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Лесовой бесплатно уйдёт из «Динамо» в «Пари НН»

вчера, 14:15

Нападающий московского «Динамо» Даниил Лесовой близок к переходу в «Пари НН».

По информации источника, 27-летний футболист скоро пройдёт медобследование и подпишет трёхлетнее соглашение с нижегородским клубом. Несмотря на то, что у Лесового ещё год контракта с «Динамо», это будет бесплатный трансфер. У москвичей останется право обратного выкупа, либо же они могут получить 30% от будущей перепродажи игрока в другую команду.

В сезоне-2024/25 Лесовой сыграл 30 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач, выступая в аренде у кипрского клуба АЕЛ.

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14 июля
 
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Все комментарии
баск
баск
вчера в 16:47
Отмучился парень, может хоть окончательный уход поможет ему..

Леса, конечно, погубили травмы.
Первый раз он порвал кресты ещё в Киеве, в 17-летнем возрасте, являясь воспитанником академии киевского Динамо.
После восстановления вернулся в Россию, перешёл в Зенит.

Однако, до главной команды не добрался и играл за Зенит-2.
Дальше аренда в Тулу, откуда его выкупило московское Динамо, где Лес и заблистал в команде у Сандро Шварца, став ярким игроком РПЛ, одним из лучших левых вингеров страны.

Однако, летом 21 года, в 23-летнем возрасте, его накрыл второй разрыв крестов, после восстановления от которого выйти на прежний уровнь парню так толком и не удалось.
Кончилось это ещё двумя арендами, в Хайфу и Лимассол, но тщетно.

Ну, осесть хотя бы в Нижнем это всё-таки лучше, чем бесконечно шарохаться по арендам в третьесортные клубы и страны.
Удачи ему хотя бы у "парижан", а то Лес на грани Медиалиги и повторения
судьбы другого динамовца, Антоши Терехова.

Они, кстати, одногодки, оба январские 98 года.
Терехов рвал кресты тоже дважды, причём ещё до 20 лет, после чего на высший профессиональный уровень так и не вышел, хотя игрок умный, техничный,
от него многого ждали. Теперь пылит за Амкал..
Gotlib
Gotlib
вчера в 16:24
Когда-то был мотором команды, а после травмы сильно сдал, и никак не может набрать прежнюю форму. Но это во мгогом зависит от тренера, к сожалению рядом с Лесом не оказалось грамотного тренера.
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:21, ред.
Для Пари Н Н, как провинциального клуба, приход любого игрока, более менее умеющего работать с мячом, само по себе уже усиление.
А уж тем более из столичного Динамо.
Раньше, как помню, Лесовой очень неплохо пылил в Арсенале (НЕ лондонском, к сожалению)) ), в Динамо поначалу хорошо смотрелся...
В общем, перейдёт и перейдёт.
Будет хорошо играть за нижегородцев - о нём заговорят.
Может, варелик даже в сборную пригласит. )
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:03
Было время, когда Лесовой подавал большие надежды. В его карьере имели место яркие вспышки, например Даниил признавался лучшим, по итогам сезона, в украинской молодёжной лиге (возможно она как-то по другому называется). Выпадал ему и Зенит, вот и в Динамо поиграл. Почему перестал прогрессировать? Не справился в одиночку с возросшим психологическим давлением, а помочь было некому - очень распространённая ситуация у талантливых молодых людей. Уход из Динамо в Пари НН бесплатно? Это жест доброй воли бело-голубых, последняя, скорее всего, попытка разгладить карьеру. Всерьёз на Даниила уже никто не рассчитывает. Ну что, господа из РФС, может пора обратить внимание на российский футбол?
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:28
Молодой перспективный подающий надежды игрок...
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:20
В Динамо не пригодился, может в Нижнем сгодиться....
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