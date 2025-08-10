Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Пари Сен-Жермен» готов заплатить 150 млн евро «Челси» за Энцо Фернандеса

вчера, 10:48

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес интересен ПСЖ.

По информации источника, парижане готовы предложить за трансфер 24-летнего футболиста 125 млн евро плюс бонусы, с которыми общая сумма вырастет до 150 млн евро. Сообщается, что главный тренер французской команды Луис Энрике считает игрока лучшим вариантом усиления центра поля, поскольку тот сочетает в себе молодость и опыт игры на самом высоком уровне.

В минувшем сезоне Фернандес сыграл 53 матча во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 17 результативных передач.

Ранее сообщалось, что им интересовался мадридский «Реал», но переговоры так и не состоялись.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Милан» работает над трансфером Расмуса Хёйлунда
Вчера, 01:25
Фёдор Смолов может перейти в зарубежный клуб
Вчера, 00:34
СлухиРодри может покинуть «Манчестер Сити»
09 августа
СлухиМалик Тиав перейдёт из «Милана» в «Ньюкасл» за 40 млн евро
09 августа
Слухи«Ньюкасл» не отпустит Исака в «Ливерпуль» этим летом
09 августа
Слухи«Манчестер Сити» хочет подписать защитника «Лейпцига»
09 августа
Сортировать
Все комментарии
Sergo81
Sergo81
вчера в 21:48
Это больше, чем новость. Энцо берут на замену Витиньо. Либо он уходит в Реал, либо намечается новое перестроение команды. Почему? Я уже замечал, что Витиньо и его партнёры по пз перестают играть, когда кого-то из них меняют. Может Энрике это надоело? То, что он слабо контролирует это трио ? плюс эта история с Доном. Похоже, что будут убирать тех, кто диктует свои правила. Но и игра накроется медным тазом с этой перестройкой. И без неё ни как))
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ AKH (раскрыть)
вчера в 15:58
А что Доннарумой?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 13:30
Не пойдёт он в чемп одной команды.
Nenash
Nenash
вчера в 11:52
Арги нынче в цене.
AKH
AKH
вчера в 11:27
Пожалуйста без быдлоаргов в Париже... Не надо портить ту шикарную атмосферу в команде. И так набардачили с Доннарумой. А теперь наступают на те же старые грабли..
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:51
Про лягушатников он хорошие песенки знает))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 