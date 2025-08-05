Болельщики «Жальгириса» бросили на поле чемоданы в знак протеста

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вчера, 20:39

Болельщики «Жальгириса» устроили необычную акцию протеста в матче чемпионата Литвы с «Кауно Жальгирисом» (1:2).

В начале игры они бросили чемоданы на поле, требуя отставки главного тренера команды . Рулевой отреагировал на это аплодисментами.

11-кратный чемпион страны после 21 игры занимает лишь 7-е место в лиге из 10 клубов, имея в активе 28 очков. Также коллектив из Вильюнса вылетел в квалификации Лиги конференций от североирландского «Линфилда», уступив по сумме двух встреч со счётом 0:2.