Президент «Сьона» — о Миранчуке: «При активации выкупа мы его не удержим»

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин рассказал о том, при каких условиях полузащитник команды Антон Миранчук может вернуться в Россию.
В настоящий момент по Миранчуку идут переговоры с клубами из России и Турции. У него есть сумма выкупа, прописанная в контракте. Как бы я ни хотел оставить Антона в команде, но я не принимаю решения по его будущему. Если кто-то выплатит эту сумму, то мы не сможем удержать игрока.
Ранее стало известно, что сам Миранчук хотел бы перейти в московское «Динамо», чтобы поработать с тренером Валерием Карпиным.
Вратарь? Не соглашусь. Как раз вратарская позиция на сегодня не самая плохая в Динамо. Вчера Лещ сыграл очень прилично, да и тот же Лунёв, в принципе надежен. Конечно, в игре с Балтикой он ошибся, ну а кто не ошибается... Но если брать в целом, то вратари не плохие в команде. А вот приглашение Зайнутдинова на левый фланг обороны- интересное решение. Давно пора было убрать оттуда Скопинцева, не его это место, он не защитник, всегда об этом говорю. Другое дело, как скоро казах наберет форму. Ну, надеюсь, Валера постарается...
А вот вчера, игра Скопинцева в ЦЗ меня удивила и разочаровала. Не понял эксперимент, не понравился.
Вратарь? Не соглашусь. Как раз вратарская позиция на сегодня не самая плохая в Динамо. Вчера Лещ сыграл очень прилично, да и тот же Лунёв, в принципе надежен. Конечно, в игре с Балтикой он ошибся, ну а кто не ошибается... Но если брать в целом, то вратари не плохие в команде. А вот приглашение Зайнутдинова на левый фланг обороны- интересное решение. Давно пора было убрать оттуда Скопинцева, не его это место, он не защитник, всегда об этом говорю. Другое дело, как скоро казах наберет форму. Ну, надеюсь, Валера постарается...
А вот вчера, игра Скопинцева в ЦЗ меня удивила и разочаровала. Не понял эксперимент, не понравился.