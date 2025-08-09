Болельщик попытался подраться с игроком соперника в матче Чемпионшипа

Потасовка с участием игроком «Бирмингем Сити» и «Ипсвича» произошла в концовке матча 1-го тура Чемпионшипа (1:1).
На 90+5-й минуте нападающий «трактористов» Джордж Хирст реализовал пенальти и помог своей команде уйти от поражения. Затем футболист отпраздновал победу и жестом обратился к болельщикам, находившимся за воротами.
В итоге защитник хозяев поля Кристоф Кларер подбежал к празднующим, прежде чем вступить в схватку с Конором Чаплином, и между футболистами обеих команд накалилось напряжение.
Также к потасовке присоединился один из болельщиков, который перелез через ограждение и попытался вступить в конфликт с защитником гостей Дарой О'Ши, однако его успел схватить стюард.
В конце концов порядок был восстановлен, а команды разошлись.