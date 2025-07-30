Президент «Сьона» — о Миранчуке: «При активации выкупа мы его не удержим»

Президент швейцарского «Сьона» рассказал о том, при каких условиях полузащитник команды может вернуться в Россию.

В настоящий момент по Миранчуку идут переговоры с клубами из России и Турции. У него есть сумма выкупа, прописанная в контракте. Как бы я ни хотел оставить Антона в команде, но я не принимаю решения по его будущему. Если кто-то выплатит эту сумму, то мы не сможем удержать игрока.