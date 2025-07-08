«Спартак» хочет купить защитника «Алавеса»

Московский «Спартак» собирается приобрести защитника «Алавеса» Альваро Моуриньо.
Как сообщает источник, «красно-белые» уже начали переговоры с испанским клубом и представителями 23-летнего футболиста.
В минувшем сезоне Моуриньо сыграл 27 матчей во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.
Также сегодня стало известно об интересе «Спартака» к нападающему «Палмейраса» Хосе Лопесу.
По моему мнению, главное - КАЧЕСТВО ФУТБОЛА в исполнении этого Алавеса.
Если просто, как говорили "дефективные манагеры" Спартака, что, мол, сейчас наше развитие в приобретении молодых игроков с их последующей перепродажей, то не нужен.
Ни под каким соусом.
По моему мнению, главное - КАЧЕСТВО ФУТБОЛА в исполнении этого Алавеса.
Если просто, как говорили "дефективные манагеры" Спартака, что, мол, сейчас наше развитие в приобретении молодых игроков с их последующей перепродажей, то не нужен.
Ни под каким соусом.