Будущая суперзвезда или суперпровал. Шешко пошёл на риск

сегодня, 18:54

Предпочел кризисный «Манчестер Юнайтед» растущему «Ньюкаслу».

Одна из главных трансферных дилемм этого лета разрешилась: Беньямин Шешко подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». Решение, которое многим покажется спорным. Как с точки зрения футболиста, так и с точки зрения МЮ . Но кто не рискует, тот не пьет шампанское. Даже если в «Манчестере» уже забыли, каково оно на вкус.

201 миллион фунтов – на атаку

Приобретением 22-летнего словенца «Юнайтед» завершает летнюю перестройку атаки – все под запрос Рубена Аморима, который должен выковыривать команду из кризиса. В прошлом сезоне на «Олд Траффорд» нащупали дно, но португальский тренер мог оправдываться тем, что пришел по ходу сезона и вынужден был выруливать кое-как. Теперь такого оправдания не будет, поэтому Аморим с ответственностью подошел к реформам.

Ранее «Манчестер» подписал Матеуса Кунью за 62,5 миллиона фунтов стерлингов и Брайана Мбемо за 65 миллионов с опцией о доплате в 6 миллионов при выполнении определенных условий. Теперь к этой паре присоединился Шешко. Базовая трансферная стоимость словенца составила 66,3 миллиона фунтов. Но при выполнении определенных критериев сделка может вырасти до 73,7 миллиона. Это весьма серьезные вложения.

Большие надежды

При этом для самого игрока решение не было очевидным. «Манчестер» прошлый сезон закончил на 15-м месте, тогда как «Ньюкасл», который тоже претендовал на Шешко, финишировал пятым и квалифицировался в Лигу чемпионов. Видимо, Беньямина убедили амбиции МЮ и легендарный статус клуба. Хоть кого-то еще это имя привлекает. Вот что сказал Шешко:

«История МЮ , безусловно, особенная. Но меня больше волнует будущее. Когда мы обсуждали проект, я понял, что у этой команды есть все необходимое для роста и борьбы за самые большие трофеи в перспективе. Я чувствую тут позитивную энергию и семейную атмосферу. Это идеальное место, чтобы достичь своего максимума и реализовать амбиции».

Разумеется, представители клуба тоже отвесили немало комплиментов Шешко, который подписал контракт на пять лет. Его считают идеальной фигурой для завершения палитры нападения МЮ . Вот что сказал футбольный директор Джейсон Уилкокс:

«Беньямин отличается редким сочетанием потрясающей скорости и способности физически подавлять защитников. Это один из самых выдающихся талантов в мировом футболе. Мы внимательно следили за его карьерой. Наш анализ данных и исследования показали, что он обладает необходимыми качествам, чтобы преуспеть в МЮ . В нашей команде он попадет в идеальную среду для раскрытия потенциала мирового уровня».

Язык цифр

Данные словенца действительно впечатляют. Последние два сезона он провел в «Лейпциге», куда перешел из другого клуба системы «Ред Булла» — «Зальцбурга». В 87 матчах Шешко забил во всех турнирах 39 голов и сделал восемь голевых передач. Причем 27 мячей забил в 64 матчах Бундеслиги.

Это лучший бомбардир в возрасте до 23 лет в пяти топовых европейских лигах во всех турнирах. Он на один гол опережает Джуда Беллингема из «Реала» и на пять мячей – Флориана Вирца, который этим летом сменил «Байер» на «Ливерпуль» за 100 миллионов фунтов.

Шешко был одним из самых быстрых нападающих в Бундеслиге. Его максимальная скорость достигала 35,7 км/ч. И это при росте в 195 сантиметров. Он, к слову, позволял ему быть еще и самым успешным форвардом лиги в верховых единоборствах – выигрывал 57,4 процента воздушных дуэлей. За последние два сезона только шесть форвардов в Бундеслиге забили больше голов, чем Шешко. При этом Беньямин занимал 16-е место по ожидаемым голам, 14-е – по ударам и 22-е – по касаниям в штрафной соперника.

Он также опасен и на почтительном расстоянии от ворот соперника. 36,8 процента его ударов и 23,1 процента его голов приходятся на попытки из-за пределов штрафной. Это тоже лучший показатель среди всех нападающих Бундеслиги, у которых на счету 12 и более мячей. В прошлом сезоне Шешко добился ощутимого прогресса в увеличении универсальности: он стал действовать более разнообразно во всех зонах атаки.

Хейлунд – на выход

Вероятно, поэтому топ-клубы выжидали, взяв талантливого словенца на заметку еще пару лет назад. Один успешный сезон в «Лейпциге» мог быть случайностью. Но два подряд сделали Шешко желаемой целью для богатых клубов, которые хотят вложиться на перспективу. При этом не стоит забывать, что Бундеслига является специфическим турниром и выходцы оттуда далеко не всегда подтверждают свой уровень в Английской Премьер-Лиге. Особенно если мы говорим про кризисный «Манчестер Юнайтед».

На того же Расмуса Хейлунда МЮ делал не меньшую ставку, когда приобретал его у «Аталанты» два сезона назад за 72 миллиона фунтов. С тех пор в АПЛ он забил всего 14 мячей. И ему те же 22 года. Теперь «Манчестер» готов продать Расмуса за 30 миллионов фунтов, но покупателей не слишком много, да и те хотят сначала взять форварда в аренду, чтобы не купить кота в мешке. «Манчестер» неплохо так обесценил талант.

В прямом сравнении выступлений в клубах топ-пятерки европейских лиг Хейлунд уступает Шешко. У датчанина всего 23 гола в 94 матчах против 27 голов в 64 играх у словенца. В среднем на один гол Расмус тратит 261 минуту, а Беньямин – 145. И процент конверсии ударов в голы у Шешко выше: 23,5 против 18,6. Но словенцу только предстоит столкнуться с реалиями Премьер-Лиги.