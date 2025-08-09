Болельщик попытался подраться с игроком соперника в матче Чемпионшипа

1754726202

вчера, 10:56

Потасовка с участием игроком «Бирмингем Сити» и «Ипсвича» произошла в концовке матча 1-го тура Чемпионшипа (1:1).

На 90+5-й минуте нападающий «трактористов» реализовал пенальти и помог своей команде уйти от поражения. Затем футболист отпраздновал победу и жестом обратился к болельщикам, находившимся за воротами.

В итоге защитник хозяев поля подбежал к празднующим, прежде чем вступить в схватку с , и между футболистами обеих команд накалилось напряжение.

Также к потасовке присоединился один из болельщиков, который перелез через ограждение и попытался вступить в конфликт с защитником гостей , однако его успел схватить стюард.

В конце концов порядок был восстановлен, а команды разошлись.