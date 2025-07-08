«Спартак» заплатит около 17 млн евро за трансфер форварда «Палмейраса»

Московский «Спартак» хочет приобрести нападающего «Палмейраса» Хосе Лопеса.
По информации источника, возможная покупка обусловлена желанием главного тренера «красно-белых» Деяна Станковича перейти на игровую схему «3-5-2», для которой ему необходим габаритный форвард. Сам футболист готов рассматривать вариант с переездом в Россию. Сообщается, что трансфер обойдётся в 15-17 млн евро, а зарплата Лопеса в «Спартаке» может составить 2,5-3 млн евро плюс бонусы. В случае перехода 24-летний аргентинец станет одним из самых высокооплачиваемых игроков москвичей.
В 2025 году он сыграл 32 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи.
Ранее появлялись сведения о том, что Лопес может перейти в «Спартак» из-за вероятного ухода Манфреда Угальде из клуба.
Боров, может быть, не в курсе, что ЭТУ по этой схеме уже "супер успешный коуч"-попрыгун тедескин пытался в Спартаке играть.
ЧТО из ЭТОГО получилось - все знают...
В т. ч. пинок попрыгунчику из Спартака тоже получился.
Но борову всё равно - "звезду поймал".
За что, правда???
"ему необходим габаритный форвард"
А Заболотный уже всё?
Не показался???
Охранником на стадион??? ))
Боров, может быть, не в курсе, что ЭТУ по этой схеме уже "супер успешный коуч"-попрыгун тедескин пытался в Спартаке играть.
ЧТО из ЭТОГО получилось - все знают...
В т. ч. пинок попрыгунчику из Спартака тоже получился.
Но борову всё равно - "звезду поймал".
За что, правда???
"ему необходим габаритный форвард"
А Заболотный уже всё?
Не показался???
Охранником на стадион??? ))