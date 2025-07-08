Тяжёлая пора в клубе.
Избавлялись от Шамара и Соболева, чтобы привести Заболотного
Это одно из самых странных решений этого лета. Николсона долго не могли пристроить в другую команду — при этом он не входил в планы Абаскаля, да и Станкович на него не рассчитывал. Соболев тоже деградировал и отравлял атмосферу в раздевалке — его отдали в «Зенит». Оба форварда — довольно габаритные и прямолинейные, такие тараны. От такого типажа наконец удалось избавиться, когда в тандеме с Барко заиграл Угальде — юркий универсал, выполняющий много работы без мяча и хорошо играющий в завершении.
Но «красно-белые» слишком упрямо наступают на прежние грабли. С трудом избавились от Соболева и Шамара — теперь в команде Ливай Гарсия, футболист того же типажа. Мало того – подписали Антона Заболотного. Конечно, у него есть свои плюсы — это трудолюбивый пахарь, который будет отрабатывать на площадке. И ведь так он проявился в «Тосно», заиграл в «Сочи», в ЦСКА выдал праймовый сезон. Но от этого трансфера складывается ясное ощущение, что «Спартак» ходит кругами.
Есть риск потерять двух ключевых игроков перед стартом сезона
И приход Заболотного еще более комичен на фоне риска потерять двух лидеров команды — творцов осеннего оверперформанса москвичей: Манфреда Угальде и Эсекьеля Барко. По ситуации с аргентинцем писали здесь. По последним данным, у полузащитника сложились напряжённые отношения в семье: жена поставила ультиматум — либо он возвращается в Латинскую Америку, либо она подаст на развод и не позволит видеться с ребёнком. Сейчас на хавбека претендует «Фламенго».
Что касается Манфреда, его еще зимой заметили европейцы: из расчета на его продажу привезли Гарсию. Только Ливай не показывает игру на потраченные деньги, москвичи снова вышли на рынок, а к Угальде присматривается «Фейеноорд». Первое предложение голландцев было отклонено — в то же время сам форвард не против вернуться в Эредивизие, так что потеря вероятна. По последним данным, теперь «Фейеноорд» предлагает 15 млн евро.
Резюмируя, вполне вероятна потеря системообразующего хавбека, есть реальный риск упустить главного бомбардира команды — и даже с имеющимся Ливаем придется снова искать нападающего.
Тяжёлые переговоры с «Марселем» – игрок отказался, «провансальцы» шантажируют дублем
Для усиления центральной оси «красно-белые» выбрали Аззедина Унахи из «Марселя». Футболист со сборной Марокко дошел до полуфинала ЧМ-2022, а в составе «провансальцев» играет с января 2023 года. Минувший сезон он провел в «Панатинаикосе» на правах аренды. Тут дело тоже движется со скрипом — переговоры затянулись на месяц.
Клубы договорились о полноценном трансфере за 12 млн евро. При этом сам Унахи от перехода отказался. Москвичи, по слухам, сначала предложили 1,8 млн евро в год, затем — 2,5 млн евро, но Аззедин ответил, что ему нужен более серьезный спортивный вызов. Дошло до того, что «Марсель» перевёл хавбека в дубль – условия сделки довольно выгодные, да и другого конкретного оффера у клуба нет. Тот же «Панатинаикос» был готов заплатить только 9 млн евро. Теперь всё сводится к вопросу, пойдёт ли Унахи на компромисс.
Ищут опорника
В какое трансферное окно ни загляни — «Спартак» ищет опорника. Текущее межсезонье — не исключение, правда, поиски продвигаются не так активно. Наиболее громкий претендент — Ясин Адли. Хавбек не закрепился в составе «Милана» и минувший сезон провел в «Фиорентине» — и там, кстати, проявил себя хорошо. В 26 матчах прошлого чемпионата у Ясина четыре забитых мяча и шесть голевых передач — он отлично вписался в состав «фиалок». Теперь в переговоры включились москвичи. И вполне возможно, что договориться получится — контракт с «Миланом» истекает следующим летом, так что сейчас у «россонери» последняя возможность что-то заработать на опорнике.
Медлят с продлением контрактов
У москвичей не просто много игроков с контрактами до 2026 года — таких, по данным портала Transfermarkt, примерно половина. Заболотного изначально подписали по схеме «1+1», много игроков, важных для ротации: Мангаш, Пруцев, Медина, Чернов, Хлусевич. Такая же ситуация по Рябчуку, который регулярно выходит в старте, и, что ещё хуже, — по ряду ключевых игроков. Умяров — системообразующий опорник для Станковича; Мартинс раскрылся весной; Максименко, Денисов и Литвинов — важная часть костяка, да ещё и воспитанники.
Дотянули до того, что на небольшой отрезок сезона ложится огромный объём работы — по ходу сезона с этим будет ещё сложнее разбираться. И именно руководство будут критиковать, если это приведёт к продаже по дисконту или вообще к бесплатной потере важных игроков.
Кахигао рискует наступить на те же грабли, что и предшественники – но в большем масштабе
Томаш Амарал год отработал в качестве спортивного директора «Спартака», с января этот пост занимает Франсис Кахигао — и клуб, как будто, наступает всё на те же грабли. Опять «красно-белые» упорствуют в заранее проигрышных переговорах. Да, у обоих есть широкая база контактов, что в оптимальных условиях поможет с усилением. Но нужно учитывать специфику — в случае с клубами РПЛ есть множество нюансов: «надбавка» на компенсацию, трудности с переводом средств, необходимость гарантий или альтернатив, нежелание самих игроков, опасения клубов и т.д., и т.п. Что толку в переговорах с Иличем, если до этого его не смог привезти «Зенит» (это понимал даже Станкович)? Зачем тратить время и потом говорить – едва не получилось? Сейчас такие кандидатуры – Адли, Унахи.
Так что если на выходе «красно-белые» ограничатся трансфером Заболотного и при этом упустят кого-то из пары Барко-Угальде, это будет оглушительный провал.
Угальде и Барко точно уйдут, жаль, что на них мы не заработаем и очень жаль, что мариновали Медину весной, ещё и Тео потеряли
Сезон начнём с пробуксовки
Угальде и Барко точно уйдут, жаль, что на них мы не заработаем и очень жаль, что мариновали Медину весной, ещё и Тео потеряли
Сезон начнём с пробуксовки
Хороший отмаз чтобы спасти карьеру - жена поставила ультиматум - вся семья пытается вытащить Барко из нефтяного болота пока не поздно.
Какахигао не рискует наступить на те же грабли, но крупнее чем предшественники, а умело обворовывает лошков из Лукойла на гораздо более крупные суммы чем делали это другие до него. По граблям как по бульвару продолжает скакать только эта нефтяная компания по несчастью обладающая правами на команду.
Хороший отмаз чтобы спасти карьеру - жена поставила ультиматум - вся семья пытается вытащить Барко из нефтяного болота пока не поздно.
Какахигао не рискует наступить на те же грабли, но крупнее чем предшественники, а умело обворовывает лошков из Лукойла на гораздо более крупные суммы чем делали это другие до него. По граблям как по бульвару продолжает скакать только эта нефтяная компания по несчастью обладающая правами на команду.