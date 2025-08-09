«Ньюкасл» не отпустит Исака в «Ливерпуль» этим летом

1754756156

вчера, 19:15

«Ньюкасл» уведомил нападающего о том, что не намерен продавать его в летнее трансферное окно, несмотря на интерес со стороны «Ливерпуля».

Это решение не устроило 25-летнего игрока, после чего главный тренер предложил ему тренироваться отдельно от команды.

Позиция клуба останется неизменной, даже если будет подписан ещё один нападающий.