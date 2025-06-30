«Реал» нашёл нового нападающего. Его успех повлияет на позиции Мбаппе, Винисиуса и Родриго

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вчера, 20:16

А также на беднягу Эндрика.

Гонсало Гарсиа – новый любимчик Хаби Алонсо

Успех Вирца в «Байере» после сложнейшей травмы, которая выбила немца на девять месяцев, подчеркивает любовь тренера Алонсо к возне с молодыми футболистами. А в «Реале» конфликт между взглядом на игру нового наставника и старыми методами президента Переса. Главный скаут «Реала» Калафат предлагал подстраховаться в центре атаки, ведь у Мбаппе проблемы со здоровьем – из-за гастроэнтерита резко потерял вес и оказался в больнице, а бразильцы Винисиус и Родриго не в форме.

Калафат предлагал выдернуть из Саудовской Аравии 33-летнего Фирмино. Бобби на три года моложе, чем основной форвард «Барселоны» Роберт Левандовски. Фирмино подходит для запаса «Реала». В клубе есть бразильцы и легко найти со всеми общий язык. Роберто являлся одной из опций, также присматривались к звезде Евро-2025 Вольтемаде. Вот только «Штутгарт» наглел на переговорах, просят 100 млн евро за надежду первой сборной Германии. Ник склоняется к переходу в «Баварию».

«Реал» формально может закрыть линию атаки, если перейдут на «ромб» и дуэт нападающих из Винисиуса и Мбаппе. Ещё одна опция – только Килиан на острие, как в прошлом сезоне. Хаби Алонсо нужен именно резервист, и его нашли в лице воспитанника клуба Гарсиа. Гонсало родился в Мадриде, стажировался в «Мальорке» и в основном выступал за юношеские команды «Реала». Нападающему 21 год, но у парня мало опыта во взрослом футболе. Зато за «Кастилью» Гарсиа выступал удачно.

В 36 поединках чемпионата Гонсало забил 25 мячей и сделал 4 голевых передачи. Это правша, который старается переложить мяч на удобную ногу. Гонсало играет с седьмым номером на спине в резервном составе «Реала», что отсылает к Раулю Гонсалесу Бланко. Вот только новый нападающий не похож по манере игры на легенду «Реала». Гонсало Гарсиа чаще всего центральный форвард, но у него есть опыт игры на двух флангах. Слева ему играть удобнее, но в основе «Реала» фланг занят.

Против слабых соперников Гарсиа давно король. В резерве «Реала» практикует выходы один на один и удары в пустые углы с близкого расстояния. Игра Гонсало понравилась Алонсо на тренировках первой команды, он забил 2 мяча и сделал 1 ассист на Клубном чемпионате мира. Гарсиа выиграл от заболевания Мбаппе. А после возвращения Килиана на поле у Гарсиа будут игровые минуты справа в атаке, если Родриго не наберет форму. Или если бразилец решится на уход из «Реала» в июле.

У Хаби Алонсо есть проблемы с коммуникацией

Алонсо не привык убеждать публику, что действует верно. Мадридские журналисты в кармане у Переса, а вот тренеру «Реала» важно уметь общаться с фанатами через прессу. Президент клуба переписывается с журналистами и сливает им нужную для себя информацию, что особо не скрывают. Но есть недружественные СМИ , а после сложных матчей Алонсо не всегда уверено отвечает на вопросы. Хаби давно в футболе, и это высокомерный и амбициозный человек вроде Зидана.

Зинедин отказал множеству клубов за последние годы, ведь после «Реала» считает подходящей для себя командой только звездную сборную Франции. Алонсо год назад отказал «Ливерпулю», а теперь ему надо справиться с перестройкой в «Реале». Если Анчелотти категорически отказывался возиться с молодыми игроками, то от Алонсо слышали о доверии к Гюлеру – особенно пока Беллингем будет отходить от операции на плече, и к Эндрику. Бразилец не раскрылся с прежним тренером.

Анчелотти редко демонстрирует сильное раздражение в адрес футболиста, но Эндрика он невзлюбил. Не знаем, чем не угодил невысокий форвард бывшему тренеру, но Хаби Алонсо тоже скорее поверит испанцу из школы «Реала» Гарсиа, чем придумает схему, где на острие окажется именно 18-летний бразилец, а рядом Винисиус и Мбаппе. Килиан не любит играть на правом фланге, даже если тренеры просят туда смещаться. Алонсо не сможет соединить эту тройку в основном составе.

Гарсиа интереснее для тренера «Реала» как запасной вариант в атаке, так как Гонсало умеет протащить мяч с центра поля и может сыграть на флангах без потери качества. Испанец не так хорош в роли ассистента, как Винисиус, но у бразильца очередной этап хандры. Один из лучших футболистов позапрошлого сезона с начала года не показывает элитный футбол. А поскольку его напарник Родриго тоже в плохой форме, то Хаби Алонсо срочно искал резервные источники питания в атаке.

Ошибка с «девяткой» может оставить клуб без трофеев

Президент Перес не на пике формы. Он не догадался попрощаться с Анчелотти год назад. «Реал» отдал все испанские трофеи «Барселоне», а кубок чемпионов отправился в Париж. Приглашение Алонсо читалось, но сама по себе смена тренера не гарантирует кубки. У «Реала» появилась тяга к молодым новичкам, что логично, и одновременно клуб запаздывает с решениями. Они знали, что форвард Хоселу уедет, а Мбаппе не классический центральный нападающий.

Год назад отказались от подписания джокера в атаку, а теперь Хаби Алонсо убеждает президента «Реала», что пройдет сезон с Гонсало Гарсиа. Даже у «Барселоны», где по-прежнему серьезные проблемы с деньгами, есть трансферы в атаку – торгуются за Нико Уильямса и надеются на надежную игру Феррана Торреса в роли сменщика Роберта Левандовского. И это ещё никто не знает, чем на самом деле болеет Мбаппе. Его французский знакомый музыкант намекает на ИППП.

То есть инфекцию, которая передается половым путем. Понятно, что парижане пытаются уколоть Мбаппе из-за конфликта футболиста и ПСЖ . Рэпер намекнул на специфические проблемы Килиана, поскольку есть судебные иски футболиста к бывшему клубу, они давно спорят о деньгах. Но даже если у Мбаппе обычная кишечная инфекция, которая привела к гастроэнтериту, то вместе с потерей хавбека Беллингема из-за операции на голову Алонсо сваливается ушат проблем.

После подписаний латераля Александер-Арнольда, центрбека Хёйсена и вингера Мастантуоно нужно закрыть дыру слева в защите, в опорной зоне и в атаке. Хавбеки Субименди и Штиллер не усилили состав «Реала». А если в клубе считают, что в атаке хватит Эндрика и Гарсиа на случай вылета основных футболистов, то Алонсо сильно рискует. Отказываются от опытных резервистов, а ставка на сырую молодежь, которую не раскрыл Анчелотти – смелая и спорная тактика.