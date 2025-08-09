Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Ньюкасл» не отпустит Исака в «Ливерпуль» этим летом

вчера, 19:15

«Ньюкасл» уведомил нападающего Александера Исака о том, что не намерен продавать его в летнее трансферное окно, несмотря на интерес со стороны «Ливерпуля».

Это решение не устроило 25-летнего игрока, после чего главный тренер Эдди Хау предложил ему тренироваться отдельно от команды.

Позиция клуба останется неизменной, даже если будет подписан ещё один нападающий.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Манчестер Сити» хочет подписать защитника «Лейпцига»
Вчера, 18:13
Слухи«Манчестер Сити» и «Вест Хэм» могут обменяться футболистами
Вчера, 17:56
СлухиКейн не хочет возвращаться в Англию и сосредоточен на «Баварии»
Вчера, 10:31
Слухи«Интер» рассматривает возможность покупки защитника «Дженоа»
Вчера, 07:50
Мареска способен раскрыть Гарначо. Прощание с «Юнайтед» – необходимый шаг для аргентинца
08 августаМаксим Тарасов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии3
СлухиРаспадори переходит из «Наполи» в «Атлетико» за 22 миллиона евро
08 августа
Сортировать
Все комментарии
azkan
azkan
сегодня в 00:55
Конечно футболист должен быть профессионалом. Должен отрабатывать контракт. Но так провоцировать его тоже нельзя. Честно говоря действия руководителей Ливерпуля не красиво и не честно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 21:07
150 млн очень даже хорошая цена)
однажды Барса купила Коутиньо за 160 млн.
это по данным Transfermarkt, если что)) но известно, что каталонцы сразу заплатила требуемые 120 млн.
Коутиньо ушел в Барселону, а ведь Барса это не конкурент Ливерпуля в АПЛ.
Ньюкасл и Ливерпуль - конкуренты.
Исак нападающий топ-уровня, забивной. и он важный игрок Ньюкасла.
дело Ливерпуля, согласится или выйти из переговоров.
вот увидишь, Исак продлит контракт на жирных условиях и будет доволен)))
у него еще 2 года, а НЮ этот не клуб со двора и не позволит игроку заниматься подобным...тем более по дешевке продавать лидера прямому конкуренту.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:54
Летом может и не отпустит,но за осень ничего не сказано)))
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:52
Ну как понять доступная сумма? 150 лямов это дохрена.... Вроде бы Неймар самый дорогой трансфер и вот хотят Исака сделать 2. За сколько СОРОКИ ушли с молотка, за 2 Исака?
Игрок безусловно хорош,мне нравится, конечно не Месси и не Роналду, но для АПЛ адаптирован и часто принимает нестандартные решения согласен, Ямаль вообще играет не стандартный, но всё же Исак можно сказать топ для АПЛ.
100-120 фунтов наверное оптимальный вариант.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 20:46
Были времена, когда барсуки щедро платили за свои хотелки... Даже 200 лямов были не большой проблемой.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ SHEARER (раскрыть)
вчера в 20:07
так шведа никто не держит.
клуб за него озвучил вполне доступную сумму 150 млн.
это право клуба решать за сколько его игрок уйдет, Ливерпуль или саудовский клуб.
а вот вести себя не подобающе это как раз говорит о футболисте, что он профессионал не очень, так еще и как человек не очень.
Хау прав.
sihafazatron
sihafazatron ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 19:56
За это время он еще подешевеет втрое)
Брулин
Брулин
вчера в 19:47
Может быть за год Барселона наскребёт на него денюшку...
SHEARER
SHEARER
вчера в 19:25
А я бы хотел, чтобы Ньюкасл избавился от шведа как можно скорее!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 