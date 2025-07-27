Агент Джикии рассказал о том, что игрок хочет вернуться в сборную России

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника «Антальяспора» Георгия Джикии, рассказал о целях футболиста на будущий сезон.
Проблем с адаптацией нет, всё хорошо. Джикия готовится к началу сезона. Он всегда ставит перед собой максимальные цели. Основная задача — выйти на такой уровень игры, чтобы главный тренер сборной России Валерий Георгиевич Карпин это оценил и пригласил его в национальную команду.
Напомним, что вчера «Антальяспор» официально представил Джикию в качестве своего игрока.
Сульшер...Моуриньо....
Прикольная лига становится.....
Одно жаль....Георгию скоро 32....
Не знаю всех подробностей...но странно Спартаку оказался не нужен...столь знаковый для команды игрок.....
Сульшер...Моуриньо....
Прикольная лига становится.....
Одно жаль....Георгию скоро 32....
Не знаю всех подробностей...но странно Спартаку оказался не нужен...столь знаковый для команды игрок.....