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Агент Джикии рассказал о том, что игрок хочет вернуться в сборную России

вчера, 12:48

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника «Антальяспора» Георгия Джикии, рассказал о целях футболиста на будущий сезон.

Проблем с адаптацией нет, всё хорошо. Джикия готовится к началу сезона. Он всегда ставит перед собой максимальные цели. Основная задача — выйти на такой уровень игры, чтобы главный тренер сборной России Валерий Георгиевич Карпин это оценил и пригласил его в национальную команду.

Напомним, что вчера «Антальяспор» официально представил Джикию в качестве своего игрока.

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Все комментарии
3gzfqvtucrya
3gzfqvtucrya
вчера в 14:08
Когда он играл в сборной, то почти все голы были на его совести, ужасный защитник, его спасал только спартаковский пиар.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:53, ред.
Икарди..Мората..Осимхен...Лерой Сане...
Сульшер...Моуриньо....
Прикольная лига становится.....
Одно жаль....Георгию скоро 32....

Не знаю всех подробностей...но странно Спартаку оказался не нужен...столь знаковый для команды игрок.....
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:14
Кузьмичев, ты это серьёзно? Джикия ещё фактически не начал играть в своём новом клубе? Хотя, требования к игрокам для вызова в главную команду страны до сих пор так никто и не сформулировал. Карпин превратил сборную России в проходной двор,, в неё может попасть кто угодно. Впрочем, у Георгия есть дополнительная опция - непростые взаимоотношения со Спартаком, как и у Валеры. Появляется возможность совместно перемыть красно-белые кости.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:02
Как говорят на Кавказе и в Средней Азии ХоЧеть не вредно.. Сбитые лётчики в сборной не нужны
shlomo
shlomo
вчера в 13:00
Будем следить как он будет Турцию покорять...
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