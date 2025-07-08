«Спартак» заплатит около 17 млн евро за трансфер форварда «Палмейраса»

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вчера, 17:13

Московский «Спартак» хочет приобрести нападающего «Палмейраса» .

По информации источника, возможная покупка обусловлена желанием главного тренера «красно-белых» Деяна Станковича перейти на игровую схему «3-5-2», для которой ему необходим габаритный форвард. Сам футболист готов рассматривать вариант с переездом в Россию. Сообщается, что трансфер обойдётся в 15-17 млн евро, а зарплата Лопеса в «Спартаке» может составить 2,5-3 млн евро плюс бонусы. В случае перехода 24-летний аргентинец станет одним из самых высокооплачиваемых игроков москвичей.

В 2025 году он сыграл 32 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи.

Ранее появлялись сведения о том, что Лопес может перейти в «Спартак» из-за вероятного ухода Манфреда Угальде из клуба.