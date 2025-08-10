«Пари Сен-Жермен» готов заплатить 150 млн евро «Челси» за Энцо Фернандеса

1754812139

вчера, 10:48

Полузащитник «Челси» интересен ПСЖ .

По информации источника, парижане готовы предложить за трансфер 24-летнего футболиста 125 млн евро плюс бонусы, с которыми общая сумма вырастет до 150 млн евро. Сообщается, что главный тренер французской команды Луис Энрике считает игрока лучшим вариантом усиления центра поля, поскольку тот сочетает в себе молодость и опыт игры на самом высоком уровне.

В минувшем сезоне Фернандес сыграл 53 матча во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 17 результативных передач.

Ранее сообщалось, что им интересовался мадридский «Реал», но переговоры так и не состоялись.