Лесовой бесплатно уйдёт из «Динамо» в «Пари НН»

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вчера, 14:15

Нападающий московского «Динамо» близок к переходу в «Пари НН».

По информации источника, 27-летний футболист скоро пройдёт медобследование и подпишет трёхлетнее соглашение с нижегородским клубом. Несмотря на то, что у Лесового ещё год контракта с «Динамо», это будет бесплатный трансфер. У москвичей останется право обратного выкупа, либо же они могут получить 30% от будущей перепродажи игрока в другую команду.