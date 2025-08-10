Аморим – о Шешко: «У него есть все характеристики, которые нам нужны»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал переход словенского нападающего из «РБ Лейпциг»:

У него есть все характеристики, которые нам нужны. Он очень молод, хорош в воздухе, хорошо врывается в свободные коридоры, умело работает с мячом. У него отличный потенциал. Думаю, что он сможет стать еще лучше. В нашем клубе Бен будет чувствовать себя как дома.