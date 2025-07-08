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«Спартак» хочет купить защитника «Алавеса»

вчера, 21:19

Московский «Спартак» собирается приобрести защитника «Алавеса» Альваро Моуриньо.

Как сообщает источник, «красно-белые» уже начали переговоры с испанским клубом и представителями 23-летнего футболиста.

В минувшем сезоне Моуриньо сыграл 27 матчей во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.

Также сегодня стало известно об интересе «Спартака» к нападающему «Палмейраса» Хосе Лопесу.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:05
"Уругваец молод...недорог..."

По моему мнению, главное - КАЧЕСТВО ФУТБОЛА в исполнении этого Алавеса.
Если просто, как говорили "дефективные манагеры" Спартака, что, мол, сейчас наше развитие в приобретении молодых игроков с их последующей перепродажей, то не нужен.
Ни под каким соусом.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:58
Я отношусь критически к футбольным гастарбайтерам. Россия вполне способна сама обеспечить свою потребность в качественных игроках. Для этого нужно просто иметь такое желание и поставить соответствующую цель. В конце концов, чем мы хуже остальных? Почему у них молодые таланты превращаются в звёзд, а у нас нет. Вот пусть РФС выясняет причины и готовит предложения по исправлению ситуации. Мне кажется и государство не может остаться в стороне. Давайте растить своих звёзд, а не обеспечивать чужих.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:40
Почему бы и нет....
Уругваец молод...недорог...и походу не нужен Алавесу.....
Futurista
Futurista
вчера в 21:34
Моуриньо но не тот)...
shlomo
shlomo
вчера в 21:33
Тут Спартаку уже не хотеть нужно, а приобретать, если нужен он.
Гость
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