«Спартак» хочет купить защитника «Алавеса»

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вчера, 21:19

Московский «Спартак» собирается приобрести защитника «Алавеса» .

Как сообщает источник, «красно-белые» уже начали переговоры с испанским клубом и представителями 23-летнего футболиста.

В минувшем сезоне Моуриньо сыграл 27 матчей во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.

Также сегодня стало известно об интересе «Спартака» к нападающему «Палмейраса» Хосе Лопесу.