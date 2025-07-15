Лесовой бесплатно уйдёт из «Динамо» в «Пари НН»

Нападающий московского «Динамо» Даниил Лесовой близок к переходу в «Пари НН».
По информации источника, 27-летний футболист скоро пройдёт медобследование и подпишет трёхлетнее соглашение с нижегородским клубом. Несмотря на то, что у Лесового ещё год контракта с «Динамо», это будет бесплатный трансфер. У москвичей останется право обратного выкупа, либо же они могут получить 30% от будущей перепродажи игрока в другую команду.
В сезоне-2024/25 Лесовой сыграл 30 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач, выступая в аренде у кипрского клуба АЕЛ.
А уж тем более из столичного Динамо.
Раньше, как помню, Лесовой очень неплохо пылил в Арсенале (НЕ лондонском, к сожалению)) ), в Динамо поначалу хорошо смотрелся...
В общем, перейдёт и перейдёт.
Будет хорошо играть за нижегородцев - о нём заговорят.
Может, варелик даже в сборную пригласит. )
А уж тем более из столичного Динамо.
Раньше, как помню, Лесовой очень неплохо пылил в Арсенале (НЕ лондонском, к сожалению)) ), в Динамо поначалу хорошо смотрелся...
В общем, перейдёт и перейдёт.
Будет хорошо играть за нижегородцев - о нём заговорят.
Может, варелик даже в сборную пригласит. )