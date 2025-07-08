 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Агент защитника «Банфилда» подтвердил интерес ЦСКА к футболисту

вчера, 23:00

Франко Грасси, агент защитника «Банфилда» Себастьяна Ди Лусиано, прокомментировал слухи об интересе российских клубов к его клиенту.

Некоторые СМИ писали о переговорах с «Краснодаром» и «Спартаком». Нет, это неправда, никаких контактов с ними не было. Был интерес от ЦСКА, но пока без конкретного продвижения.

Ди Лусиано провёл 17 матчей за «Банфилд» в минувшем сезоне, сделав 2 голевые передачи.

Напомним, что ещё 20 июня начала появляться информация о возможном переходе 21-летнего аргентинца в состав «красно-синих».

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Спартак» хочет купить защитника «Алавеса»
Вчера, 21:19
Слухи«Спартак» заплатит около 17 млн евро за трансфер форварда «Палмейраса»
Вчера, 17:13
Слухи«Краснодар» и «Нант» не могут договориться по трансферу Дугласа
Вчера, 15:58
В «Спартаке» трансферный хаос. Рискуют потерять двух ключевых игроков, опять тянут со сделками
Вчера, 13:07Максим Тарасов в блоге Дно пробитоКомментарии11
Слухи«Спартак» и «Локомотив» могут обменяться футболистами
Вчера, 11:42
В «Краснодаре» высказались о будущем Сперцяна
Вчера, 11:13
 
Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 23:19
Интерес и не более. Значит контактов не было.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 