«Ньюкасл» не отпустит Исака в «Ливерпуль» этим летом

«Ньюкасл» уведомил нападающего Александера Исака о том, что не намерен продавать его в летнее трансферное окно, несмотря на интерес со стороны «Ливерпуля».
Это решение не устроило 25-летнего игрока, после чего главный тренер Эдди Хау предложил ему тренироваться отдельно от команды.
Позиция клуба останется неизменной, даже если будет подписан ещё один нападающий.
однажды Барса купила Коутиньо за 160 млн.
это по данным Transfermarkt, если что)) но известно, что каталонцы сразу заплатила требуемые 120 млн.
Коутиньо ушел в Барселону, а ведь Барса это не конкурент Ливерпуля в АПЛ.
Ньюкасл и Ливерпуль - конкуренты.
Исак нападающий топ-уровня, забивной. и он важный игрок Ньюкасла.
дело Ливерпуля, согласится или выйти из переговоров.
вот увидишь, Исак продлит контракт на жирных условиях и будет доволен)))
у него еще 2 года, а НЮ этот не клуб со двора и не позволит игроку заниматься подобным...тем более по дешевке продавать лидера прямому конкуренту.
Игрок безусловно хорош,мне нравится, конечно не Месси и не Роналду, но для АПЛ адаптирован и часто принимает нестандартные решения согласен, Ямаль вообще играет не стандартный, но всё же Исак можно сказать топ для АПЛ.
100-120 фунтов наверное оптимальный вариант.
клуб за него озвучил вполне доступную сумму 150 млн.
это право клуба решать за сколько его игрок уйдет, Ливерпуль или саудовский клуб.
а вот вести себя не подобающе это как раз говорит о футболисте, что он профессионал не очень, так еще и как человек не очень.
Хау прав.
