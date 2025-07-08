В «Спартаке» трансферный хаос. Рискуют потерять двух ключевых игроков, опять тянут со сделками

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08 июля 2025, 13:07

Тяжёлая пора в клубе.

Избавлялись от Шамара и Соболева, чтобы привести Заболотного

Это одно из самых странных решений этого лета. Николсона долго не могли пристроить в другую команду — при этом он не входил в планы Абаскаля, да и Станкович на него не рассчитывал. Соболев тоже деградировал и отравлял атмосферу в раздевалке — его отдали в «Зенит». Оба форварда — довольно габаритные и прямолинейные, такие тараны. От такого типажа наконец удалось избавиться, когда в тандеме с Барко заиграл Угальде — юркий универсал, выполняющий много работы без мяча и хорошо играющий в завершении.

Но «красно-белые» слишком упрямо наступают на прежние грабли. С трудом избавились от Соболева и Шамара — теперь в команде Ливай Гарсия, футболист того же типажа. Мало того – подписали Антона Заболотного. Конечно, у него есть свои плюсы — это трудолюбивый пахарь, который будет отрабатывать на площадке. И ведь так он проявился в «Тосно», заиграл в «Сочи», в ЦСКА выдал праймовый сезон. Но от этого трансфера складывается ясное ощущение, что «Спартак» ходит кругами.

Есть риск потерять двух ключевых игроков перед стартом сезона

И приход Заболотного еще более комичен на фоне риска потерять двух лидеров команды — творцов осеннего оверперформанса москвичей: Манфреда Угальде и Эсекьеля Барко. По ситуации с аргентинцем писали здесь. По последним данным, у полузащитника сложились напряжённые отношения в семье: жена поставила ультиматум — либо он возвращается в Латинскую Америку, либо она подаст на развод и не позволит видеться с ребёнком. Сейчас на хавбека претендует «Фламенго».

Что касается Манфреда, его еще зимой заметили европейцы: из расчета на его продажу привезли Гарсию. Только Ливай не показывает игру на потраченные деньги, москвичи снова вышли на рынок, а к Угальде присматривается «Фейеноорд». Первое предложение голландцев было отклонено — в то же время сам форвард не против вернуться в Эредивизие, так что потеря вероятна. По последним данным, теперь «Фейеноорд» предлагает 15 млн евро.

Резюмируя, вполне вероятна потеря системообразующего хавбека, есть реальный риск упустить главного бомбардира команды — и даже с имеющимся Ливаем придется снова искать нападающего.

Тяжёлые переговоры с «Марселем» – игрок отказался, «провансальцы» шантажируют дублем

Для усиления центральной оси «красно-белые» выбрали Аззедина Унахи из «Марселя». Футболист со сборной Марокко дошел до полуфинала ЧМ -2022, а в составе «провансальцев» играет с января 2023 года. Минувший сезон он провел в «Панатинаикосе» на правах аренды. Тут дело тоже движется со скрипом — переговоры затянулись на месяц.

Клубы договорились о полноценном трансфере за 12 млн евро. При этом сам Унахи от перехода отказался. Москвичи, по слухам, сначала предложили 1,8 млн евро в год, затем — 2,5 млн евро, но Аззедин ответил, что ему нужен более серьезный спортивный вызов. Дошло до того, что «Марсель» перевёл хавбека в дубль – условия сделки довольно выгодные, да и другого конкретного оффера у клуба нет. Тот же «Панатинаикос» был готов заплатить только 9 млн евро. Теперь всё сводится к вопросу, пойдёт ли Унахи на компромисс.

Ищут опорника

В какое трансферное окно ни загляни — «Спартак» ищет опорника. Текущее межсезонье — не исключение, правда, поиски продвигаются не так активно. Наиболее громкий претендент — Ясин Адли. Хавбек не закрепился в составе «Милана» и минувший сезон провел в «Фиорентине» — и там, кстати, проявил себя хорошо. В 26 матчах прошлого чемпионата у Ясина четыре забитых мяча и шесть голевых передач — он отлично вписался в состав «фиалок». Теперь в переговоры включились москвичи. И вполне возможно, что договориться получится — контракт с «Миланом» истекает следующим летом, так что сейчас у «россонери» последняя возможность что-то заработать на опорнике.

Медлят с продлением контрактов

У москвичей не просто много игроков с контрактами до 2026 года — таких, по данным портала Transfermarkt, примерно половина. Заболотного изначально подписали по схеме «1+1», много игроков, важных для ротации: Мангаш, Пруцев, Медина, Чернов, Хлусевич. Такая же ситуация по Рябчуку, который регулярно выходит в старте, и, что ещё хуже, — по ряду ключевых игроков. Умяров — системообразующий опорник для Станковича; Мартинс раскрылся весной; Максименко, Денисов и Литвинов — важная часть костяка, да ещё и воспитанники.

Дотянули до того, что на небольшой отрезок сезона ложится огромный объём работы — по ходу сезона с этим будет ещё сложнее разбираться. И именно руководство будут критиковать, если это приведёт к продаже по дисконту или вообще к бесплатной потере важных игроков.

Кахигао рискует наступить на те же грабли, что и предшественники – но в большем масштабе

Томаш Амарал год отработал в качестве спортивного директора «Спартака», с января этот пост занимает Франсис Кахигао — и клуб, как будто, наступает всё на те же грабли. Опять «красно-белые» упорствуют в заранее проигрышных переговорах. Да, у обоих есть широкая база контактов, что в оптимальных условиях поможет с усилением. Но нужно учитывать специфику — в случае с клубами РПЛ есть множество нюансов: «надбавка» на компенсацию, трудности с переводом средств, необходимость гарантий или альтернатив, нежелание самих игроков, опасения клубов и т.д., и т.п. Что толку в переговорах с Иличем, если до этого его не смог привезти «Зенит» (это понимал даже Станкович)? Зачем тратить время и потом говорить – едва не получилось? Сейчас такие кандидатуры – Адли, Унахи.

Так что если на выходе «красно-белые» ограничатся трансфером Заболотного и при этом упустят кого-то из пары Барко-Угальде, это будет оглушительный провал.