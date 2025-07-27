Агент Джикии рассказал о том, что игрок хочет вернуться в сборную России

Агент , представляющий интересы защитника «Антальяспора» , рассказал о целях футболиста на будущий сезон.

Проблем с адаптацией нет, всё хорошо. Джикия готовится к началу сезона. Он всегда ставит перед собой максимальные цели. Основная задача — выйти на такой уровень игры, чтобы главный тренер сборной России Валерий Георгиевич Карпин это оценил и пригласил его в национальную команду.