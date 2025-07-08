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«Спартак» заплатит около 17 млн евро за трансфер форварда «Палмейраса»

вчера, 17:13

Московский «Спартак» хочет приобрести нападающего «Палмейраса» Хосе Лопеса.

По информации источника, возможная покупка обусловлена желанием главного тренера «красно-белых» Деяна Станковича перейти на игровую схему «3-5-2», для которой ему необходим габаритный форвард. Сам футболист готов рассматривать вариант с переездом в Россию. Сообщается, что трансфер обойдётся в 15-17 млн евро, а зарплата Лопеса в «Спартаке» может составить 2,5-3 млн евро плюс бонусы. В случае перехода 24-летний аргентинец станет одним из самых высокооплачиваемых игроков москвичей.

В 2025 году он сыграл 32 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи.

Ранее появлялись сведения о том, что Лопес может перейти в «Спартак» из-за вероятного ухода Манфреда Угальде из клуба.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:41
Посмотрим, что это за Лопес де Вега
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:44
Заболотный для него малогабарит штоле?...
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:08
Ничего не меняется в российском футболе. Постоянно говорим о том, что нужно его развивать, а сами делаем наоборот - развиваем в Бразилии и Аргентине игру номер один. Плохо то, что этим занимается Спартак - клуб, за который я болею.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:45
А я думал каждый спартач должен в этом разобраться
derrik2000
derrik2000 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 18:41, ред.
Ну, я в животноводстве не силён, однако боров себя и ведёт как боров, и внешность у него соответствующая.
Потому и - БОРОВ.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:39
Так вы его боровом называете, а боров это кастрированный самец свиньи.
Так да уж хряком его называйте, хряк не кастрированный
derrik2000
derrik2000 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 18:33
Ну, пока до ЭТОГО дело не дошло, но скоро, думаю, намечается ему "сУпрЫз". )
Байкал-38.
Байкал-38. ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:32
А что Станковича кастрировали в Спартаке?
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:29, ред.
"желанием главного тренера «красно-белых» Деяна Станковича перейти на игровую схему «3-5-2»"

Боров, может быть, не в курсе, что ЭТУ по этой схеме уже "супер успешный коуч"-попрыгун тедескин пытался в Спартаке играть.
ЧТО из ЭТОГО получилось - все знают...
В т. ч. пинок попрыгунчику из Спартака тоже получился.
Но борову всё равно - "звезду поймал".
За что, правда???

"ему необходим габаритный форвард"

А Заболотный уже всё?
Не показался???
Охранником на стадион??? ))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:51
Так они ж уже купили...человека-гола из АЕКа...
Да и Заболотный разве не габаритный??
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:47
Спартак под рукой и желании Станковича))
посмотрим, что за команду Деян строит
3k6wtrw38695
3k6wtrw38695
вчера в 17:38
Как бы опять бабло на ветер не улетело
323nh78ybwpf
323nh78ybwpf
вчера в 17:29
В нашей стране нефти еще много и автолюбители потерпят очередное подорожание бензина.
Гость
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