Болельщики «Жальгириса» бросили на поле чемоданы в знак протеста

Болельщики «Жальгириса» устроили необычную акцию протеста в матче чемпионата Литвы с «Кауно Жальгирисом» (1:2).
В начале игры они бросили чемоданы на поле, требуя отставки главного тренера команды Владимира Чебурина. Рулевой отреагировал на это аплодисментами.
11-кратный чемпион страны после 21 игры занимает лишь 7-е место в лиге из 10 клубов, имея в активе 28 очков. Также коллектив из Вильюнса вылетел в квалификации Лиги конференций от североирландского «Линфилда», уступив по сумме двух встреч со счётом 0:2.