно, бабло не всегда правит бал...
lotsman
lotsman
сегодня в 10:07
Ну и хорошо. Мне не очень нравился эта история с переходом Жерсона. Он изначально не горел желанием переходить в Зенит, ждал более выгодных предложений. А мне такие не нравятся.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:05
Нефть против газа.....кто победит?
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