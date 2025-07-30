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Президент «Сьона» — о Миранчуке: «При активации выкупа мы его не удержим»

вчера, 12:57

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин рассказал о том, при каких условиях полузащитник команды Антон Миранчук может вернуться в Россию.

В настоящий момент по Миранчуку идут переговоры с клубами из России и Турции. У него есть сумма выкупа, прописанная в контракте. Как бы я ни хотел оставить Антона в команде, но я не принимаю решения по его будущему. Если кто-то выплатит эту сумму, то мы не сможем удержать игрока.

Ранее стало известно, что сам Миранчук хотел бы перейти в московское «Динамо», чтобы поработать с тренером Валерием Карпиным.

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Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:59
Как бы многочисленные претенденты на Миранчука не передрались в очереди за ним? А если серьёзно, то меня немного настораживает увеличение объёма информации об этом человеке. Ведь кто-то намеренно поднимает Миранчука из омута. Этот кто-то считает, что у Антона есть будущее в России.
Kostya-515
Kostya-515
вчера в 13:54
..Если кто-то выплатит эту сумму,то Вы, не только не сможете удержать игрока, а лично его привезете в другую команду))
112910415
112910415
вчера в 13:34
президент Константин с трудом скрывает довольную улыбку ...
43hp7ztsnfb7
43hp7ztsnfb7
вчера в 13:28
Вернее будут только рады избавиться
Capral
Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 13:27
Привет, Олег!!!
Вратарь? Не соглашусь. Как раз вратарская позиция на сегодня не самая плохая в Динамо. Вчера Лещ сыграл очень прилично, да и тот же Лунёв, в принципе надежен. Конечно, в игре с Балтикой он ошибся, ну а кто не ошибается... Но если брать в целом, то вратари не плохие в команде. А вот приглашение Зайнутдинова на левый фланг обороны- интересное решение. Давно пора было убрать оттуда Скопинцева, не его это место, он не защитник, всегда об этом говорю. Другое дело, как скоро казах наберет форму. Ну, надеюсь, Валера постарается...
А вот вчера, игра Скопинцева в ЦЗ меня удивила и разочаровала. Не понял эксперимент, не понравился.
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:11
Армянское радио отдыхает...
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 13:07
А раньше писАли, что он не планирует возвращаться.
Шуня771
Шуня771
вчера в 13:05
Тряхнут ВТБ и ...Миранчук в Динамо!
Георгиевич забыл, что самая главная проблема остается - вратарь...
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