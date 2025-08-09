Soccer.ru
Болельщик попытался подраться с игроком соперника в матче Чемпионшипа

вчера, 10:56
Бирмингем СитиЛоготип футбольный клуб Бирмингем Сити1 : 1Логотип футбольный клуб ИпсвичИпсвичМатч завершен

Потасовка с участием игроком «Бирмингем Сити» и «Ипсвича» произошла в концовке матча 1-го тура Чемпионшипа (1:1).

На 90+5-й минуте нападающий «трактористов» Джордж Хирст реализовал пенальти и помог своей команде уйти от поражения. Затем футболист отпраздновал победу и жестом обратился к болельщикам, находившимся за воротами.

В итоге защитник хозяев поля Кристоф Кларер подбежал к празднующим, прежде чем вступить в схватку с Конором Чаплином, и между футболистами обеих команд накалилось напряжение.

Также к потасовке присоединился один из болельщиков, который перелез через ограждение и попытался вступить в конфликт с защитником гостей Дарой О'Ши, однако его успел схватить стюард.

В конце концов порядок был восстановлен, а команды разошлись.

Варвар7
Варвар7
вчера в 11:31
Предположу, что Хирст показал жестом болельщиком соперников "300"...)))
Гость
