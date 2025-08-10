Аморим – о Шешко: «У него есть все характеристики, которые нам нужны»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал переход словенского нападающего Беньямина Шешко из «РБ Лейпциг»:
У него есть все характеристики, которые нам нужны. Он очень молод, хорош в воздухе, хорошо врывается в свободные коридоры, умело работает с мячом. У него отличный потенциал. Думаю, что он сможет стать еще лучше. В нашем клубе Бен будет чувствовать себя как дома.
Амад и при Хаге играл нормально.примерно так же... ну как нормально, для МЮ самое то.иначе были бы предложения от топ клубов на его покупку.
Дело даже не в игроках,а в тренере... Взять того же Мореско , тренировал команду ЧШ, перешёл в Челси. да не всё так гладко,НО РЕЗУЛЬТАТ ЛК и КЧМ и победа над ПСЖ,да даже не победа ,а РАЗГРОМ! А что у Мореско игроки ну прямо-прямо все из претендентов на Зол Мяч? Пришёл в команду и выжимает из неё максимум,да и то что попали в ЛЧ о многом говорит,а что сделал ты? Мореско работает с теми кто есть и точечные покупки и если даже игрок не заиграет с первого раза,то уж команда точно не провалится.
Ну и если ты тренер,то должен быть стратегом,а Аморим стратег никудышный. Идя в МЮ имея такой горький опыт карьеры предыдущих тренеров и видя,что представляют из себя игроки и руководство,ты должен быть уверен в себе в 1000 раз.что справишься с этой обузой и из г-на сделаешь конфетку.
Если с таким составом МЮ не будет в десятке,то к боксин дэй Аморима могут депортировать.
