Юран назвал своих помощников в клубе «Серик Беледиеспор»

Главный тренер клуба «Серик Беледиеспор» рассказал источнику о том, кто вошёл в его штаб в турецкой команде.

Тренер по вратарям у нас является турецким специалистом, хороший коннект. Также тренер по физподготовке Дмитрий Гуреев, который со мной всегда работал, тренер Александр Алхазов, помощником является Валерий Иванович Бурлаченко. Это штаб, начальником команды стал Владислав Палагин, работал в Нижнем Новгороде. Это было одно из условий, потому что он знает все требования, как в быту, так и с инвентарём, что немаловажный фактор на начальном этапе.

Мы пересекались тут с Марцелом Личкой. Он немного сетовал на организацию, которая привычна в российских клубах, чтобы всё было чётко, расставляли всё на тренировках. Я сказал, что привёз человека, который всё узнает. Он сказал, что как раз не подумал об этом. Так что пересекались, да. Также на сборах удалось встретиться с Курбаном Бердыевым, в одной гостинице с «Тураном» (клуб, который тренирует Бердыев — прим. ТАСС) живём, тоже приятно встречать коллег в дальнем зарубежье.