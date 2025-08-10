Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Аморим – о Шешко: «У него есть все характеристики, которые нам нужны»

вчера, 11:43

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал переход словенского нападающего Беньямина Шешко из «РБ Лейпциг»:

У него есть все характеристики, которые нам нужны. Он очень молод, хорош в воздухе, хорошо врывается в свободные коридоры, умело работает с мячом. У него отличный потенциал. Думаю, что он сможет стать еще лучше. В нашем клубе Бен будет чувствовать себя как дома.

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Страсбур» купил 19-летнего защитника «Нордшелланда» за 15 млн евро
Вчера, 08:49
ОфициальноИньиго Мартинес стал игроком «Аль-Насра»
Вчера, 08:14
ОфициальноПолузащитник «Штутгарта» стал игроком «Аль-Ахли»
09 августа Фото
Официально«Аль-Хиляль» объявил о трансфере Дарвина Нуньеса
09 августа Фото
ОфициальноПСЖ объявил о трансфере голкипера «Лилля» Лукаса Шевалье
09 августа Фото
Будущая суперзвезда или суперпровал. Шешко пошёл на риск
09 августаСергей Иванов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии2
Сортировать
Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Денис Прокопьев (раскрыть)
вчера в 16:55
а чё там Аморим Магвайера раскрыл? Ну забил Лиону в большинстве в дополнительное время, ну прямо Герой... Да Харря и в Лестере забивал.примерно с таким постоянством и не только в чужие... Может у Слота тактика такая забьём на пару мячей больше,чем пропустим. Исак отличный форвард,не нравится что он вот так капризничает,но для АПЛа,именно для АПЛа - супер-пупер,да конечно дороговат. Клопп,Слот пришли и не начали всех под один топор,постепенно выстраивали игру с теми игроками которые были,потом их плавно меняли.Гвардиолла тоже аккуратно покупал, да - дорогих покупал,но шейхи были не против,да и кто МС продаст дёшево?
Амад и при Хаге играл нормально.примерно так же... ну как нормально, для МЮ самое то.иначе были бы предложения от топ клубов на его покупку.
Денис Прокопьев
Денис Прокопьев ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 15:58, ред.
По эмблеме в профиле ясно кто ты , не очень ясно зачем взяли Экитике , и зачем то брать Исака , когда надо искать нового ЦЗ , ВВД не молодеет , а Конате не факт что продлит контракт , видимо твой любимый клуб решил ВЫПЕНДРИТЬСЯ и показать что мол тоже умеем ТРАТИТЬ.............. Ах да Амад типо не раскрытый , ах да Йоро же не раскрытый , ах да Магуайр тоже не раскрытый , ах да Доргу не раскрытый , насчет Доргу ты конкретно ОШИБАЕШЬСЯ , если ты судишь по полгода прибывания , то с тобой говорить не о чем.........
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 12:32, ред.
ещё один португальский шарлатан. Ты бы за полгода пребывания не то что бы кого то раскрыл в МЮ, ты просто всех пустил под нож,да даже не под нож,это уж слишком тонко, скорее всего под топор. Дорго был многообещающим,пока не начал играть в АПЛе,а сколько было бровад.
Дело даже не в игроках,а в тренере... Взять того же Мореско , тренировал команду ЧШ, перешёл в Челси. да не всё так гладко,НО РЕЗУЛЬТАТ ЛК и КЧМ и победа над ПСЖ,да даже не победа ,а РАЗГРОМ! А что у Мореско игроки ну прямо-прямо все из претендентов на Зол Мяч? Пришёл в команду и выжимает из неё максимум,да и то что попали в ЛЧ о многом говорит,а что сделал ты? Мореско работает с теми кто есть и точечные покупки и если даже игрок не заиграет с первого раза,то уж команда точно не провалится.
Ну и если ты тренер,то должен быть стратегом,а Аморим стратег никудышный. Идя в МЮ имея такой горький опыт карьеры предыдущих тренеров и видя,что представляют из себя игроки и руководство,ты должен быть уверен в себе в 1000 раз.что справишься с этой обузой и из г-на сделаешь конфетку.
Если с таким составом МЮ не будет в десятке,то к боксин дэй Аморима могут депортировать.
YNWA
YNWA
вчера в 12:14
Ну ну 😁
shlomo
shlomo
вчера в 11:55
Будем надеяться что тренер угадал с ним...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 