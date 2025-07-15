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Агенты полузащитника «Торино» Илича предлагали его «Зениту» и «Спартаку»

вчера, 14:01

Полузащитник «Торино» Иван Илич мог оказаться в Российской Премьер-Лиге.

По информации источника, представители 24-летнего футболиста предложили его услуги «Спартаку» и «Зениту», но оба российских клуба отказались от трансфера из-за высокой травматичности полузащитника. «Торино» даже был готов снизить сумму сделки с изначальных 20 млн евро, о которых речь шла на предыдущих переговорах в феврале этого года, до 12 млн евро, поскольку в итальянском клубе разочарованы в Иличе и его частых повреждениях. Но прийти к соглашению так и не удалось.

В прошедшем сезоне он сыграл 19 матчей в Серии A и забил 1 гол.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:08
Не дай Бог дожить до такого в молодом возрасте...
Гость
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