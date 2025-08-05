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Болельщики «Жальгириса» бросили на поле чемоданы в знак протеста

вчера, 20:39
ЖальгирисЛоготип футбольный клуб Жальгирис (Вильнюс)1 : 2Логотип футбольный клуб Кауно Жальгирис (Каунас)Кауно ЖальгирисМатч завершен

Болельщики «Жальгириса» устроили необычную акцию протеста в матче чемпионата Литвы с «Кауно Жальгирисом» (1:2).

В начале игры они бросили чемоданы на поле, требуя отставки главного тренера команды Владимира Чебурина. Рулевой отреагировал на это аплодисментами.

11-кратный чемпион страны после 21 игры занимает лишь 7-е место в лиге из 10 клубов, имея в активе 28 очков. Также коллектив из Вильюнса вылетел в квалификации Лиги конференций от североирландского «Линфилда», уступив по сумме двух встреч со счётом 0:2.

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Все комментарии
7bkkn897cxkp
7bkkn897cxkp
вчера в 22:13
А тренер не из робкого десятка, придётся силком выносить
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:39
"Чемодан , Вокзал, Казахстан"...)))
Гость
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