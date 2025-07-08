Агент защитника «Банфилда» подтвердил интерес ЦСКА к футболисту

Франко Грасси, агент защитника «Банфилда» Себастьяна Ди Лусиано, прокомментировал слухи об интересе российских клубов к его клиенту.
Некоторые СМИ писали о переговорах с «Краснодаром» и «Спартаком». Нет, это неправда, никаких контактов с ними не было. Был интерес от ЦСКА, но пока без конкретного продвижения.
Ди Лусиано провёл 17 матчей за «Банфилд» в минувшем сезоне, сделав 2 голевые передачи.
Напомним, что ещё 20 июня начала появляться информация о возможном переходе 21-летнего аргентинца в состав «красно-синих».